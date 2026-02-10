Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Βρέθηκε λύση για τα μετάλλια που χαλάνε

Μετά από μέρες γεμάτες ιστορίες για μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που ράγισαν ή έσπασαν, οι διοργανωτές δηλώνουν ότι επιτέλους έλυσαν το πρόβλημα.

Οι υπεύθυνοι υποσχέθηκαν επίσης να επισκευάσουν όλα τα μετάλλια που απονεμήθηκαν κατά τις τρεις πρώτες ημέρες των αγώνων στο Μιλάνο-Κορτίνα, αφού διαπίστωσαν τη Δευτέρα ότι το πρόβλημα προκλήθηκε από το κορδόνι του μεταλλίου, το οποίο είναι εφοδιασμένο με μηχανισμό αποσύνδεσης που απαιτείται από το νόμο.

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να απελευθερώνεται αυτόματα αν τραβηχτεί με δύναμη, αποτρέποντας τον πνιγμό του αθλητή. Ωστόσο, αυτό οδήγησε σε προβλήματα που ξεκίνησαν το Σάββατο, όταν η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια του σκι κατάβασης Breezy Johnson αποκάλυψε ότι το χρυσό της μετάλλιο είχε πέσει από την κορδέλα της καθώς γιόρταζε τη νίκη της.

Η λύση για τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Μιλώντας στην καθημερινή συνέντευξη τύπου, ο εκπρόσωπος Luca Cassasa δήλωσε: «Μετά από αναφορές για προβλήματα που αφορούσαν έναν μικρό αριθμό μεταλλίων, η οργανωτική επιτροπή εξέτασε αμέσως το θέμα, σε στενή συνεργασία με το Κρατικό Νομισματοκοπείο, το οποίο παρήγαγε τα μετάλλια. Έχει βρεθεί λύση και έχει εφαρμοστεί μια στοχευμένη επιδιόρθωση. Οι αθλητές των οποίων τα μετάλλια έχουν επηρεαστεί ενθαρρύνονται να τα επιστρέψουν μέσω των κατάλληλων καναλιών, ώστε να επιδιορθωθούν και να επιστραφούν άμεσα».

«Η διοργάνωση παραμένει πλήρως προσηλωμένη στο να διασφαλίσει ότι τα μετάλλια, τα οποία αντιπροσωπεύουν την κορύφωση της πορείας κάθε αθλητή, πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και φροντίδας», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Άλλοι αθλητές έχουν επίσης αναφέρει προβλήματα, όπως η Σουηδή σκιέρ αντοχής Ebba Andersson, η οποία είπε ότι το μετάλλιό της «έπεσε στο χιόνι και έσπασε στα δύο», ενώ η Αμερικανίδα πατινέρ Alysa Liu δημοσίευσε επίσης στο Instagram ότι η κορδέλα είχε ξεκολλήσει από το χρυσό μετάλλιο της ομάδας της.

Ο Cassasa παραδέχτηκε ότι δεν γνώριζε τον ακριβή αριθμό των μεταλλίων που είχαν σπάσει ή υποστεί ζημιά. «Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι, ως προληπτικό μέτρο, ελέγχουμε εκ νέου όλα τα μετάλλια για να διασφαλίσουμε ότι η χαρά των αθλητών θα είναι πραγματικά απόλυτη όταν κατακτούν κάτι τόσο πολύτιμο και σημαντικό για τους ίδιους, αλλά και για εμάς, τους υποστηρικτές τους», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Guardian