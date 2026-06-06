Χέγκσεθ για μεταναστευτικό: «Εισβολή επικίνδυνων ιδεολογιών» στην Ευρώπη - Τι είπε για την Ελλάδα

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ προειδοποίησε σήμερα πως η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη μ' αυτό που χαρακτήρισε «εισβολή επικίνδυνων ιδεολογιών».

Αυτές οι ιδεολογίες- όπως ο ίδιος δήλωσε κατά τις σημερινές τελετές για την επέτειο της D-Day στη Νορμανδία- φθάνουν από τη θάλασσα, συνδέοντας τη μετανάστευση με την κληρονομιά της απόβασης των Συμμάχων στις γαλλικές ακτές της Νορμανδίας κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Τα σχόλιά του απηχούν επικρίσεις που έχουν συχνά διατυπωθεί από την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Ευρώπη, για την οποία η Ουάσινγκτον ισχυρίζεται ότι οι άμυνές της είναι ασθενείς, δεν είναι ικανή να αντιμετωπίσει τη μετανάστευση, μαστίζεται από άχρηστη γραφειοκρατία και «λογοκρίνει» τις ακροδεξιές και εθνικιστικές φωνές για να μην φθάσουν στην εξουσία.

Η ομιλία Χέγκσεθ στο Αμερικανικό Κοιμητήριο της Νορμανδίας

«Δυστυχώς, σήμερα, διάφορες ευρωπαϊκές παραλίες κατακλύζονται από διαφορετικές, επικίνδυνες ιδεολογίες. Σε παραλίες στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, φτάνουν βάρκες και άνδρες», είπε ο Χέγκσεθ στη διάρκεια της ομιλίας του στο Αμερικανικό Κοιμητήριο της Νορμανδίας στο Κολβίλ-συρ-Μερ.

«Πότε οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα κάνουν κάτι για την εισβολή αυτή ή μήπως είναι πολύ αργά; Προσεύχομαι να μην είναι και πιστεύω πως δεν είναι», πρόσθεσε.

Ο Χέγκσεθ εκφώνησε την ομιλία του στη διάρκεια των τελετών για την 82η επέτειο της Συμμαχικής απόβασης στη Νορμανδία, όταν αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις διέσχισαν τη Μάγχη ξεκινώντας την απελευθέρωση της δυτικής Ευρώπης από τη ναζιστική κατοχή.

«Οι άνδρες που είναι θαμμένοι εδώ, πολέμησαν στους κόλπους μιας συμμαχίας στην οποία κάθε εταίρος έδωσε με το δικό του τρόπο, δείχνοντας θάρρος», δήλωσε ο Χέγκσεθ μπροστά στους 9.387 λευκούς σταυρούς των αμερικανών στρατιωτών που έπεσαν στη μάχη κατά την απόβαση στη Νορμανδία.

«Ούτε κενά συνθήματα ούτε πολυτελείς σύνοδοι κορυφής ούτε ανακοινωθέντα», ειρωνεύθηκε, «κάθε έθνος» σύμμαχος «μάτωσε, ανέλαβε το μερίδιό του» το 1944.

«Η Αμερική οφείλει να δείξει το δρόμο και θα το κάνουμε, αλλά οι σύμμαχοί μας οφείλουν να είναι μαζί μας, δίπλα μας», ζήτησε ο Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος είχε ανακοινώσει χθες, Παρασκευή, το βράδυ πως δεν θα συμμετάσχει στη διεθνή τελετή που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα ώστε να αφιερωθεί στην αμερικανική τελετή.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας υποστηριξε επίσης ότι «η ειρήνη είναι εγγυημένη μόνο δια της ισχύος», αποφεύοντας στη διάρκεια της ομιλίας του, την οποία εκφώνησε παρουσία της γαλλίδας ομολόγου του Κατρίν Βοτρέν, κάθε ρητή αναφορά σε τρέχουσες συγκρούσεις στο Ιράν, στην Ουκρανία ή σε άλλες περιφέρειες του κόσμου.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ