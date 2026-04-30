Χέγκσεθ για Ιράν: «Ο πόλεμος ήταν αναγκαίος, αποτελούσαν υπαρξιακή απειλή»

Στην πρώτη μεγάλη δημόσια εμφάνισή του ενώπιον του Κογκρέσου από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε την Τετάρτη ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλος που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ο στρατός του Ιράν, αλλά τα «άτολμα και ηττοπαθή λόγια» των Δημοκρατικών και ορισμένων Ρεπουμπλικανών βουλευτών.

Το αίτημα του Αμερικανικού υπουργείου Άμυνας για προϋπολογισμό ύψους σχεδόν 1,45 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ήταν φαινομενικά ο λόγος για την ακρόαση της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής, αλλά οι βουλευτές το ανέφεραν ελάχιστα κατά τη διάρκεια των πολλών ωρών της ανάκρισης.

Ο Χέγκσεθ υπερασπίστηκε με θέρμη την «Επιχείρηση Epic Fury», η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Καθισμένος δίπλα στον στρατηγό Νταν Κέιν, πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, και τον Τζέι Χερστ, οικονομικό ελεγκτή του Πενταγώνου, ο Χέγκσεθ τόνισε επανειλημμένα ότι ο πόλεμος ήταν αναγκαίος, επειδή το Ιράν αποτελούσε «υπαρξιακή απειλή» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας έδειξε εκνευρισμένος κατά τη διάρκεια της ακρόασης και χλεύασε τις ερωτήσεις Δημοκρατικών βουλευτών, προκαλώντας μια σπάνια επίπληξη από τον πρόεδρο της επιτροπής.

Ακολουθούν τα βασικά συμπεράσματα από την ακρόαση:

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 25 δισεκατομμύρια δολάρια

Ο Χερστ είπε ότι αυτό το ποσό αντιστοιχεί κυρίως στις δεκάδες χιλιάδες βόμβες και πυραύλους που χρησιμοποιήθηκαν στη σύγκρουση. Είναι η πρώτη φορά που το Υπουργείο Άμυνας δίνει δημόσια εκτίμηση για το κόστος του πολέμου.

Ο Χέγκσεθ διατύπωσε ψευδή ισχυρισμό σχετικά με την αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία

Είπε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν παρείχε στην Ουκρανία «πυρομαχικά αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων» μετά τη ρωσική εισβολή το 2022. Ωστόσο, το πραγματικό ποσό είναι πολύ μικρότερο.

Σύμφωνα με ανάλυση των New York Times βασισμένη σε αρχεία και δηλώσεις του Πενταγώνου, η κυβέρνηση Μπάιντεν έστειλε στην Ουκρανία όπλα αξίας 33,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα αποθέματα του Υπουργείου Άμυνας μέσω του προγράμματος Presidential Drawdown Authority. Επιπλέον, παρείχε 33,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά για να αγοράσει η Ουκρανία όπλα απευθείας από αμερικανικές αμυντικές εταιρείες μέσω της Πρωτοβουλίας Βοήθειας για την Ασφάλεια της Ουκρανίας. Συνολικά, αυτό ανέρχεται σε περίπου 67 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας από την έναρξη του πολέμου.

Μετά την τελευταία αποστολή όπλων από τα αποθέματα του Πενταγώνου στις 9 Ιανουαρίου 2025, περίπου 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν εγκριθεί από το Κογκρέσο παραμένουν αδιάθετα για περαιτέρω αποστολές υφιστάμενων όπλων προς την Ουκρανία.

Επιτέθηκε στους επικριτές του πολέμου με το Ιράν.

Ο Χέγκσεθ, που υπηρέτησε στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν ως νεότερος αξιωματικός της Εθνοφρουράς, αντέδρασε έντονα σε μέλη του Κογκρέσου που χαρακτήρισαν τον πόλεμο με το Ιράν «βάλτο» (δηλαδή μια σύγκρουση χωρίς διέξοδο).

«Έχουν περάσει δύο μήνες», αντέτεινε. «Θέλετε να μιλήσουμε για έναν ατελείωτο πόλεμο;»

«Ξέρω ότι ο αμερικανικός λαός στηρίζει αυτή την αποστολή, παρά τα επιπόλαια λόγια σας και χαρακτηρισμούς όπως "βάλτος"», είπε ο Χέγκσεθ. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ωστόσο, δείχνουν ότι μειοψηφία των Αμερικανών εγκρίνει τη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στο Ιράν.

Ο Χέγκσεθ απέρριψε επίσης ερωτήσεις Δημοκρατικών σχετικά με την αύξηση των τιμών στα καύσιμα και στα τρόφιμα εξαιτίας του πολέμου, χαρακτηρίζοντάς τες «παγιδευτικές».«Πόσο θα ήσασταν διατεθειμένοι να πληρώσετε για να διασφαλίσετε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνική βόμβα;», είπε.

Υπερασπίστηκε ενέργειες που νομικοί ειδικοί έχουν χαρακτηρίσει εγκλήματα πολέμου

Όταν ρωτήθηκε αν εξακολουθεί να στηρίζει τη δήλωσή του ότι τα αμερικανικά στρατεύματα δεν θα δείξουν «κανένα έλεος, καμία επιείκεια στους εχθρούς μας», ο Χέγκσεθ απάντησε ότι ο στρατός υπό την ηγεσία του «πολεμά για να νικήσει».

Μια διαταγή «κανένα έλεος» σημαίνει εντολή να σκοτωθούν όλοι οι εχθρικοί μαχητές, ακόμη και όσοι είναι βαριά τραυματισμένοι ή έχουν παραδοθεί.

«Διασφαλίζουμε ότι οι στρατιώτες μας διαθέτουν τους κανόνες εμπλοκής που απαιτούνται για να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί», πρόσθεσε ο υπουργός, αφού ο βουλευτής Σεθ Μούλτον, Δημοκρατικός από τη Μασαχουσέτη, επισήμανε ότι μια τέτοια διαταγή συνιστά έγκλημα πολέμου σύμφωνα με τον Ενιαίο Κώδικα Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και το διεθνές δίκαιο.

Με πληροφορίες από The New York Times