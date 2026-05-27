Χατζ υπό τη σκιά του πολέμου: Πάνω από 1,5 εκατ. μουσουλμάνοι στη Μέκκα εν μέσω έντασης στη Μέση Ανατολή

Μουσουλμάνοι από όλο τον κόσμο ξεκίνησαν το ετήσιο προσκύνημα του Χατζ στη Σαουδική Αραβία, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή λόγω της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ιράν, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Οι σαουδαραβικές αρχές ανακοίνωσαν ότι περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο προσκυνητές έχουν ήδη φτάσει στη χώρα από το εξωτερικό, αριθμός ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με πέρυσι, παρά τις ανησυχίες για πιθανή αναζωπύρωση της σύγκρουσης στην περιοχή.

Πριν τεθεί σε εφαρμογή η εύθραυστη εκεχειρία τον περασμένο μήνα, το Ιράν είχε εξαπολύσει επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και άλλων χωρών του Κόλπου, σε αντίποινα για αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα.

Σε μία από τις επιθέσεις, στις 8 Μαρτίου, δύο άμαχοι σκοτώθηκαν στην πόλη al-Kharj της Σαουδικής Αραβίας, μαζί με Αμερικανό στρατιωτικό που υπηρετούσε σε κοντινή αεροπορική βάση.

Το σαουδαραβικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε μάλιστα πρόσφατα βίντεο με αντιαεροπορικά συστήματα γύρω από τη Μέκκα, υπογραμμίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις έχουν αναλάβει την προστασία των ιερών τόπων και των προσκυνητών από κάθε εναέρια απειλή.

Πολλοί προσκυνητές δήλωσαν ότι ελπίζουν σε αποκλιμάκωση της κρίσης και σε συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

«Ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει ολόκληρο τον κόσμο. Κανείς δεν θέλει πολέμους και καταστροφές», είπε στο AFP ο Mohammed Chahada από την Αίγυπτο.

Άλλοι ανέφεραν ότι χρειάστηκε να ξεπεράσουν μήνες αβεβαιότητας, προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις και αυξημένο κόστος ταξιδιών για να καταφέρουν να φτάσουν στη Σαουδική Αραβία.

Τι είναι το Χατζ

Το Χατζ αποτελεί έναν από τους πέντε πυλώνες του Ισλάμ και θεωρείται θρησκευτικό καθήκον για κάθε μουσουλμάνο που έχει τη δυνατότητα να το πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του.

Οι προσκυνητές ξεκίνησαν τις βασικές τελετές του Χατζ υπό ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, που την πρώτη ημέρα έφτασαν τους 45 βαθμούς Κελσίου στη Μέκκα.

Το πρώτο σημαντικό τελετουργικό ήταν ο tawaf, κατά τον οποίο οι πιστοί περπατούν επτά φορές γύρω από την Κάαμπα, το ιερό σε σχήμα κύβου που βρίσκεται στο κέντρο του Μεγάλου Τεμένους της Μέκκας και θεωρείται ο ιερότερος τόπος του Ισλάμ.

Στη συνέχεια, οι προσκυνητές μεταφέρθηκαν στη Μίνα, περίπου πέντε χιλιόμετρα μακριά από τη Μέκκα, όπου διανυκτέρευσαν σε τεράστιες κατασκηνώσεις με σκηνές.

Το επόμενο και σημαντικότερο στάδιο του προσκυνήματος είναι η μετάβαση στο Όρος Αραφάτ, όπου σύμφωνα με την ισλαμική παράδοση ο προφήτης Μωάμεθ εκφώνησε το τελευταίο του κήρυγμα.

Η ημέρα προσευχής στο Αραφάτ θεωρείται η κορύφωση του Χατζ και συγκεντρώνει κάθε χρόνο εκατομμύρια πιστούς.

Οι σαουδαραβικές αρχές έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας και τις υγειονομικές υποδομές, τόσο λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας στην περιοχή όσο και εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών.

Τα τελευταία χρόνια, η ζέστη έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του προσκυνήματος, με αρκετούς θανάτους και χιλιάδες περιστατικά θερμικής εξάντλησης να καταγράφονται σε προηγούμενες διοργανώσεις.

Για τον λόγο αυτό, οι αρχές έχουν αναπτύξει επιπλέον σημεία παροχής νερού, κλιματιζόμενους χώρους και ιατρικές μονάδες κατά μήκος των διαδρομών που ακολουθούν οι προσκυνητές.

Με πληροφορίες από BBC