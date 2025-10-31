Χάρισον Φορντ: «Ο Τραμπ είναι ένας από τους μεγαλύτερους εγκληματίες της Ιστορίας»

Σε μια σπάνια, δριμεία τοποθέτηση, ο Χάρισον Φορντ δήλωσε ότι η πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το κλίμα «τον τρομάζει βαθιά» και τον καθιστά «έναν από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία».

«Δεν έχει πολιτικές, έχει μόνο παρορμήσεις. Η άγνοια, η αλαζονεία, τα ψέματα... όλα αυτά με τρομάζουν», δήλωσε ο 83χρονος ηθοποιός στην Guardian. «[Ο Τραμπ] γνωρίζει καλύτερα, αλλά είναι εργαλείο του κατεστημένου και βγάζει χρήματα ενώ ο κόσμος καταρρέει».

«Δεν ξέρω μεγαλύτερο εγκληματία στην ιστορία»

Ο σταρ των Star Wars και Indiana Jones χαρακτήρισε «απίστευτη» την αδιαφορία του προέδρου για την επιστήμη και πρόσθεσε:

«Δεν γνωρίζω μεγαλύτερο εγκληματία στην ιστορία».

Κατά τη δεύτερη θητεία του, ο Τραμπ έχει ακυρώσει περιβαλλοντικές ρυθμίσεις, πάγωσε έργα καθαρής ενέργειας, ενθάρρυνε πετρελαϊκές εταιρείες να «τρυπούν ασταμάτητα» και έδιωξε εκατοντάδες επιστήμονες, διαγράφοντας το έργο τους. Παράλληλα, απαγόρευσε ακόμη και τη χρήση των όρων «κλιματική αλλαγή» και «εκπομπές» σε κυβερνητικά έγγραφα.

Ο ίδιος απέσυρε ξανά τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία των Παρισίων, ενώ έχει επιτεθεί και στις περιβαλλοντικές πολιτικές άλλων χωρών, ζητώντας από τη Βρετανία να «ξηλώσει τις άσχημες ανεμογεννήτριες» και από την Ε.Ε. να χαλαρώσει τους κανονισμούς της για να αγοράζει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

«Η κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη απάτη που έχει γίνει ποτέ εις βάρος της ανθρωπότητας», είχε πει πρόσφατα ο Τραμπ στα Ηνωμένα Έθνη. «Αν δεν ξεφύγετε από αυτή την “πράσινη απάτη”, οι χώρες σας θα αποτύχουν».

«Ο Τραμπ απλώς δεν έχει δει μια χρυσή ανεμογεννήτρια»

Ο Φορντ, γνωστός για τη μακροχρόνια περιβαλλοντική του δράση, σχολίασε σκωπτικά πως ο Τραμπ «απλώς δεν έχει δει ακόμη μια χρυσή ανεμογεννήτρια». Πρόσθεσε ότι η κληρονομιά του προέδρου στο ζήτημα του κλίματος θα μείνει ως «ένα σαφές παράδειγμα άγνοιας, αλαζονείας και σκόπιμης παραπλάνησης».

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε λίγο πριν ο Φορντ τιμηθεί με βραβείο ηγεσίας για τη διατήρηση του περιβάλλοντος στο Μουσείο Φιλντ του Σικάγο, από το ίδρυμα του βιολόγου E.O. Wilson, που είχε βαφτίσει ένα είδος μυρμηγκιού προς τιμήν του ηθοποιού.

«Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να αλλάξουμε»

Αναφερόμενος στις πρόσφατες φυσικές καταστροφές, όπως τον τυφώνα Μελίσα στην Καραϊβική και τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες που ανάγκασαν και τον ίδιο να εγκαταλείψει προσωρινά το σπίτι του, ο Φορντ δήλωσε πως «όλα όσα προβλέψαμε για την κλιματική αλλαγή βγήκαν αληθινά».

«Το ερώτημα είναι γιατί δεν τρομάζει τον κόσμο αρκετά ώστε να αλλάξει συμπεριφορά», είπε. «Επειδή το κατεστημένο είναι βαθιά ριζωμένο».

Παρόλα αυτά, ο Φορντ εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος:

«Ο Τραμπ χάνει έδαφος γιατί λέει μόνο ψέματα. Μπορούμε να κερδίσουμε χρόνο, να αλλάξουμε συμπεριφορές, να δημιουργήσουμε νέες τεχνολογίες. Οι άνθρωποι είναι ικανοί να προσαρμοστούν και να διορθώσουν τα λάθη τους».

Ο ηθοποιός προειδοποίησε ότι η απώλεια της φύσης λόγω αποψίλωσης, ρύπανσης και ανθρώπινης καταστροφής οδηγεί τον πλανήτη στα όριά του.

«Οι αυτόχθονες λαοί είναι οι φύλακες των τελευταίων δασών. Η επιστήμη έχει αποδείξει την αξία τους, αλλά η προστασία που τους παρέχεται είναι εύθραυστη», ανέφερε.

Η οργάνωση του Wilson επισημαίνει ότι, παρότι πάνω από 100 χώρες έχουν δεσμευτεί να προστατεύσουν το 30% της γης και των θαλασσών έως το 2030, μόνο το μισό αυτού του στόχου έχει επιτευχθεί.

Με πληροφορίες από Guardian