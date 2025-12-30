Χάρες και βραβεία - Πέντε βασικά σημεία από τη συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου

Ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοξένησε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε γεύμα στο Μαρ-α-Λάγκο τη Δευτέρα, με σκοπό της συνάντησής τους, να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά τη Γάζα και τις ανησυχίες του Ισραήλ για το Ιράν και τη Χεζμπολάχ.



Στις δηλώσεις τους, οι δύο ηγέτες διαβεβαίωσαν, ότι συμφωνούν στα περισσότερα ζητήματα, από τα επόμενα βήματα στη Γάζα και το ενδεχόμενο νέων βομβαρδισμών στο Ιράν, μέχρι το πόσο «άξιος» είναι ο Τραμπ να λάβει ακόμη ένα βραβείο.

Πέντε βασικά σημεία της συνάντησής τους

1. Ο Τραμπ λέει ότι «χώρες θέλουν να μπουν και να εξαλείψουν τη Χαμάς» αν δεν αφοπλιστεί

Ερωτηθείς για τη διαφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και συγκεκριμένα, σχετικά με το αν η παλαιστινιακή οργάνωση στη Γάζα έχει πράγματι συμφωνήσει να αφοπλιστεί, ο Τραμπ δήλωσε: «Θα τους δοθεί ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να αφοπλιστούν… αλλά αν δεν αφοπλιστούν, όπως συμφώνησαν να κάνουν, τότε θα πληρώσουν ακριβά».



Μετά από πιέσεις να πει τι θα συμβεί, εάν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί, ο Τραμπ απάντησε: «Θα είναι φρικτό γι’ αυτούς», ενώ στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι ορισμένες ανώνυμες χώρες, που στο παρελθόν στήριζαν τη Χαμάς, είναι πλέον διατεθειμένες να επιτεθούν στους μαχητές αν δεν αφοπλιστούν. «Αν δεν αφοπλιστούν, αυτές οι ίδιες χώρες θα εξαλείψουν τη Χαμάς», είπε.



Ο ισχυρισμός του Τραμπ φάνηκε να αναφέρεται στη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης που έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Καμία από τις χώρες που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε αυτή τη δύναμη, ωστόσο, δεν έχει δεσμευτεί για κάτι πέρα από ρόλο ειρηνευτικής δύναμης.

2. Ο Τραμπ στηρίζει νέα ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν για το πυραυλικό του πρόγραμμα

Αναφορικά με το ενδεχόμενο ο Τραμπ να στηρίξει μια νέα ισραηλινή επίθεση στο Ιράν για τον περιορισμό των βαλλιστικών του δυνατοτήτων – κάτι που, σύμφωνα με πληροφορίες, επιθυμούσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε: «Εάν συνεχίσουν με τους πυραύλους, ναι», προσθέτοντας ότι αν το Ιράν έχει επανεκκινήσει «το πυρηνικό», οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να πλήξουν «άμεσα».



Σε μεταγενέστερες δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου μετά το γεύμα, ο Τραμπ φάνηκε να συγχέει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με την ανάπτυξη πυραύλων, αφήνοντας ασαφές εάν οι πύραυλοι από μόνοι τους θα μπορούσαν να αποτελέσουν αιτία πολέμου.



Σημειώνεται, ότι η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν του 2016, που είχε συνάψει η κυβέρνηση Ομπάμα και ακύρωσε ο Τραμπ, περιόριζε την πυρηνική ανάπτυξη, όχι όμως τις πυραυλικές δυνατότητες.



«Μιλώντας για το Ιράν, ελπίζω να μην προσπαθούν να ξαναχτίσουν τα οπλοστάσιά τους, γιατί εάν το κάνουν, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να εξαλείψουμε πολύ γρήγορα αυτή την ανάπτυξη. Ελπίζω να μην το κάνουν, γιατί δεν θέλουμε να σπαταλήσουμε τα καύσιμα ενός B-2· είναι ένα ταξίδι 37 ωρών, πήγαινε-έλα. Δεν θέλω να σπαταλήσω τόσο καύσιμο», είπε χαρακτηριστικά.

3. Ο Τραμπ λέει ότι διαφωνεί με τον Νετανιάχου για τη Δυτική Όχθη... χωρίς να εξηγεί πώς

Στην πορεία, ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι συζήτησαν με τον Νετανιάχου, και για το κύμα βίας από Ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν υπό ισραηλινή στρατιωτική διοίκηση εδώ και σχεδόν έξι δεκαετίες: «Δεν θα έλεγα ότι συμφωνούμε κατά 100% για τη Δυτική Όχθη, αλλά θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα».





Όταν δέχθηκε πιέσεις να διευκρινίσει σε τι ακριβώς διαφωνούν, αρνήθηκε να απαντήσει, λέγοντας: «Θα ανακοινωθεί στον κατάλληλο χρόνο, αλλά θα κάνει το σωστό», δείχνοντας προς τον Νετανιάχου. Υπάρχουν επίμονες αναφορές ότι η κυβέρνηση Τραμπ αντιτίθεται στην επίσημη προσάρτηση της περιοχής, όπου ζουν περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι και πάνω από 600.000 Ισραηλινοί σε οικισμούς που θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου.

4. Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι ο πρόεδρος του Ισραήλ τού είπε πως «έρχεται» χάρη για τον Νετανιάχου

Πριν από το γεύμα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, τού είπε πως μια χάρη για τον Νετανιάχου «είναι καθ’ οδόν» – ισχυρισμό που το γραφείο του Χέρτσογκ έσπευσε να διαψεύσει.



«Πώς γίνεται να μη δώσεις χάρη;» είπε ο Τραμπ. «Μίλησα με τον πρόεδρο. Μου λέει ότι έρχεται». Όταν οι δημοσιογράφοι μετέφεραν τον ισχυρισμό στο γραφείο του Χέρτσογκ, συνεργάτες του απάντησαν ότι δεν είχε καμία επικοινωνία με τον Τραμπ από τότε που κατατέθηκε αίτημα χάριτος πριν από αρκετές εβδομάδες.



Ο Νετανιάχου, ο πρώτος εν ενεργεία πρωθυπουργός του Ισραήλ που κατηγορήθηκε ποινικά, αρνείται τις κατηγορίες για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης που χρονολογούνται από το κατηγορητήριό του το 2019.

5. Ο Νετανιάχου λέει ότι ο Τραμπ θα είναι ο πρώτος μη Ισραηλινός που θα λάβει το Βραβείο του Ισραήλ

Με τον Τραμπ καταγεγραμμένο σε βίντεο πριν από το γεύμα να παραπονιέται ότι δεν έχει λάβει Νόμπελ Ειρήνης – παρά τον ισχυρισμό του ότι «έλυσε οκτώ πολέμους», κάποιοι εκ των οποίων δεν ήταν πόλεμοι ή δεν έχουν λήξει – ο Νετανιάχου αποκάλυψε ότι ο Τραμπ θα είναι ο πρώτος μη Ισραηλινός που θα τιμηθεί με το Βραβείο του Ισραήλ, για την «ιδιαίτερη προσφορά του στον εβραϊκό λαό».



Σε βίντεο που ανάρτησε το γραφείο του Νετανιάχου, φαίνεται να κρατά το κινητό του ώστε ο υπουργός Παιδείας του Ισραήλ να ενημερώσει τον Τραμπ πως θα λάβει το βραβείο για, μεταξύ άλλων, τη μεταφορά της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ, την αναγνώριση της ισραηλινής προσάρτησης των Υψιπέδων του Γκολάν, την ακύρωση της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν κατά την πρώτη του θητεία, καθώς και τις πρόσφατες προσπάθειες για την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων στη Γάζα. «Ξέχασες τα B-2», αστειεύτηκε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος στα αμερικανικά βομβαρδιστικά που έπληξαν φέτος ύποπτες πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν. «Πρόσθεσέ τα».



Πριν από τη συνάντηση, ο Τραμπ ισχυρίστηκε λανθασμένα, ότι «σχεδόν όλοι οι όμηροι που απελευθερώθηκαν, απελευθερώθηκαν εξαιτίας μου… κανένας δεν απελευθερώθηκε επί κυβέρνησης Μπάιντεν». Στην πραγματικότητα, 107 όμηροι απελευθερώθηκαν το 2023, όταν πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο Τζο Μπάιντεν, και άλλοι 33 επέστρεψαν στις αρχές του 2025 στο πλαίσιο συμφωνίας που είχε επιτευχθεί πριν από το τέλος της θητείας Μπάιντεν.

Με πληροφορίες από The Guradian