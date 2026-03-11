Χάρβεϊ Γουάινστιν: «Το λάθος μου ήταν ότι απατούσα τη γυναίκα μου, όχι η σεξουαλική επίθεση»

Σε μία από τις σπάνιες δημόσιες παρεμβάσεις του από τη φυλακή, ο άλλοτε ισχυρός άνδρας του Χόλιγουντ, Χάρβεϊ Γουάινστιν παραχώρησε εκτενή συνέντευξη στο περιοδικό The Hollywood Reporter, μιλώντας για τις συνθήκες κράτησης, τις δικαστικές του υποθέσεις και τη θέση του απέναντι στις κατηγορίες που τον οδήγησαν στη φυλακή.

Η συνέντευξη επαναφέρει στο προσκήνιο μία από τις πιο εμβληματικές υποθέσεις της εποχής του κινήματος #MeToo.

Ο 72χρονος πρώην παραγωγός περιέγραψε τη ζωή του στη φυλακή με ιδιαίτερα σκληρούς όρους. «Δεν υπάρχει καμία κοινωνική ζωή στη δική μου πτέρυγα. Είναι το Rikers Island (σ.σ. νησί φυλακών στη Νέα Υόρκη) και είναι κόλαση», δήλωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ένα περιβάλλον έντασης και απομόνωσης.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, περνά σχεδόν ολόκληρη την ημέρα στο κελί του, ενώ η επαφή του με άλλους ανθρώπους είναι εξαιρετικά περιορισμένη. «Μιλάω μόνο με τους φύλακες και τις νοσοκόμες. Αυτό είναι όλο το κοινωνικό μου περιβάλλον εδώ», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η καθημερινότητά του περιορίζεται σε ελάχιστες συνομιλίες με το προσωπικό της φυλακής.

Στη συνέντευξη μίλησε επίσης για περιστατικό βίας που, όπως υποστηρίζει, σημειώθηκε μέσα στη φυλακή. Σύμφωνα με την αφήγησή του, ένας άλλος κρατούμενος τον πλησίασε αιφνιδιαστικά και τον χτύπησε. «Κατέβηκε και με γρονθοκόπησε δυνατά στο πρόσωπο», είπε, περιγράφοντας τη στιγμή της επίθεσης.

Όπως πρόσθεσε, το χτύπημα τον έριξε στο έδαφος. «Έπεσα στο πάτωμα, αιμορραγούσα παντού. Τραυματίστηκα πολύ άσχημα», σημείωσε, περιγράφοντας τις συνέπειες του περιστατικού. Παρά το συμβάν, ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν σκοπεύει να καταγγείλει τον δράστη, προσθέτοντας: «Δεν μπορείς να γίνεις ρουφιάνος. Αυτός είναι ο νόμος της ζούγκλας».

«Το λάθος ήταν ότι απατούσα τη γυναίκα μου»

Ο Γουάινστιν αναφέρθηκε επίσης στις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης που έχουν διατυπωθεί εις βάρος του από δεκάδες γυναίκες τα τελευταία χρόνια. Στη συνέντευξη επανέλαβε ότι απορρίπτει τις σοβαρότερες κατηγορίες και επιμένει ότι πολλές από τις σχέσεις του ήταν συναινετικές. «Το λάθος που έκανα δεν ήταν σεξουαλική επίθεση. Ήταν ότι απατούσα τη γυναίκα μου», δήλωσε, παραδεχόμενος ότι είχε υπάρξει άπιστος στις προσωπικές του σχέσεις, αλλά αρνούμενος ότι διέπραξε σεξουαλικές επιθέσεις.

Η πτώση του πρώην παραγωγού θεωρείται καθοριστική για την ανάδυση του κινήματος #MeToo, το οποίο ξεκίνησε το 2017 μετά τις αποκαλύψεις για τη συμπεριφορά του στον χώρο του κινηματογράφου. Οι καταγγελίες σε βάρος του άνοιξαν τον δρόμο για εκατοντάδες άλλες μαρτυρίες στον χώρο του θεάματος, των μέσων ενημέρωσης και της πολιτικής, προκαλώντας διεθνή συζήτηση για την κατάχρηση εξουσίας και τη σεξουαλική παρενόχληση.

«Δεν αισθάνομαι καλά που θεωρούμαι το κεντρικό πρόσωπο του #MeToo»

Στη συνέντευξη, ο ίδιος εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η υπόθεσή του από τα μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι το όνομά του έχει ταυτιστεί με το κίνημα #MeToo, κάτι που – όπως είπε – τον βαραίνει ιδιαίτερα. «Δεν αισθάνομαι καλά που θεωρούμαι το κεντρικό πρόσωπο του #MeToo», δήλωσε, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τον ρόλο που, κατά την άποψή του, του αποδόθηκε στη δημόσια συζήτηση.

Η δημοσίευση της συνέντευξης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στον χώρο του κινηματογράφου. Για πολλούς, η φωνή του Γουάινστιν εξακολουθεί να προκαλεί έντονα συναισθήματα, καθώς η υπόθεσή του θεωρείται σημείο καμπής για τη συζήτηση γύρω από την κατάχρηση εξουσίας στη βιομηχανία του θεάματος.

Με πληροφορίες από The Hollywood Reporter