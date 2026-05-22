Χάος στο Μάλι: Τζιχαντιστές πυρπολούν δεκάδες οχήματα κοντά στο Μπαμακό

Δεκάδες οχήματα, ανάμεσά τους βυτιοφόρα καυσίμων, μίνι μπας και φορτηγά, πυρπολήθηκαν κοντά στην πρωτεύουσα του Μάλι, Μπαμακό, καθώς τζιχαντιστικές ομάδες εντείνουν τον αποκλεισμό της πόλης.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε δρόμο περίπου 45 χιλιόμετρα δυτικά του Μάλι, με τις εικόνες από τα καμένα οχήματα να έχουν επιβεβαιωθεί από διεθνή μέσα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, καθώς οι επιβαίνοντες στα οχήματα φέρεται να είχαν αποβιβαστεί πριν αυτά παραδοθούν στις φλόγες.

Τα σχετικά βίντεο έχουν επαληθευτεί, ενώ δορυφορικά δεδομένα εντόπισαν θερμικές ενδείξεις στο ίδιο σημείο την ίδια ημέρα.

Την ευθύνη για τον αποκλεισμό του Μπαμακό έχει αναλάβει η τζιχαντιστική οργάνωση Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), που συνδέεται με την Αλ Κάιντα.

Μάλι: Καμένα οχήματα σε νέο κύμα τζιχαντιστικών επιθέσεων

Η οργάνωση είχε επιβάλει αποκλεισμό καυσίμων από πέρυσι, τον οποίο ενίσχυσε μετά από πρόσφατες επιθέσεις, με στόχο -σύμφωνα με αναλυτές- να πλήξει την οικονομία και τη σταθερότητα της χώρας.

Το Μάλι, ως περίκλειστο κράτος, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές καυσίμων μέσω γειτονικών χωρών, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη.

Παρά τις προσπάθειες της στρατιωτικής ηγεσίας και τη συνοδεία στρατιωτικών κομβόι, επιθέσεις σε μεταφορές καυσίμων συνεχίζονται, ενώ η χώρα παραμένει αντιμέτωπη με μακροχρόνια αστάθεια και ένοπλες συγκρούσεις σε μεγάλο μέρος της επικράτειάς της.

Με πληροφορίες από BBC