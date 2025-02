Χάντερ Σέιφερ: Η τρανς ηθοποιός αποκάλυψε ότι το νέο διαβατήριο της αναφέρει το φύλο της ως αρσενικό

Η Χάντερ Σέιφερ, η ηθοποιός και μοντέλο γνωστή για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στην τηλεοπτική σειρά «Euphoria», αποκάλυψε ότι το νέο της διαβατήριο αναφέρει το φύλο της ως αρσενικό, μετά το εκτελεστικό διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το οποίο η Αμερικανική κυβέρνηση θα αναγνωρίζει μόνο δύο φύλα: άνδρας και γυναίκα.

Η Σέιφερ είναι μία από τις πιο επιφανείς τρανς γυναίκες στη βιομηχανία του θεάματος χάρη στους ρόλους της στη σειρά «Euphoria» του HBO, την ταινία «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes» και το πολυαναμενόμενο «Blade Runner 2099», μεταξύ άλλων. Επίσης, συνεργάστηκε με τον Γιώργο Λάνθιμο στην πιο πρόσφατη παραγωγή του, το «Ιστορίες Καλοσύνης» που κυκλοφόρησε πέρυσι.

«Είμαι σίγουρη ότι οι περισσότεροι από εμάς θυμόμαστε ότι την πρώτη, νομίζω, ημέρα της προεδρίας του Τραμπ, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για να κηρύξει μόνο δύο φύλα που αναγνωρίζονται από το κράτος, το αρσενικό και το θηλυκό που αποδίδονται κατά τη γέννηση», ακούγεται να λέει η Σέιφερ στο βίντεο.

«Ως αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος, το οποίο κατέγραψα γιατί θέλω να το καταλάβω σωστά, το Γραφείο Προξενικών Υποθέσεων πάγωσε τις αιτήσεις διαβατηρίων που ζητούν αλλαγή του δείκτη φύλου ή ανανεώσεις ή νέες αιτήσεις με δείκτη φύλου που αποκλίνει από το φύλο του αιτούντος που αποδόθηκε κατά τη γέννηση»

Το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ για τα δύο φύλα

Το εκτελεστικό διάταγμα έχει ως στόχο «να υπερασπιστεί τις γυναίκες απέναντι στον ιδεολογικό εξτρεμισμό του φύλου και να αποκαταστήσει τη βιολογική αλήθεια στους κόλπους του ομοσπονδιακού κράτους» ανέφερε στους δημοσιογράφους ένας συνεργάτης του Τραμπ, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Το διάταγμα ήταν μόνο το πρώτο από μια σειρά επιθέσεων του Τραμπ κατά της τρανς κοινότητας. Έκτοτε έχει υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα που απαγορεύει στις τρανς γυναίκες και κορίτσια να συμμετέχουν σε ανταγωνιστικά αθλήματα, καθώς και την απαγόρευση των τρανς στρατιωτών από τον στρατό.

Η Σέιφερ παραδέχτηκε ότι αρχικά δεν ήταν σίγουρη κατά πόσο μια τέτοια πολιτική θα γινόταν πράξη, επειδή «ο πρόεδρός μας είναι πολύ ομιλητικός... Και σήμερα, το είδα στο νέο μου διαβατήριο: αρσενικό».

«Τώρα, για να διευκρινίσω, οι δείκτες του φύλου μου άλλαξαν για πρώτη φορά στην εφηβεία μου, όταν πήρα για πρώτη φορά την άδεια οδήγησης και στη συνέχεια τα διαβατήρια που ακολούθησαν, όλα είναι θηλυκά από τότε», εξήγησε η Σέιφερ.

Το νέο διαβατήριο της Χάντερ Σέιφερ / Φωτ: Χ

«Δεν υπήρξε πραγματικά πρόβλημα. Ωστόσο, πέρυσι, όταν έκανα γυρίσματα στη Βαρκελώνη, διέρρηξαν το αυτοκίνητό μας και μου έκλεψαν την τσάντα μου και μέσα σε αυτήν ήταν το διαβατήριό μου, το οποίο υποτίθεται ότι θα μου έφτανε μέχρι τα 30 μου. Έτσι πήρα ένα διαβατήριο έκτακτης ανάγκης, το οποίο ήταν πολύ απλό εκείνη την εποχή. Βασικά είναι ένα αντίγραφο του παλιού μου διαβατηρίου, αλλά προσωρινό και υποτίθεται ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο εντός του έτους. Έτσι, μόλις επέστρεψα στις ΗΠΑ, έπρεπε να το διορθώσω και να το αντικαταστήσω με ένα πραγματικό, κανονικό διαβατήριο, πράγμα που έκανα σήμερα στο Ομοσπονδιακό Γραφείο Διαβατηρίων στο Λος Άντζελες. Έπρεπε να το κάνω αυτό μια φορά στο παρελθόν, κανένα μέρος της διαδικασίας δεν ήταν διαφορετικό. Συμπλήρωσα τα πάντα όπως θα έκανα κανονικά, έβαλα γυναίκα, και όταν το παρέλαβαν σήμερα και το άνοιξα, είχαν αλλάξει τον δείκτη σε αρσενικό».

«Σοκαρίστηκα, δεν πίστευα ότι θα συνέβαινε πραγματικά»

Η 26χρονη διευκρίνισε ότι μιλάει για το θέμα όχι για να «δημιουργήσει δράμα ή να λάβει παρηγοριά», αλλά επειδή αξίζει να σημειωθεί «η πραγματικότητα της κατάστασης, με την έννοια ότι συμβαίνει πραγματικά. Και σοκαρίστηκα, γιατί δεν ξέρω, απλά δεν πίστευα ότι θα συνέβαινε πραγματικά».

«Ποτέ δεν άλλαξα το πιστοποιητικό γέννησής μου, οπότε αυτό με οδήγησε στο να πιστέψω ότι οι υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για τα διαβατήρια και τέτοιου είδους πράγματα είναι πλέον υποχρεωμένες να διασταυρώνουν τα πιστοποιητικά γέννησης ή, δεν ξέρω τι ακριβώς άλλαξε όσον αφορά την επεξεργασία, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει αυτό από τότε που άλλαξα τον δείκτη φύλου μου», είπε η Σέιφερ.

«Πλησιάζουμε σε μια δεκαετία τώρα, ή κάτι τέτοιο. Και πιστεύω ότι είναι άμεσο αποτέλεσμα της διοίκησης υπό την οποία λειτουργεί σήμερα η χώρα μας. Και υποθέτω ότι απλά φοβάμαι κατά κάποιο τρόπο τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα πράγματα εφαρμόζονται σιγά-σιγά».

Η Χάντερ Σέιφερ στην πρεμιέρα της ταινίας «Ιστορίας Καλοσύνης», του Γιώργου Λάνθιμου / Φωτ: EPA, αρχείου

Η Σέιφερ συνέχισε: «Θέλω επίσης να πω ότι δεν δίνω δεκάρα που έβαλαν ένα Μ (Μ για Male, που σημαίνει αρσενικό) στο διαβατήριό μου. Δεν αλλάζει πραγματικά τίποτα σχετικά με εμένα ή την ταυτότητά μου ως τρανς, ωστόσο κάνει τη ζωή λίγο πιο δύσκολη. Προσωπικά, εννοώ ότι δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, θα το μάθω την επόμενη εβδομάδα όταν θα πρέπει να ταξιδέψω στο εξωτερικό με το νέο μου διαβατήριο, αλλά είμαι αρκετά σίγουρη ότι θα συνεπάγεται με το να πρέπει να δείχνω τον εαυτό μου σε πράκτορες όπως οι συνοριοφύλακες πολύ πιο συχνά από όσο θα ήθελα ή είναι πραγματικά απαραίτητο».

«Δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσουμε να υπάρχουμε»

«Οι τρανς άνθρωποι είναι όμορφοι», κατέληξε η Σέιφερ. «Δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσουμε να υπάρχουμε, δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσω να είμαι τρανς, ένα γράμμα σε ένα διαβατήριο δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό. Και **** αυτή την κυβέρνηση. Δεν έχω πραγματικά μια απάντηση για το τι πρέπει να κάνω γι' αυτό, αλλά αισθάνομαι ότι ήταν σημαντικό να το μοιραστώ. Αυτό είναι αληθινό. Οπότε, ναι».

Η Χάντερ Σέιφερ σε συνέντευξη τύπου στο Φεστιβάλ των Καννών / Φωτ: EPA, αρχείου

Η Σέιφερ επαναλαμβάνει το ρόλο της ως Jules στην επερχόμενη τρίτη σεζόν της σειράς «Euphoria» του HBO, η οποία βρίσκεται σε παραγωγή.

Έχει υπερασπιστεί τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της και έχει επίσης υπάρξει ειλικρινής σε συνεντεύξεις σχετικά με το ότι δεν θέλει η ταυτότητά της να είναι το μοναδικό σημείο συζήτησης γι' αυτήν. Έχει μάλιστα αποφύγει να πει τη λέξη «τρανς» κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων.

«Μου πήρε λίγο χρόνο για να μάθω ότι δεν θέλω να [περιορίζομαι σε] αυτό, και το βρίσκω τελικά υποτιμητικό για μένα και για αυτό που θέλω να κάνω. Ειδικά μετά το λύκειο, είχα βαρεθεί να μιλάω γι' αυτό. Δούλεψα τόσο σκληρά για να φτάσω εδώ που είμαι, πέρασα αυτά τα πραγματικά δύσκολα σημεία της μετάβασής μου και τώρα θέλω απλώς να είμαι κορίτσι και να προχωρήσω επιτέλους».

Με πληροφορίες από Variety