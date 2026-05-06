Χανταϊός: Ζευγάρι Ολλανδών φαίνεται πως μολύνθηκε σε εκδρομή παρατήρησης πτηνών στην Αργεντινή

Την αλυσίδα μετάδοσης του χανταϊού εντός του κρουαζιερόπλοιου, MV Hondius, αναζητούν οι υγειονομικές αρχές της Αργεντινής, καταλήγοντας σε μερικά βασικά συμπεράσματα.

Όπως αναφέρει το Associated Press, το οποίο επικαλείται δύο Αργεντινούς αξιωματούχους που συμμετέχουν στην έρευνα για τον χανταϊό, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών μολύνθηκε πριν ακόμη επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο, κατά τη διάρκεια εκδρομής παρατήρησης πουλιών στην πόλη Ουσουάια, στο νοτιότερο άκρο της Αργεντινής.

Εξάλλου, αξίζει να τονιστεί, πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επιβεβαιώσει ότι τα κρούσματα χανταϊού που εντοπίστηκαν στο κρουαζιερόπλοιο, αφορούν το στέλεχος των Άνδεων, μια παραλλαγή του ιού που συναντάται κυρίως στη Νότια Αμερική και ειδικότερα στην Αργεντινή και τη Χιλή.

Χανταϊός: Πώς «κόλλησε» από την παρατήρηση πτηνών το ζευγάρι

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, το συγκεκριμένο στέλεχος μπορεί -και σπάνια- να μεταδοθεί και από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω στενής επαφής. Τα δείγματα που είχαν ληφθεί νωρίτερα από ασθενείς οι οποίοι απομακρύνθηκαν από το πλοίο εξετάστηκαν και επιβεβαιώθηκε πως πρόκειται για τη λεγόμενη «παραλλαγή των Άνδεων».

Όσον αφορά το ζευγάρι των Ολλανδών τουριστών, οι ερευνητές θεωρούν ότι επισκέφθηκε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων κατά τη διάρκεια της εκδρομής, όπου πιθανόν εκτέθηκε σε τρωκτικά που έφεραν τον ιό.

Οι δύο Αργεντίνοι αξιωματούχοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και δεν είχαν εξουσιοδότηση να ενημερώσουν επίσημα τα μέσα ενημέρωσης.

Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ούτε η Ουσουάια ούτε η επαρχία Γη του Πυρός είχαν καταγράψει κρούσμα χανταϊού στο παρελθόν.

Χανταϊός: Τις επόμενες ώρες η απόπλευση του κρουαζιερόπλοιου

Την ίδια ώρα, ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να αποπλεύσει μέσα στις επόμενες ώρες, έχοντας λάβει επιπλέον ιατρική υποστήριξη, μετά και την ασθένεια του γιατρού του πλοίου, ο οποίος απομακρύνθηκε για νοσηλεία.

Η Αν Λίντστραντ, εκπρόσωπος του ΠΟΥ στο Πράσινο Ακρωτήρι, δήλωσε ότι ένας γιατρός του οργανισμού θα βρίσκεται πλέον πάνω στο πλοίο για να παρακολουθεί πιθανά νέα περιστατικά.

Παράλληλα, η επικεφαλής του τμήματος επιδημιών του ΠΟΥ, Μαρία Βαν Κέρκοβε, επιχείρησε να καθησυχάσει τις ανησυχίες, τονίζοντας ότι «δεν πρόκειται για την επόμενη Covid».

«Είναι μια σοβαρή μολυσματική ασθένεια, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα εκτεθούν ποτέ σε αυτή», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, όσοι μολυνθούν μπορεί να εμφανίσουν σοβαρή οξεία αναπνευστική δυσχέρεια και να χρειαστούν οξυγόνο ή μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, ενώ η περίοδος επώασης του ιού μπορεί να διαρκέσει από μία έως και έξι εβδομάδες ή και περισσότερο.

Με πληροφορίες από Associated Press