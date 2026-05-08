Χανταϊός: Ύποπτο κρούσμα στην Ισπανία - 32χρονη υποβάλλεται σε εξετάσεις

Πιθανό κρούσμα χανταϊού εξετάζεται στην Ισπανία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για μία 32χρονη γυναίκα που βρίσκεται στην ισπανική πόλη Αλικάντε και φέρεται να παρουσιάζει συμπτώματα τα οποία θα μπορούσαν να παραπέμπουν σε μόλυνση από χανταϊό. Η γυναίκα υποβάλλεται σε εξετάσεις, όπως διαβεβαίωσαν Ισπανοί αξιωματούχοι.

Σε δηλώσεις του, ο υφυπουργός Υγείας της Ισπανίας, Χαβιέρ Παντίγια, ενημέρωσε ότι η 32χρονη φαίνεται πως επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ, αφού ταξίδεψε με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius και μολύνθηκε από τον ιό.

Οι αρχές εντόπισαν στο πλοίο συγκεκριμένο στέλεχος του χανταϊού που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο σε σπάνιες περιπτώσεις, συνήθως μόνο ύστερα από στενή επαφή, υπενθυμίζει το Reuters, που μετέφερε την είδηση για το νέο πιθανό κρούσμα.

Το πρακτορείο μεταδίδει ότι η 32χρονη παρουσιάζει «ήπια αναπνευστικά συμπτώματα» και μεταφέρεται σε νοσοκομείο στο Αλικάντε, όπου θα υποβληθεί σε εξετάσεις για τον ιό. Τα αποτελέσματα αναμένονται μέσα στις επόμενες 24 έως 48 ώρες, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της περιφερειακής υγειονομικής υπηρεσίας.

Ο Χαβιέρ Παντίγια ανέφερε ότι η γυναίκα -κάτοικος του Αλικάντε στην περιφέρεια της Βαλένθια- καθόταν δύο σειρές πίσω από το άτομο που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο, αλλά η επαφή τους «ήταν σύντομη».

Χανταϊός: «Δεν είναι σαν την ιλαρά», λέει εκπρόσωπος του ΠΟΥ

Όπως τόνισε σε νέα του δήλωση ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Κρίστιαν Λίντμαϊερ, ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού για τον παγκόσμιο πληθυσμό είναι «απολύτως χαμηλός».

Συγκεκριμένα, ο Λίντμαϊερ είπε: «Πρόκειται για έναν επικίνδυνο ιό, αλλά μόνο για το άτομο που έχει μολυνθεί πραγματικά. Ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει εξαιρετικά χαμηλός». Στη συνέχεια των δηλώσεών του, ο ίδιος τόνισε πως ακόμη και μεταξύ των ανθρώπων που έμεναν στις ίδιες καμπίνες με ένα μολυσμένο άτομο στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, «φαίνεται ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, κανένας από τους δύο δεν μολύνθηκε».

Για ακόμη μια φορά ο ΠΟΥ διευκρινίζει ότι ο χανταϊός «δεν είναι κάτι σαν την ιλαρά».

«Για παράδειγμα», είπε ο Λίντμαϊερ «αν βρίσκεστε εδώ στην αίθουσα Τύπου και κάποιος από μπροστά βήχει, οι πρώτες σειρές θα διατρέχουν κίνδυνο. Η στενή επαφή σημαίνει πρακτικά μύτη με μύτη (...) Δεν πρόκειται για νέο Covid».

Το κρουαζιερόπλοιο Hondius, το οποίο ανήκει στην ολλανδική εταιρεία κρουαζιέρας Oceanwide Expeditions, αναχώρησε από την Ουσουάια της Αργεντινής την 1η Απριλίου με προορισμό την Τενερίφη στα Κανάρια Νησιά, όπου αναμένεται να φτάσει την Κυριακή.

Συνολικά, τρεις επιβάτες του πλοίου έχασαν τη ζωή τους, ενώ τα τελευταία στοιχεία του ΠΟΥ που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη ανέφεραν συνολικά πέντε επιβεβαιωμένα κρούσματα και τρία ύποπτα κρούσματα.



Με πληροφορίες από Reuters