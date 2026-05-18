Χανταϊός: Στην Ολλανδία για απολύμανση το κρουαζιερόπλοιο - Υπό παρακολούθηση οι 18 Αμερικανοί

Το κρουαζιερόπλοιο που έχει πληγεί από μια θανατηφόρα επιδημία του χανταϊού έφτασε στο Ρότερνταμ στην Ολλανδία το πρωί της Δευτέρας.

Το MV Hondius πέρασε τις τελευταίες έξι ημέρες ταξιδεύοντας από τις Κανάριες Νήσους, όπου οι εναπομείναντες επιβάτες συνοδεύτηκαν εκτός του πλοίου από προσωπικό με πλήρη προστατευτική ενδυμασία και επιβιβάστηκαν σε πτήσεις προς περισσότερες από 20 χώρες για να τεθούν σε καραντίνα.

Η επιδημία στο πλοίο έχει φτάσει τα 11 κρούσματα, εννέα από τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί. Τρεις επιβάτες έχουν πεθάνει, συμπεριλαμβανομένου ενός ολλανδικού ζευγαριού που, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, ήταν οι πρώτοι που εκτέθηκαν στον ιό κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στη Νότια Αμερική.

Η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Καναδά δήλωσε ότι ένας από τους τέσσερις Καναδούς που βρίσκονται σε απομόνωση μετά την αποβίβασή τους από το πλοίο βρέθηκε θετικός την Κυριακή και ότι θα κοινοποιήσει πληροφορίες σχετικά με την περίπτωση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Στην Ολλανδία το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο ξέσπασαν κρούσματα χανταϊού

Το πλοίο πραγματοποίησε το ταξίδι από την Τενερίφη κατά μήκος των ακτών της Αφρικής και της Ευρώπης με 25 μέλη πληρώματος και δύο μέλη ιατρικού προσωπικού. Σύμφωνα με τον διαχειριστή του πλοίου Oceanwide Expeditions, κανένας επιβάτης δεν παρουσιάζει συμπτώματα.

Τα μέλη του πληρώματος που δεν μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους θα τεθούν σε καραντίνα στην Ολλανδία, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα το ολλανδικό υπουργείο Υγείας. Περίπου 24 επιβάτες και μέλη του πληρώματος βρίσκονται ήδη σε καραντίνα στην Ολλανδία, αφού έφτασαν στη χώρα με μια σειρά πτήσεων τις δύο προηγούμενες εβδομάδες.

Δεκαοκτώ Αμερικανοί βρίσκονται επί του παρόντος υπό παρακολούθηση σε εξειδικευμένες υγειονομικές εγκαταστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για τη θεραπεία ατόμων με επικίνδυνες μολυσματικές ασθένειες.

Αφού αποβιβαστούν όλοι οι επιβάτες, το πλοίο θα απολυμανθεί σύμφωνα με τις ολλανδικές οδηγίες δημόσιας υγείας. «Λαμβάνονται μέτρα ατομικής προστασίας ώστε να διασφαλιστεί ότι το προσωπικό καθαρισμού δεν θα χρειαστεί να τεθεί σε καραντίνα μετά τον καθαρισμό», ανέφερε το υπουργείο Υγείας σε επιστολή προς το ολλανδικό κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα.

Οι αρχές δημόσιας υγείας θα επιθεωρήσουν το σκάφος πριν του επιτραπεί να σαλπάρει ξανά. Η επιδημία του χανταϊού στο MV Hondius είναι η πρώτη γνωστή περίπτωση σε κρουαζιερόπλοιο.

Η ολλανδική εταιρεία που είναι ιδιοκτήτρια του κρουαζιερόπλοιου δήλωσε ότι δεν προβλέπει αλλαγές στις δραστηριότητές της. Έχει προγραμματίσει κρουαζιέρα στην Αρκτική που θα σαλπάρει από το Κέφλαβικ της Ισλανδίας στις 29 Μαΐου.

Το Ινστιτούτο Παστέρ της Γαλλίας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι έχει ολοκληρώσει την αλληλούχηση του ιού των Άνδεων που ανιχνεύθηκε σε έναν Γάλλο επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius και διαπίστωσε ότι ταιριάζει με ιούς που είναι ήδη γνωστοί στη Νότια Αμερική, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για νέα χαρακτηριστικά που θα τον καθιστούσαν πιο μεταδοτικό ή πιο επικίνδυνο.

Με πληροφορίες από ABC News