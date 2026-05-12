Χανταϊός: Σε τι διαφέρει από τον κορωνοϊό, σύμφωνα με ειδικό

Κοινή συνέντευξη Τύπου για την πορεία των κρουσμάτων χανταϊού πραγματοποίησαν σήμερα, Τρίτη (12/5) ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Γκεμπρεγεσούς, με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ.

Μεταξύ άλλων, ο διευθυντής του ΠΟΥ τόνισε πως τις επόμενες ημέρες αναμένονται περισσότερα κρούσματα χανταϊού, αποδίδοντάς τα στο χρονικό κενό ανάμεσα στο πρώτο κρούσμα στο κρουαζιερόπλοιο και στη στιγμή που επιβεβαιώθηκε ότι επρόκειτο για χανταϊό, καθώς και στα μέτρα που ελήφθησαν στη συνέχεια για να περιοριστεί η εξάπλωση.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, προχώρησε και σε μία διάκριση μεταξύ χανταϊού και κορωνοϊού, αναφέροντας τα εξής: «Σε ό,τι αφορά περισσότερα κρούσματα, όπως είπα και στην ομιλία μου, αναμένουμε να υπάρξουν περισσότερα περιστατικά, επειδή -όπως ίσως θυμάστε- το πρώτο κρούσμα εμφανίστηκε στις 6 Απριλίου και μέχρι να επιβεβαιωθεί ως μολυσματικό περίπου στις 24-25 Απριλίου, υπήρξε πολλή αλληλεπίδραση μεταξύ των επιβατών. Όπως γνωρίζετε, η περίοδος επώασης είναι έξι έως οκτώ εβδομάδες. Λόγω αυτής της επαφής, ενώ βρίσκονταν ακόμη στο πλοίο, ακόμη και την ώρα που λαμβάνονταν κάποια προληπτικά μέτρα... περιμένουμε περισσότερα κρούσματα».

Χανταϊός: Σε τι διαφέρει με τον κορωνοϊό, σύμφωνα με τον ΠΟΥ

«Δεν πρόκειται περί COVID» επισήμανε επανειλημμένα για τον χανταϊό ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με το Sky News, επικαλούμενο ειδικό λοιμωξιολόγο, να προχωρά στη σχετική διάκριση.

Ενδεικτικά, ο χανταϊός έχει υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας από τον κορωνοϊό, με ορισμένα στελέχη να φτάνουν κατά μέσο όρο περίπου το 40%. Μέχρι στιγμής, από τα εννέα επιβεβαιωμένα και ύποπτα κρούσματα, έχουν πεθάνει τρεις άνθρωποι, με το ποσοστό θνησιμότητας να αγγίζει το 33%.

Ο καθηγητής Larry Gostin από το Πανεπιστήμιο Τζόρτζταουν δήλωσε σχετικά με τον χανταϊό: «Κάποιοι στα ΜΜΕ υπερβάλουν: δεν πρόκειται να εξελιχθεί σε πανδημία και δεν θα οδηγήσει σε μια παρατεταμένη, μεγάλης κλίμακας έξαρση, εκτός αν αλλάξουν ραγδαία τα δεδομένα».

Το κρίσιμο σημείο, εξήγησε ο Gostin, είναι ότι ο χανταϊός δεν επιβιώνει σε επιφάνειες και απαιτεί πολύ στενή και παρατεταμένη επαφή με μολυσμένο άτομο για να μεταδοθεί.

«Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να μεταδοθεί αυτή η ασθένεια, πρέπει να βρίσκεσαι σε πολύ κοντινή απόσταση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα με κάποιον που έχει εκτεθεί. Δεν πρόκειται απλώς να μπεις στο λόμπι του ξενοδοχείου σου ή να περάσεις δίπλα από κάποιον στον δρόμο και να κολλήσεις. Ο κόσμος μπορεί να είναι βέβαιος ότι ο κίνδυνος είναι πολύ, πολύ χαμηλός».

Ωστόσο, εμφανίστηκε επιφυλακτικός με το ενδεχόμενο μιας νέας παραλλαγής, η οποία θα μπορούσε να είναι πιο μεταδοτική από προηγούμενα στελέχη. Τα κρουαζιερόπλοια θεωρούνται «ιδιαίτερη περίπτωση» όσον αφορά τον κίνδυνο μετάδοσης, καθώς οι επιβάτες βρίσκονται σε συνθήκες συνωστισμού και ταξιδεύουν από λιμάνι σε λιμάνι.

«Υπάρχουν κάποιες μικρές ομοιότητες με την COVID», είπε, κάνοντας αναφορά στο κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess, το οποίο είχε τεθεί σε καραντίνα κοντά στην Ιαπωνία όταν εντοπίστηκαν κρούσματα κορωνοϊού τον Φεβρουάριο του 2020.

Χανταϊός: Στην Ολλανδία η πρώτη πτήση με επιβάτες και προσωπικό του κρουαζιερόπλοιου

Η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μετέφεραν επιβάτες και μέλη του πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού, προσγειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Ολλανδία, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Όπως ανακοίνωσε το ολλανδικό υπουργείο Εξωτερικών, συνολικά 28 άτομα απομακρύνθηκαν από το πλοίο μέσω δύο πτήσεων. Ανάμεσά τους βρίσκονται επιβάτες, μέλη του πληρώματος και υγειονομικό προσωπικό.

Η πρώτη πτήση μετέφερε 19 μέλη του πληρώματος, έναν Βρετανό γιατρό και δύο ειδικούς επιδημιολόγους - έναν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και έναν από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων.

Με τη δεύτερη πτήση ταξίδεψαν έξι πρώην επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου: τέσσερις Αυστραλοί, ένας Νεοζηλανδός και ένας Βρετανός κάτοικος Αυστραλίας. Οι έξι θα παραμείνουν προσωρινά σε εγκατάσταση καραντίνας κοντά στο αεροδρόμιο, πριν επιστρέψουν στην Αυστραλία. Παράλληλα, το MV Hondius έχει ήδη αναχωρήσει από την Τενερίφη με προορισμό το Ρότερνταμ, όπου πρόκειται να υποβληθεί σε διαδικασίες απολύμανσης.

Σύμφωνα με την εταιρεία Oceanwide Expeditions, στο πλοίο εξακολουθούν να βρίσκονται 25 μέλη του πληρώματος και δύο άτομα από το ιατρικό προσωπικό.

Με πληροφορίες από Sky News