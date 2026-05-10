Χανταϊός: «Οι οικογένειές σας δεν θα τους συναντήσουν» - Αγκυροβόλησε στην Τενερίφη το MV Hondius

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αγκυροβόλησε ανοιχτά της Τενερίφης, με 149 επιβάτες και μέλη πληρώματος από 23 χώρες, οι οποίοι βρίσκονται στο πλοίο για πάνω από έναν μήνα μετά από ξέσπασμα χανταϊού που έχει προκαλέσει τρεις θανάτους.

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής του ΠΟΥ βρίσκεται στο νησί και προσπαθεί να καθησυχάσει τους κατοίκους για τον χανταϊό, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για νέα πανδημία και ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός.

«Δεν είναι συνηθισμένο για μένα να μιλώ στους ανθρώπους μιας μόνο κοινότητας, αλλά σήμερα αισθάνομαι ότι είναι απαραίτητο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τέντρος Αντάνομ, διαβεβαιώνοντας ότι το πρωτόκολλο ασφαλείας που θα τηρηθεί δεν προβλέπει επαφή με τους επιβάτες.

«Η Τενερίφη έχει επιλεγεί επειδή διαθέτει την ιατρική ικανότητα, την υποδομή και την ανθρωπιά», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΠΟΥ, έχουν καταγραφεί οκτώ κρούσματα που συνδέονται με το πλοίο, έξι εκ των οποίων είναι εργαστηριακά επιβεβαιωμένα. Το πλοίο μάλιστα, θα δέσει στο βιομηχανικό λιμάνι της Γραναδίλλια, το οποίο βρίσκεται μακριά από κατοικημένες περιοχές.

«Οι οικογένειές σας δεν θα τους συναντήσουν», ξεκαθάρισε.

Χανταϊός: Αυστηρά μέτρα και ανησυχία στην τοπική κοινωνία

Σύμφωνα με το σχέδιο των αρχών, μόλις το πλοίο αγκυροβολίσει έξω από το λιμάνι, ιατρικά συνεργεία θα επιβιβαστούν για ελέγχους σε όλους τους επιβαίνοντες. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί νέα συμπτώματα.

Οι επιβάτες θα χωριστούν ανά εθνικότητα και θα μεταφερθούν με μικρά σκάφη στην ακτή, όπου θα τους περιμένουν πτήσεις επαναπατρισμού από διάφορες χώρες, μεταξύ αυτών το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ και κράτη της ΕΕ.

Οι Ισπανοί πολίτες θα μεταφερθούν στη Μαδρίτη και θα τεθούν σε υποχρεωτική καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι η απομόνωση ενδέχεται να διαρκέσει εβδομάδες λόγω της μεγάλης περιόδου επώασης του ιού.

Την ίδια ώρα στο λιμάνι της Τενερίφης έχουν αναπτυχθεί στρατιωτικές και υγειονομικές δυνάμεις, ενώ η πρόσβαση έχει περιοριστεί σημαντικά.

Με πληροφορίες από BBC