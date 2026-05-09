Χανταϊός: Ο επικεφαλής του ΠΟΥ μεταβαίνει στα Κανάρια Νησιά

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, μεταβαίνει στα Κανάρια Νησιά, προκειμένου να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία χανταϊού.

Το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να φθάσει στο ισπανικό αρχιπέλαγος αύριο Κυριακή, την ώρα που ο ΠΟΥ επιβεβαίωσε έξι κρούσματα μεταξύ 8 υπόπτων περιπτώσεων.

Ο Γκεμπρεγεσούς συνοδεύσει τον υπουργό Υγείας και τον υπουργό Εσωτερικών της Ισπανίας στην Τενερίφη ώστε να «διασφαλίσει τον συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών, τον υγειονομικό έλεγχο και την εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων επιθεώρησης και παρέμβασης», όπως μεταφέρουν οι πληροφορίες.

Στην πιο πρόσφατη ανακοίνωσή του, ο ΠΟΥ επισημαίνει για ακόμη μια φορά, ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού στον παγκόσμιο πληθυσμό είναι «εξαιρετικά χαμηλός».

«Πρόκειται για έναν επικίνδυνο ιό, αλλά μόνο για το άτομο που έχει μολυνθεί πραγματικά. Ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει εξαιρετικά χαμηλός», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ Κρίστιαν Λίντμαϊερ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ