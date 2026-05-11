Χανταϊός: Η Τουρκία έθεσε σε καραντίνα πέντε πολίτες της που ήταν στο κρουαζιερόπλοιο

Το υπουργείο Υγείας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι πέντε Τούρκοι πολίτες τέθηκαν υπό παρακολούθηση και καραντίνα έπειτα από υποψίες για πιθανή έκθεση σε χανταϊό κατά τη διάρκεια διεθνούς κρουαζιέρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η τουρκική εφημερίδα Hürriyet, οι τρεις τελευταίοι πολίτες μεταφέρθηκαν στη χώρα με αεροσκάφος-ασθενοφόρο, ενώ είχαν ήδη επιστρέψει νωρίτερα ακόμη δύο άτομα.

Το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι και στους πέντε έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις για χανταϊό και τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά.

Χανταϊός: Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Τουρκίας

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι όλοι θα παραμείνουν σε καραντίνα για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί κανένα κλινικό σύμπτωμα ή ένδειξη νόσου.

«Οι διαδικασίες στενής παρακολούθησης και απομόνωσης έχουν ξεκινήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Υγείας.

Δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για το πού βρισκόταν το κρουαζιερόπλοιο ή για το πώς προέκυψαν οι υποψίες πιθανής έκθεσης στον ιό.

Τι είναι ο χανταϊός

Ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως μέσω τρωκτικών, όταν κάποιος εισπνεύσει σωματίδια που προέρχονται από ούρα, σάλιο ή περιττώματα μολυσμένων ζώων.

Στην περίπτωση του κρουαζιερόπλοιου, οι ειδικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο κάποιοι επιβάτες να εκτέθηκαν στον ιό κατά τη διάρκεια επισκέψεων σε απομακρυσμένες περιοχές άγριας φύσης.

Παράλληλα, έχει επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για το στέλεχος των Άνδεων, το οποίο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί και από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μόνο ύστερα από πολύ στενή και παρατεταμένη επαφή. Οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν πως ο ιός δεν εξαπλώνεται εύκολα όπως η γρίπη ή ο Covid-19.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως δύο έως τέσσερις εβδομάδες μετά την έκθεση στον ιό και αρχικά θυμίζουν έντονη γρίπη, με πυρετό, κόπωση και μυϊκούς πόνους. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να παρουσιαστούν δυσκολία στην αναπνοή, πόνοι στην κοιλιά, ναυτία, εμετοί ή διάρροια. Αν και δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, οι γιατροί επισημαίνουν ότι η έγκαιρη νοσηλεία και η υποστηρικτική αγωγή μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις πιθανότητες ανάρρωσης.

Την ίδια ώρα, οι υγειονομικές αρχές υπογραμμίζουν ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει πολύ χαμηλός, καθώς ο χανταϊός δεν μεταδίδεται μέσω της καθημερινής κοινωνικής επαφής σε δημόσιους χώρους, σχολεία ή καταστήματα.

Το κρουαζιερόπλοιο βρίσκεται πλέον καθ’ οδόν προς τα Κανάρια Νησιά, ενώ οι επιβάτες και το πλήρωμα παραμένουν σε απομόνωση. Παράλληλα, έχουν εφαρμοστεί αυστηρά μέτρα απολύμανσης και υγειονομικού ελέγχου, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Με πληροφορίες από Hurriyet, BBC