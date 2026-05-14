Χανταϊός: Η Αργεντινή προσπαθεί να εντοπίσει την πηγή της μετάδοσης του ιού

Μετά τη διάδοση ανεπιβεβαίωτων θεωριών ότι η επιδημία χανταϊού που έπληξε το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius προήλθε από χωματερή στη νοτιότερη πόλη της Αργεντινής, από όπου είχε αναχωρήσει το πλοίο, οι τοπικές αρχές έσπευσαν να το διαψεύσουν.

«Πρόκειται για μια προσπάθεια δυσφήμισης της εικόνας της Ουσουάια ως τουριστικού προορισμού», δήλωσε ο Μαρτίν Αλφάρο, εκπρόσωπος του τοπικού υπουργείου Υγείας στην επαρχία όπου ανήκει η Ουσουάια.

«Κακόβουλοι παράγοντες στη γειτονική Χιλή», πρόσθεσε, σε αυτό που χαρακτήρισε ως προσωπική του θεωρία, «ίσως να διέδωσαν φήμες για να παρουσιαστούν ως η μοναδική πύλη εισόδου στην Ανταρκτική».

Καθώς οι υγειονομικές αρχές προσπαθούσαν να εντοπίσουν την προέλευση της επιδημίας που προκαλούσε ανησυχία σε έναν κόσμο ακόμη σημαδεμένο από την πανδημία του κορονοϊού, η επιστημονική έρευνα μπλέχτηκε με διεθνείς αλληλοκατηγορίες.

Τα δύο πρώτα γνωστά θύματα του χανταϊού - ένα ζευγάρι Ολλανδών - είχαν ξεκινήσει ένα εκτεταμένο ταξίδι σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη, γεγονός που δυσκόλευε τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης.

Και ενώ οι εικασίες για την προέλευση πλήθαιναν, οι απαντήσεις παρέμεναν περιορισμένες.

Το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού, το οποίο μπορεί να μεταδοθεί και μεταξύ ανθρώπων και πιθανότατα προκάλεσε τον θάνατο των δύο πρώτων ασθενών στο πλοίο, είναι ενδημικό σε τρεις επαρχίες της Παταγονίας στην Αργεντινή, όπου καταγράφονται αρκετά κρούσματα κάθε χρόνο, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές.

Ωστόσο, το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής δήλωσε την Τρίτη ότι το ζευγάρι δεν είχε επισκεφθεί καμία από αυτές τις περιοχές κατά τις ημέρες που θεωρείται ότι μολύνθηκε.

Το ίδιο στέλεχος υπάρχει και στην περιοχή της Παταγονίας στη Χιλή, όμως το χιλιανό υπουργείο Υγείας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι το ζευγάρι είχε βρεθεί στη χώρα πριν από την περίοδο επώασης του ιού και απέκλεισε το ενδεχόμενο η μόλυνση να προήλθε από εκεί.

Ο Φεντερίκο Λάντα, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Αργεντινής, απέρριψε τον ισχυρισμό, λέγοντας ότι η μόλυνση στη Χιλή παραμένει πιθανή. «Δεν είναι αλήθεια», δήλωσε, αναφερόμενος στην ανακοίνωση του χιλιανού υπουργείου Υγείας.

Δύσκολη έρευνα

Η κυβέρνηση της Αργεντινής ανέφερε ότι επιστήμονες ανέλυσαν ένα ιικό δείγμα από έναν επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου και διαπίστωσαν ότι σχετίζεται περισσότερο με κρούσματα που είχαν εντοπιστεί το 2018 στην επαρχία Νεουκέν. Ωστόσο, οι αρχές της επαρχίας ανέφεραν ότι το ζευγάρι δεν είχε επισκεφθεί την περιοχή εντός του χρονικού «παραθύρου» επώασης (1 έως 6 εβδομάδες).

Οι Αργεντινοί ερευνητές προσπαθούσαν να ανασυνθέσουν το εκτεταμένο ταξιδιωτικό πρόγραμμα του ζευγαριού. Σύμφωνα με τις αρχές, τους τελευταίους μήνες είχαν ταξιδέψει σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη.

Στο τελευταίο σκέλος πριν επιβιβαστούν στο MV Hondius στην Ουσουάια, το ζευγάρι είχε περάσει 20 ημέρες οδικώς από την πόλη Μεντόσα έως την επαρχία Μισιόνες, στη συνέχεια δύο εβδομάδες στην Ουρουγουάη και επέστρεψε στην Αργεντινή λίγες ημέρες πριν την αναχώρηση της κρουαζιέρας την 1η Απριλίου, σύμφωνα με το υπουργείο.

Η Αργεντινή καταγράφει τακτικά κρούσματα χανταϊού, αλλά καμία από τις περιοχές που επισκέφθηκε το ζευγάρι πρόσφατα δεν θεωρείται υψηλού κινδύνου για το συγκεκριμένο στέλεχος. Οι αρχές εξετάζουν επίσης αρουραίους για την έρευνα.

Η συνεχιζόμενη έρευνα, δήλωσε ο κ. Λάντα, είναι σημαντική για να διαπιστωθεί αν το στέλεχος των Άνδεων έχει εξαπλωθεί και σε άλλες περιοχές όπου δεν είχε καταγραφεί.

«Θα αποτελούσε κίνδυνο για τη χώρα», είπε.

Το στέλεχος των Άνδεων

Το μικρό τρωκτικό με τη μακριά ουρά, ονόματι colilargo, που τρέφεται με μούρα και ροδοπέταλα, προκαλεί κρούσματα χανταϊού στους ανθρώπους στην Παταγονία από το 1996. Σε αντίθεση με το περιστατικό στο MV Hondius, όπου τουλάχιστον 11 άτομα μολύνθηκαν, οι αρχές στην Αργεντινή συνήθως καταφέρνουν να απομονώνουν γρήγορα τα περιστατικά.

Στην πόλη Μπαριλότσε, ένας ασθενής νοσηλευόταν με χανταϊού, σύμφωνα με τον γιατρό Ροντρίγκο Μπουσταμάντε. Ο ασθενής δεν είχε καμία σύνδεση με το πλοίο.

Ένας ακόμη ασθενής νοσηλευόταν στην επαρχία Τσουμπούτ, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Σέρχιο Γουίσκι. Ο ασθενής εργαζόταν στα δάση της Χιλής. Ο δρ. Γουίσκι ανέφερε ότι ο ίδιος είχε μολυνθεί το 1996 κατά τη διάρκεια επιδημίας ενώ φρόντιζε ασθενή.

Το 2018, άλλη επιδημία στην Τσουμπούτ είχε προκαλέσει τουλάχιστον 11 θανάτους.

Από τότε, η επαρχία εφαρμόζει συνεχή παρακολούθηση τρωκτικών και πρωτόκολλα αντιμετώπισης επιδημιών. Οι αρχές απομονώνουν ύποπτα κρούσματα, ιχνηλατούν επαφές και ενημερώνουν το κοινό.

Από το 2018, οι τρεις επαρχίες όπου το στέλεχος είναι ενδημικό καταγράφουν λίγα περιστατικά ετησίως. Στο πλοίο όμως, ο ιός μπόρεσε να εξαπλωθεί λόγω του κλειστού χώρου.

«Αυτό πιθανότατα συνέβη επειδή προσέβαλε ένα ξένο κρουαζιερόπλοιο με γιατρούς που πιθανώς δεν ήταν εξοικειωμένοι με την ασθένεια και δεν γνώριζαν τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο», είπε ο δρ. Μπουσταμάντε.

Η χωματερή της Ουσουάια

Στην Ουσουάια, οι κάτοικοι δεν ήταν εξοικειωμένοι με τον χανταϊό, καθώς δεν είχαν καταγραφεί κρούσματα εκεί. Η πόλη βρέθηκε στο επίκεντρο μετά από δημοσιεύματα ότι η χωματερή ερευνάται ως πιθανή πηγή.

Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής χαρακτήρισε αυτό το σενάριο «όχι το πιο πιθανό».

Ορισμένοι παρατηρητές πουλιών επισκέπτονται τη χωματερή, αλλά τοπικοί ξεναγοί δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν αν το ζευγάρι την επισκέφθηκε.

Ο Χουάν Παβλόφ, αξιωματούχος του τουριστικού ινστιτούτου της Τιέρα ντελ Φουέγκο, είπε ότι είναι απίθανο η μόλυνση να προήλθε από εκεί. «Θα ήταν άρρωστοι, θα είχαν μολυνθεί ή ίσως είχαν πεθάνει», είπε.

Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι ερευνητές θα μεταβούν στην περιοχή για συλλογή και ανάλυση τρωκτικών. Ο Παβλόφ είπε ότι η Ουσουάια είχε γίνει «αποδιοπομπαίος τράγος».

Με πληροφορίες από New York Times