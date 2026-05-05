Χανταϊός: «Φρένο» από την Ισπανία για τον ελλιμενισμό του κρουαζιερόπλοιου στα Κανάρια Νησιά

Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι δεν θα λάβει καμία απόφαση για τον ελλιμενισμό του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, το οποίο θεωρείται πιθανή εστία χανταϊού, μέχρι να ολοκληρωθεί η πλήρης ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων, αντικρούοντας τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Νωρίτερα, ο ΠΟΥ είχε αναφέρει ότι η Ισπανία δέχθηκε να υποδεχθεί το πλοίο στα Κανάρια Νησιά.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Υγείας, πρέπει να προηγηθεί η ανάλυση, τα δεδομένα της οποίας θα καθορίσουν τον «πλέον προσιτό ενδιάμεσο σταθμό». Ομάδα επιδημιολόγων θα αξιολογήσει την κατάσταση υγείας των επιβατών, θα εντοπίσει πιθανά συμπτώματα και θα αναγνωριστούν επαφές υψηλού και χαμηλού κινδύνου.

Χανταϊός: Τι εξετάζει ο ΠΟΥ για τη μετάδοση εντός του πλοίου

Η κυβερνητική εκπρόσωπος Έλμα Σάις δήλωσε ότι «όλα είναι έτοιμα για περίθαλψη, αξιολόγηση και, εφόσον χρειαστεί, απολύμανση», χωρίς όμως να διευκρινίσει αν το πλοίο θα δέσει τελικά σε ισπανικό λιμάνι ή όχι.

Σε δική του τοποθέτηση, ο περιφερειακός πρόεδρος των Καναρίων Νήσων, Φερνάνδο Κλαβίχο, ανέφερε ότι το πλοίο θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί «εκεί όπου βρίσκεται» ή να κατευθυνθεί προς την Ολλανδία, λόγω σημαίας.

Παράλληλα, ο ΠΟΥ εξετάζει το ενδεχόμενο ο χανταϊός να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο στο πλοίο. Σύμφωνα με τη διευθύντρια του ΠΟΥ για την ετοιμότητα και την πρόληψη επιδημιών, Μαρία βαν Κέρχοβε, μπορεί να υπήρξε μετάδοση μεταξύ πολύ στενών επαφών, όπως άτομα που μοιράζονταν καμπίνες.



Χανταϊός: Η ενημέρωση από τη Θεοδώρα Ψαλτοπούλου

Μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Live Now», η καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, διευκρίνισε ότι πρόκειται για έναν ιό, «ο οποίος εμφανίζεται κυρίως στην Αμερική, Βόρεια και Νότια και στην Ασία, ενώ υπάρχουν κάποια σποραδικά περιστατικά στα Βαλκάνια και κυρίως στην Ευρώπη το συναντάμε και στις σκανδιναβικές χώρες».

Όπως εξήγησε, ετησίως μπορεί να υπάρχουν περισσότερα από 100.000 περιστατικά σε όλο τον κόσμο, με τις περισσότερες λοιμώξεις να είναι ήπιες. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι «από τον χανταϊό μπορεί να πεθάνει κάποιος».

Στη συνέχεια, η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου παραλλήλισε τον χανταϊό με τη λεπτοσπείρωση που απασχόλησε πρόσφατα την Ελλάδα, μετά την επιβεβαίωση θανατηφόρου κρούσματος.

Η μετάδοση του ιού συνδέεται όπως και στη λεπτοσπείρωση με τα τρωκτικά. «Και τα δύο έχουν κοινό τα τρωκτικά, δηλαδή μολυσμένα τρωκτικά μπορεί να επιφέρουν θάνατο λόγω των μολυσματικών ασθενειών που κουβαλούν», τόνισε και έπειτα από ερώτηση για τη μετάδοση του ιού, εξήγησε, ότι στην περίπτωση του χανταϊού εισπνέουμε από τα βιολογικά υγρά μολυσμένων τρωκτικών.

Αναφορικά με τους θανάτους που σημειώθηκαν σε κρουαζιερόπλοιο το οποίο διέσχιζε τον Ατλαντικό, η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου σχολίασε, ότι «μάλλον -όπως αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας- επειδή έχει μακρύ χρόνο επώασης, δηλαδή 2-3 εβδομάδες, μπορεί αυτά τα τρωκτικά να μην βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο, αλλά τα άτομα αυτά -που είναι Ολλανδοί- να είχαν μολυνθεί και νωρίτερα».

Χανταϊός: Οι συστάσεις των ειδικών

Η καθηγήτρια τόνισε ότι δεν υπάρχει ειδική θεραπεία ή εμβόλιο για τον χανταϊό.

Τι πρέπει να προσέχουμε:

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα μέτρα πρόληψης, κυρίως για όσους καθαρίζουν εξοχικές κατοικίες ή αγροτικούς χώρους:

Να απομακρύνονται παιδιά και κατοικίδια από τον χώρο

Να χρησιμοποιούνται γάντια και κατάλληλος ρουχισμός (μακριά ρούχα, κλειστά παπούτσια)

Να προηγείται καλός αερισμός των χώρων πριν από τον καθαρισμό γιατί και με την εισπνοή υπάρχουν σποραδικά περιστατικά ή μολυσμένα στάσιμα νερά, όπως και με τη λεπτοσπείρωση

Να αποφεύγεται η έκθεση σε σκόνη ή στάσιμα νερά που μπορεί να έχουν μολυνθεί από τρωκτικά

Ο χανταϊός -τόνισε- δεν έχει ούτε αντιβιοτικά, ούτε υπάρχει ειδική αντιική αγωγή, ούτε εμβόλιο, ενώ σε ορισμένες βαριές περιπτώσεις, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο.

Τέλος, η καθηγήτρια ρωτήθηκε «πόσο εύκολη» κρίνεται η διασπορά του ιού. Όπως απάντησε «διασπορά δεν γίνεται -παρά σπανίως- από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έχει παρατηρηθεί και αυτό αλλά είναι σπάνιο. Κυρίως η διασπορά είναι από τα βιολογικά υγρά των τρωκτικών. Και το αναφέρω και για τον χανταϊό αλλά και τη λεπτοσπείρωση που μπορεί να τη δούμε και πιο συχνά στη χώρα μας».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤnews

