Χανταϊός: Επιβεβαιώθηκαν τα 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο

Επιβεβαιώθηκαν πέντε από τα οχτώ φερόμενα κρούσματα χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του οργανισμού, δρ Tedros Ghebreyesus, σε προηγούμενες εξάρσεις του ιού η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είχε παρατηρηθεί μόνο ύστερα από παρατεταμένη στενή επαφή, κάτι που φαίνεται να ισχύει και στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Η αλυσίδα των γεγονότων ξεκίνησε όταν ένας άνδρας εμφάνισε συμπτώματα πάνω στο κρουζιερόπλοιο στις 9 Απριλίου, χωρίς τότε να υπάρχει υποψία για χανταϊό, με αποτέλεσμα να μη ληφθούν δείγματα εκείνη τη στιγμή. Αργότερα, όταν το πλοίο προσέγγισε τη νήσο Αγία Ελένη, η σύζυγός του αποβιβάστηκε και στη συνέχεια πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ. Δείγματα που ελήφθησαν στη Νότια Αφρική επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για χανταϊό.

Ο ΠΟΥ έχει επίσης ενημερωθεί για αναφορές άλλων ανθρώπων με συμπτώματα που ενδέχεται να είχαν επαφή με επιβάτες του πλοίου και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές.

Είναι πιθανό να εμφανιστούν κι άλλα κρούσματα

Ο δρ Tedros Ghebreyesus επισήμανε ότι, λόγω της περιόδου επώασης της νόσου - η οποία μπορεί να φτάσει έως και τις έξι εβδομάδες - είναι πιθανό να εμφανιστούν και άλλα κρούσματα.

Ωστόσο, ο ΠΟΥ αξιολογεί τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ως χαμηλό. Τη Δευτέρα, ο επικεφαλής του οργανισμού επικοινώνησε με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ζητώντας να επιτραπεί στο πλοίο να καταπλεύσει σε ισπανικό λιμάνι - αίτημα που έγινε δεκτό.

Το κρουαζιερόπλοιο κατευθύνεται πλέον προς τα Κανάρια Νησιά, με τον δρ Tedros να ευχαριστεί δημόσια τον Σάντσεθ για τη «γενναιοδωρία, την αλληλεγγύη και την εκπλήρωση του ηθικού του καθήκοντος», εκφράζοντας παράλληλα εμπιστοσύνη στην ικανότητα της Ισπανίας να διαχειριστεί την κατάσταση.

Παράλληλα, ο ΠΟΥ διαβεβαιώνει ότι ο κίνδυνος για τους κατοίκους των Καναρίων Νήσων παραμένει χαμηλός. Όλοι οι επιβάτες που βρίσκονται ακόμη στο πλοίο έχουν λάβει οδηγία να παραμείνουν στις καμπίνες τους, ενώ όποιος εμφανίσει συμπτώματα καλείται να απομονωθεί αμέσως.

Οι έρευνες για την πορεία της επιδημικής έξαρσης συνεχίζονται, ενώ έγινε γνωστό ότι τα δύο πρώτα κρούσματα είχαν προηγουμένως ταξιδέψει σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη στο πλαίσιο εκδρομής παρατήρησης πουλιών, κατά την οποία επισκέφθηκαν περιοχές όπου ζει είδος αρουραίου γνωστό ότι μεταφέρει τον ιό.

«Δεν πρόκειται για την αρχή μιας νέας πανδημίας»

Ο οργανισμός συνεργάζεται πλέον με τις αρχές της Αργεντινής για να χαρτογραφήσει με ακρίβεια τις μετακινήσεις του ζευγαριού.

Τέλος, η επιδημιολόγος λοιμωδών νοσημάτων του ΠΟΥ, Maria Van Kerkhove, ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη έξαρση δεν έχει καμία σχέση με τις πρώτες ημέρες της πανδημίας της COVID-19.

Όπως τόνισε, «αυτό δεν είναι ο ιός SARS-CoV-2 και δεν πρόκειται για την αρχή μιας νέας πανδημίας Covid». Εξήγησε ότι ο χανταϊός δεν μεταδίδεται όπως οι κορονοϊοί, αλλά κυρίως μέσω πολύ στενής και παρατεταμένης επαφής, ενώ τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλοίο είναι καθαρά προληπτικά, με στόχο να αποτραπεί οποιαδήποτε περαιτέρω μετάδοση.

Με πληροφορίες από BBC