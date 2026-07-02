Χανταϊός: Έληξε επίσημα ο συναγερμός για έξαρση του ιού που συνδέθηκε με το κρουαζιερόπλοιο

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κηρύσσει το τέλος της έξαρσης του χανταϊού που συνδέθηκε με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

Το τελευταίο άτομο που είχε έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα της παραλλαγής Andes του χανταϊού ολοκλήρωσε την Πέμπτη την απαιτούμενη περίοδο καραντίνας, βρέθηκε αρνητικό στον ιό και επέστρεψε στο σπίτι του, γεγονός που οδήγησε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να ανακοινώσει επίσημα τη λήξη της έξαρσης που συνδέθηκε με το κρουαζιερόπλοιο.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, ανακοίνωσε ότι δεν έχει καταγραφεί κανένα νέο κρούσμα χανταϊού που να συνδέεται με το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο από τις 25 Μαΐου και ότι η έξαρση θεωρείται πλέον επισήμως ότι έφτασε στο τέλος της.

Συνολικά, ο χανταϊός προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων, ενώ 13 ακόμη μολύνθηκαν.

Χανταϊός: Πώς ένα εργαστήριο στην Αφρική βοήθησε στο να λυθεί το «μυστήριο» της έξαρσης

Στις αρχές Μαΐου, ένα επείγον τηλεφώνημα έφτασε στο Ινστιτούτο Πάστερ της Σενεγάλης, ότι ένα κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου είχε ακινητοποιηθεί, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι επιβάτες είχαν μολυνθεί από ένα θανατηφόρο στέλεχος του χανταϊού.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ Χανταϊός: Ποια είναι τα συμπτώματα που χρειάζονται άμεση ιατρική εκτίμηση

Το κρουαζιερόπλοιο είχε περάσει από απομακρυσμένα νησιά του Ατλαντικού και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητούσε επειγόντως απαντήσεις. Σύμφωνα με το Reuters, ένα ερευνητικό εργαστήριο στη Σενεγάλη, ήταν αυτό που βοήθησε στην ανάλυση δειγμάτων από ύποπτα κρούσματα πάνω στο πλοίο.

Το αεροπλάνο με τα δείγματα προσγειώθηκε στη Σενεγάλη τα ξημερώματα της 5ης Μαΐου. Στο εργαστήριο του Ινστιτούτου Παστέρ στο Ντακάρ, επιστήμονες εργάζονταν όλη νύχτα με προηγμένο εξοπλισμό και ισχυρούς υπολογιστές, προσπαθώντας να δώσουν απαντήσεις που περίμεναν υγειονομικές αρχές σε όλο τον κόσμο σχετικά με την εξάπλωση του χανταϊού.

Χανταϊός: Πώς το εργαστήριο στη Σενεγάλη συνέβαλε στη χαρτογράφηση του ιού

Μέσα σε 24 ώρες, οι ερευνητές είχαν καταφέρει να χαρτογραφήσουν μέρος του γονιδιώματος του ιού και να διαπιστώσουν ότι επρόκειτο για το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού, μια παραλλαγή γνωστή για τη μετάδοσή της μέσω στενής ανθρώπινης επαφής.

Την ίδια ημέρα, εργαστήρια στη Νότια Αφρική και την Ελβετία κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα με αυτό της Σενεγάλης.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε επίσημα τα ευρήματα σε συνέντευξη Τύπου, ενώ ο ρόλος του εργαστηρίου της Δυτικής Αφρικής για τη χαρτογράφηση μέρους του γονιδιώματος του χανταϊού δεν είχε ακόμη παρουσιαστεί αναλυτικά.

Ο ιολόγος Moussa Moise Diagne, επικεφαλής της πλατφόρμας αλληλούχισης του ινστιτούτου, εξήγησε ότι η δυνατότητα γρήγορης ανίχνευσης παθογόνων σε διαφορετικά σημεία του κόσμου είναι κρίσιμη τόσο για τη θεραπεία των ασθενών όσο και για την ιχνηλάτηση επαφών. «Κάθε ώρα μετρούσε», είπε χαρακτηριστικά.



Χανταϊός: Το χρονικό της ανάλυσης

Για να εξεταστούν οι επιβάτες του πλοίου στο Πράσινο Ακρωτήρι, ο ΠΟΥ συγκέντρωσε υλικά από το εργαστήριο του Ντακάρ και ναύλωσε ειδική πτήση που μετέφερε την επιστημονική ομάδα στο αρχιπέλαγος και πίσω με τα δείγματα του χανταϊού.

Τα δείγματα μεταφέρθηκαν με τριπλή προστασία. Ενδεικτικά, όπως αναφέρει το Reuters, μέσα σε δοκιμαστικούς σωλήνες, σφραγισμένα σε πλαστικές θήκες και κλεισμένα σε ειδικό χαρτοκιβώτιο με προειδοποιητικές σημάνσεις.

Την ίδια ώρα, η ομάδα στο Ντακάρ είχε ήδη ξεκινήσει την ανάλυση. Το πακέτο ανοίχθηκε σε ειδικό βιοασφαλές εργαστήριο, όπου εκπαιδευμένοι επιστήμονες απενεργοποίησαν τα δείγματα και τα προετοίμασαν για γενετική ανάλυση.

Λίγες ώρες αργότερα, τα αποτελέσματα εστάλησαν στον ΠΟΥ και συνέπιπταν με εκείνα από τη Νότια Αφρική και την Ελβετία. Μέχρι τις 8 Μαΐου είχε ολοκληρωθεί η πλήρης χαρτογράφηση του γονιδιώματος του ιού.

Με πληροφορίες από Forbes, Reuters

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Χανταϊός: Η Αργεντινή προσπαθεί να εντοπίσει την πηγή της μετάδοσης του ιού

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΗΠΑ-Ευρώπη: Οι διαφορές στα πρωτόκολλα για τους επιβάτες του πλοίου που εντοπίστηκε ο χανταϊός