Χανταϊός: Έφτασε στην Ολλανδία η πρώτη πτήση με επιβάτες και προσωπικό του κρουαζιερόπλοιου

Η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μετέφεραν επιβάτες και μέλη του πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού, προσγειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Ολλανδία, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Όπως ανακοίνωσε το ολλανδικό υπουργείο Εξωτερικών, συνολικά 28 άτομα απομακρύνθηκαν από το πλοίο μέσω δύο πτήσεων. Ανάμεσά τους βρίσκονται επιβάτες, μέλη του πληρώματος και υγειονομικό προσωπικό.

Η πρώτη πτήση μετέφερε 19 μέλη του πληρώματος, έναν Βρετανό γιατρό και δύο ειδικούς επιδημιολόγους - έναν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και έναν από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων.

Με τη δεύτερη πτήση ταξίδεψαν έξι πρώην επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου: τέσσερις Αυστραλοί, ένας Νεοζηλανδός και ένας Βρετανός κάτοικος Αυστραλίας. Οι έξι θα παραμείνουν προσωρινά σε εγκατάσταση καραντίνας κοντά στο αεροδρόμιο, πριν επιστρέψουν στην Αυστραλία.

Παράλληλα, το MV Hondius έχει ήδη αναχωρήσει από την Τενερίφη με προορισμό το Ρότερνταμ, όπου πρόκειται να υποβληθεί σε διαδικασίες απολύμανσης.

Σύμφωνα με την εταιρεία Oceanwide Expeditions, στο πλοίο εξακολουθούν να βρίσκονται 25 μέλη του πληρώματος και δύο άτομα από το ιατρικό προσωπικό.

Τι είναι ο χανταϊός

Ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως μέσω τρωκτικών, όταν κάποιος εισπνεύσει σωματίδια που προέρχονται από ούρα, σάλιο ή περιττώματα μολυσμένων ζώων.

Στην περίπτωση του κρουαζιερόπλοιου, οι ειδικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο κάποιοι επιβάτες να εκτέθηκαν στον ιό κατά τη διάρκεια επισκέψεων σε απομακρυσμένες περιοχές άγριας φύσης.

Παράλληλα, έχει επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για το στέλεχος των Άνδεων, το οποίο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί και από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μόνο ύστερα από πολύ στενή και παρατεταμένη επαφή. Οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν πως ο ιός δεν εξαπλώνεται εύκολα όπως η γρίπη ή ο Covid-19.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως δύο έως τέσσερις εβδομάδες μετά την έκθεση στον ιό και αρχικά θυμίζουν έντονη γρίπη, με πυρετό, κόπωση και μυϊκούς πόνους. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να παρουσιαστούν δυσκολία στην αναπνοή, πόνοι στην κοιλιά, ναυτία, εμετοί ή διάρροια. Αν και δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, οι γιατροί επισημαίνουν ότι η έγκαιρη νοσηλεία και η υποστηρικτική αγωγή μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις πιθανότητες ανάρρωσης.

Την ίδια ώρα, οι υγειονομικές αρχές υπογραμμίζουν ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει πολύ χαμηλός, καθώς ο χανταϊός δεν μεταδίδεται μέσω της καθημερινής κοινωνικής επαφής σε δημόσιους χώρους, σχολεία ή καταστήματα.

Το κρουαζιερόπλοιο βρίσκεται πλέον καθ’ οδόν προς τα Κανάρια Νησιά, ενώ οι επιβάτες και το πλήρωμα παραμένουν σε απομόνωση. Παράλληλα, έχουν εφαρμοστεί αυστηρά μέτρα απολύμανσης και υγειονομικού ελέγχου, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Mε πληροφορίες από AFP, BBC