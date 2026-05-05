Χανταϊός: «Δεν υπάρχουν αρουραίοι στο κρουαζιερόπλοιο» σύμφωνα με τον ΠΟΥ

Ο ΠΟΥ έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες, σχετικά με το ξέσπασμα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

Σε νέα ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι πλέον έχουν καταγραφεί επτά περιστατικά στο πλοίο, μεταξύ των οποίων δύο επιβεβαιωμένες λοιμώξεις και πέντε ύποπτα κρούσματα χανταϊού.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι η Ολλανδή γυναίκα που πέθανε σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ, αφού αρρώστησε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, βρέθηκε θετική στον χανταϊό, ενώ αρχικά είχε καταταχθεί στα ύποπτα περιστατικά.

Στα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι η 69χρονη Ολλανδή που κατέληξε στις 26 Απριλίου μετά την αποχώρησή της από το πλοίο. Συνολικά, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Ανάμεσα στους ασθενείς είναι και ένας Βρετανός επιβάτης που νοσηλεύεται σε ΜΕΘ στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Όλοι οι επιβάτες έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις, ωστόσο τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Στα ύποπτα κρούσματα περιλαμβάνεται και ο 69χρονος σύζυγός της, Ολλανδός υπήκοος, ο οποίος πέθανε στις 11 Απριλίου εν πλω, αφού εμφάνισε πυρετό και αναπνευστικά συμπτώματα. Σύμφωνα με ολλανδικά μέσα, ήταν το πρώτο άτομο που παρουσίασε συμπτώματα.

Οι αρχές έχουν επίσης εντοπίσει επιπλέον ύποπτα περιστατικά, μεταξύ των οποίων μια Γερμανίδα επιβάτιδα που έχει αποβιώσει και της οποίας η σορός παραμένει στο πλοίο, καθώς και άλλους ασθενείς επιβάτες και μέλη του πληρώματος. Δύο μέλη πληρώματος -ένας Ολλανδός και ένας Βρετανός- παραμένουν στο πλοίο και χρειάζονται επείγουσα ιατρική φροντίδα.

Την ίδια ώρα, το ολλανδικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι εξετάζει τρόπους για την απομάκρυνση μικρού αριθμού ατόμων από το πλοίο, το οποίο βρίσκεται αγκυροβολημένο ανοιχτά της Πράια στο Πράσινο Ακρωτήριο.

ΠΟΥ για χανταϊό: «Δεν υπάρχουν αρουραίοι στο κρουαζιερόπλοιο»

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ανέφερε επίσης ότι η προτεραιότητα τώρα είναι η απομάκρυνση δύο επιβατών από το πλοίο, το οποίο βρίσκεται αγκυροβολημένο ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, ώστε στη συνέχεια να μπορέσει να συνεχίσει το ταξίδι του προς τα Κανάρια Νησιά.

Νωρίτερα, η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου Oceanwide Expeditions είχε δηλώσει ότι δύο μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός και ένας Ολλανδός, παρουσιάζουν οξέα αναπνευστικά συμπτώματα και χρειάζονται επείγουσα ιατρική φροντίδα.

Ο χανταϊός είναι μια λοίμωξη που συνήθως μεταδίδεται μέσω τρωκτικών, ωστόσο ο ΠΟΥ σημείωσε ότι έχει ενημερωθεί πως δεν υπάρχουν αρουραίοι στο συγκεκριμένο πλοίο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο κίνδυνος για το ευρύτερο κοινό παραμένει χαμηλός.