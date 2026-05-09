Χανταϊός: «Δεν πρόκειται για νέα πανδημία», ξεκαθαρίζει ο επικεφαλής του ΠΟΥ

Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το MV Hondius, που κατευθύνεται στην Τενερίφη μετά το ξέσπασμα χανταϊού.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντάνομ, διαβεβαίωσε τους κατοίκους της Τενερίφης ότι ο κίνδυνος από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius παραμένει χαμηλός, παρά το θανατηφόρο ξέσπασμα χανταϊού που καταγράφηκε σε αυτό.

Σε ανοιχτή επιστολή του τόνισε πως «δεν πρόκειται για μία νέα πανδημία», επιχειρώντας να περιορίσει την ανησυχία που έχει προκληθεί.

Το κρουαζιερόπλοιο , αναμένεται να φτάσει ανοιχτά της Τενερίφης, ενώ πάνω σε αυτό βρίσκονται περίπου 150 άτομα. Μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους τρεις επιβάτες -ένα ζευγάρι από την Ολλανδία και μία γυναίκα από τη Γερμανία- ενώ έχουν αναφερθεί και άλλα κρούσματα της σπάνιας νόσου.

Οι υγειονομικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για το στέλεχος Andes του χανταϊού, το μοναδικό που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Χανταϊός: Ποια η διαδικασία μετά την άφιξη του MV Hondius στα Κανάρια Νησιά

Οι τοπικές αρχές των Καναρίων Νήσων αποφάσισαν να μην επιτρέψουν τον ελλιμενισμό του πλοίου, με την αποβίβαση των επιβατών να γίνεται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, οι επιβάτες θα μεταφέρονται με ελεγχόμενο τρόπο μέσω ειδικά φυλασσόμενης διαδρομής και στη συνέχεια θα επαναπατρίζονται στις χώρες τους.

Ο Τέντρος υπογράμμισε ακόμη ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επιβάτες με εμφανή συμπτώματα πάνω στο πλοίο και πως έχουν ήδη ληφθεί όλα τα απαραίτητα ιατρικά μέτρα.

Παράλληλα, αναγνώρισε πως οι εικόνες του περιστατικού ξυπνούν μνήμες από την πανδημία, επιμένοντας ωστόσο ότι ο κίνδυνος για τους κατοίκους της Τενερίφης παραμένει περιορισμένος.

Με πληροφορίες από Guardian