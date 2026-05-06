Χανταϊός: Απέπλευσε το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius από το Πράσινο Ακρωτήρι

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού, απέπλευσε από το Πράσινο Ακρωτήρι και αναμένεται να φτάσει σε τρεις ημέρες στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης, παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης του αρχιπελάγους των Καναρίων.

Οι 14 Ισπανοί που επιβαίνουν στο MV Hondius - 13 τουρίστες και ένας ναυτικός - θα μεταφερθούν στο στρατιωτικό νοσοκομείο Γκόμεθ Ούλα της Μαδρίτης, θα υποβληθούν σε εξετάσεις και θα τεθούν σε καραντίνα, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί επτά περιστατικά χανταϊού, δύο επιβεβαιωμένα και πέντε ύποπτα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Προσγείωση στα Κανάρια για «τεχνικούς λόγους»

Την ίδια ώρα δύο μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου κρίθηκαν πως χρειάζονται «επείγουσα ιατρική φροντίδα» και ξεκίνησε η αεροδιακομιδή τους στην Ολλανδία. Ωστόσο, σύμφωνα και πάλι με το AFP, το αεροασθενοφόρο προσγειώθηκε στα Κανάρια Νησιά για «τεχνικούς λόγους», προκειμένου να επιδιορθωθεί ο ελαττωματικός θάλαμος προστασίας ενός ασθενή, όπως έγινε γνωστό από μια πηγή προσκείμενη στις τοπικές αρχές.

«Κανείς δεν θα αποβιβαστεί, ούτε θα επιβιβαστεί» στο αεροπλάνο αυτό, το οποίο θα συνεχίσει την προγραμματισμένη πορεία του προς την Ολλανδία, διευκρίνισε η ίδια πηγή σημειώνοντας ότι το Μαρόκο αρνήθηκε να δεχτεί το αεροασθενοφόρο στο έδαφός του.

Με βάση το σχέδιο πτήσης που καταγράφεται από τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flightradar24, το αεροπλάνο θα κάνει και νέα στάση, στη Μάλαγα της Ισπανίας, πριν συνεχίσει το ταξίδι προς το Άμστερνταμ.

Γύρω στις 18.30 (ώρα Ελλάδας) προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης Λας Πάλμας. Είχε απογειωθεί από το Πράσινο Ακρωτήρι και ακολουθούσε ένα πρώτο αεροασθενοφόρο που κατευθυνόταν επίσης στην Ολλανδία, ωστόσο παρεξέκλινε της πορείας του, έκανε κύκλους πάνω από τον Ατλαντικό και κατόπιν προσγειώθηκε στο νησί Γκραν Κανάρια.

Έφτασε στο Άμστερνταμ αεροσκάφος που μεταφέρει έναν ασθενή - επιβάτη

Το ειδικά διαμορφωμένο αεροασθενοφόρο απογειώθηκε από την Πράια του Πράσινου Ακρωτηρίου και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Άμστερνταμ-Σχίπχολ στις 20.47 (ώρα Ελλάδας).

Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια επίσημη ενημέρωση για το πώς θα απομακρυνθεί από το αεροδρόμιο ο ασθενής. Ωστόσο, το πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Λέιντεν (LUMC) ανέφερε ότι γιατροί του ετοιμάζονταν να παραλάβουν έναν ασθενή από το κρουαζιερόπλοιο και ότι «έχουν ληφθεί όλα τα προληπτικά μέτρα για να αποφευχθεί η μετάδοση» της νόσου.

Το νοσοκομείο διαβεβαίωσε εξάλλου τους ασθενείς που νοσηλεύονται εκεί ότι δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο.

Ζευγάρι Ολλανδών φαίνεται πως μολύνθηκε σε εκδρομή παρατήρησης πτηνών στην Αργεντινή

Όπως αναφέρει το Associated Press, το οποίο επικαλείται δύο Αργεντινούς αξιωματούχους που συμμετέχουν στην έρευνα για τον χανταϊό, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών μολύνθηκε πριν ακόμη επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο, κατά τη διάρκεια εκδρομής παρατήρησης πουλιών στην πόλη Ουσουάια, στο νοτιότερο άκρο της Αργεντινής.

Εξάλλου, αξίζει να τονιστεί, πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επιβεβαιώσει ότι τα κρούσματα χανταϊού που εντοπίστηκαν στο κρουαζιερόπλοιο, αφορούν το στέλεχος των Άνδεων, μια παραλλαγή του ιού που συναντάται κυρίως στη Νότια Αμερική και ειδικότερα στην Αργεντινή και τη Χιλή.