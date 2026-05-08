Χανταϊός: Άγνωστο πού ξεκίνησε η επιδημία - Ο ΠΟΥ αναμένει νέα κρούσματα

Ένας ακόμη επιβάτης του MV Hondius, που νοσεί με χανταϊό, προσγειώθηκε στην Ευρώπη νωρίτερα σήμερα, ενώ το πλοίο κατευθυνόταν προς τις Ισπανικές Κανάριες Νήσους.

Την ίδια ώρα οι υγειονομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για να εντοπίσουν την πηγή για το ξέσπασμα του δυνητικά θανατηφόρου στελέχους που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Η κατάσταση στο κρουαζιερόπλοιο Hondius προκάλεσε διεθνή ανησυχία μετά τον θάνατο τριών επιβατών του, αν και οι υγειονομικές αρχές έχουν υποβαθμίσει τους φόβους για μια ευρύτερη πανδημία από τον ιό που μεταδίδεται από αρουραίους, ο οποίος είναι λιγότερο μεταδοτικός από τον Covid-19.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι ενημερώθηκε για την κατάσταση. «Ελπίζουμε ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

«Ήταν το πλοίο και νομίζω ότι αύριο θα εκδώσουμε πλήρη έκθεση σχετικά με αυτό. Έχουμε πολλούς εξαιρετικούς ανθρώπους που το μελετούν... Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά».

Ένα ζευγάρι Ολλανδών που είχε ταξιδέψει στη Νότια Αμερική πριν επιβιβαστεί στο πλοίο στην Ουσουάια της Αργεντινής την 1η Απριλίου ήταν τα πρώτα θύματα.

Οι υγειονομικές αρχές της Αργεντινής δήλωσαν την Πέμπτη ότι δεν είχαν καταφέρει ακόμη να προσδιορίσουν πού ξεκίνησε η επιδημία.

«Με τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί μέχρι στιγμής από τις εμπλεκόμενες χώρες και τις συμμετέχουσες εθνικές υπηρεσίες, δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί η προέλευση της λοίμωξης», ανέφερε το υπουργείο Υγείας μετά από συνάντηση με τις αρχές και των 24 επαρχιών της Αργεντινής.

Αναμένουν νέα κρούσματα με χανταϊό

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Γενεύη ότι συνολικά έχουν αναφερθεί πέντε επιβεβαιωμένα και τρία ύποπτα κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων των τριών θανάτων.

«Δεδομένης της περιόδου επώασης του ιού των Άνδεων, η οποία μπορεί να φτάσει τις έξι εβδομάδες, είναι πιθανό να αναφερθούν και άλλες περιπτώσεις», ανέφερε, αναφερόμενος στο σπάνιο στέλεχος που εντοπίστηκε στο πλοίο Hondius, το οποίο μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων.

Το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Λέιντεν στην Ολλανδία ανακοίνωσε αργότερα ότι ένας άλλος ασθενής είχε βρεθεί θετικός.

Ωστόσο, ο διευθυντής έκτακτης ανάγκης και αντίδρασης του ΠΟΥ, Αμπντί Ραχμάν Μαχαμούντ, δήλωσε ότι θα είναι ενδεχομένως μία «περιορισμένη επιδημία» εάν «εφαρμοστούν μέτρα δημόσιας υγείας και επιδειχθεί αλληλεγγύη σε όλες τις χώρες».

Άτομα που πιστεύεται ή είναι γνωστό ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό υποβάλλονται σε θεραπεία ή βρίσκονται σε απομόνωση στη Βρετανία, τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, την Ελβετία και τη Νότια Αφρική.

Έρευνα για τον εντοπισμό της πηγής μόλυνσης

Ο χανταϊός είναι μια σπάνια αναπνευστική νόσος που συνήθως μεταδίδεται από μολυσμένα τρωκτικά και μπορεί να προκαλέσει αναπνευστική και καρδιακή δυσχέρεια, καθώς και αιμορραγικό πυρετό. Δεν υπάρχουν εμβόλια ούτε γνωστή θεραπεία.

Πιστεύεται ότι ένας επιβάτης προσβλήθηκε από τον ιό πριν επιβιβαστεί στο πλοίο στην Αργεντινή και μόλυνε άλλους επιβάτες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του πλοίου στον Ατλαντικό.

Αξιωματούχοι στην Αργεντινή δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να εξετάσουν τρωκτικά στην παραθαλάσσια πόλη Ουσουάια, από όπου το πλοίο είχε σαλπάρει την 1η Απριλίου.

Τρεις επιβάτες απομακρύνθηκαν γρήγορα από το πλοίο την Τετάρτη, όταν αυτό αγκυροβόλησε στα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, ενώ ένας τέταρτος έφτασε στο Άμστερνταμ την Πέμπτη, σύμφωνα με τον διαχειριστή του πλοίου, την ολλανδική εταιρεία Oceanwide Expeditions.

Η εταιρεία δήλωσε ότι δεν υπήρχαν άτομα με συμπτώματα επί του σκάφους, καθώς το πλοίο πλέει προς το ισπανικό νησί της Τενερίφης, όπου αναμένεται να φτάσει την Κυριακή.

Ο YouTuber Κασέμ Ιμπν Χατούτα, επιβάτης του Hondius, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο περιγράφει πώς έμαθε για τον πρώτο θάνατο περίπου 12 ημέρες μετά την έναρξη του ταξιδιού.

«Οι περισσότεροι επιβάτες αντιδρούν με μεγάλη ηρεμία στην κατάσταση, σε αντίθεση με όσα αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης», δήλωσε ο Χατούτα.

«Σήμερα έπρεπε να είναι η τελευταία ημέρα του 35ήμερου ταξιδιού μας στον Ατλαντικό Ωκεανό. Ωστόσο, είναι σαφές ότι το ταξίδι μας δεν θα τελειώσει εδώ», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην άρνηση του Πράσινου Ακρωτηρίου να επιτρέψει στο Hondius να αγκυροβολήσει.

Με πληροφορίες από AFP