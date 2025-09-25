«Χαμένοι στη μετάφραση»: Το σχόλιο Ερντογάν, η αιχμηρή απάντηση Ρούμπιο και τα τουρκικά πυρά προς το FOX

Η αντιπαράθεση Τουρκίας – ΗΠΑ φούντωσε ξανά, με φόντο τη συνέντευξη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Fox News και την επικείμενη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο σήμερα.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, μιλώντας στον δημοσιογράφο του Fox News Μπρετ Μπάιερ, την περασμένη Δευτέρα, άφησε αιχμές για την Ουάσιγκτον και τον Αμερικανό πρόεδρο, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος ο Τραμπ είχε δεσμευθεί να βάλει τέλος στους πολέμους σε Ουκρανία και Γάζα.

Η απάντηση Ερντογάν (την οποία το δίκτυο μετέδωσε μεταγλωττισμένη στα αγγλικά) ερμηνεύτηκε ως ευθεία κριτική στον Λευκό Οίκο. Συγκεκριμένα ο Τούρκος πρόεδρος εμφανίστηκε να υπενθυμίζει ότι ο Τραμπ είχε δεσμευτεί πως θα σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία από τις πρώτες ημέρες της θητείας του και πως θα επιλύσει τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή.

Δεν άργησε η απάντηση, και μάλιστα ήταν άμεση και σφοδρή. Ο Μάρκο Ρούμπιο, εμφανιζόμενος στο ίδιο κανάλι, στήριξε ανοικτά τον Τραμπ, δηλώνοντας πως «είναι ο μοναδικός ηγέτης που μπορεί να φέρει ειρήνη» και ότι «όλοι θέλουν να μιλήσουν μαζί του στον Λευκό Οίκο». «Αυτοί οι άνθρωποι θα πουν ό,τι θα πουν. Στο τέλος της ημέρας όμως, όλοι, όταν θέλουν κάτι να γίνει, έρχονται στον Λευκό Οίκο. Το ίδιο και ο Ερντογάν. Όλοι θέλουν να μιλήσουν με τον πρόεδρο Τραμπ και να διορθώσει την κατάσταση. Μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Ηγέτες παρακαλούν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του προέδρου Τραμπ για πέντε λεπτά, έστω για μια χειραψία» είπε μεταξύ άλλων.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έδωσε το «παρών» και ήταν το κεντρικό πρόσωπο στην συνάντηση των χωρών του Αραβικού κόσμου και της Μέσης Ανατολής με την Γάζα και την κρίση που μαίνεται να αποτελεί το κεντρικό θέμα συζήτησης.

Εκεί ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε σήμα αποκλιμάκωσης, έχοντας στο πλευρό του τον Ερντογάν – και όχι το Κατάρ. Μια εικόνα που ερμηνεύτηκε ως τέλος της έντασης.

Η τουρκική πλευρά, ωστόσο, μίλησε για «παρερμηνεία». Με ανακοίνωσή της υποστήριξε ότι «η απάντηση του Προέδρου Ερντογάν χάθηκε στη μετάφραση» και ότι στόχος του ήταν να αναδείξει το υψηλό κόστος των πολέμων και τη συμβολή του Τραμπ προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Μπρετ Μπάιερ του Fox News μετέφερε δημόσια ανακοίνωση από τον επικεφαλής επικοινωνίας της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον που αναφέρει: «Η απάντηση του Προέδρου Ερντογάν σε ερώτηση σχετικά με το τέλος των πολέμων υπήρξε αντικείμενο απώλειας νοήματος κατά την μετάφραση. Κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης συνέντευξης ο Πρόεδρος Ερντογάν έδωσε έμφαση στο ότι το τέλος των πολέμων περιλαμβάνει σημαντικές προκλήσεις και κόστος και τόνιζε την συμβολή και τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ προς αυτή την κατεύθυνση».

Αφού μετέφερε την τουρκική αντίδραση, ο Μπάιερ επέμεινε«στην πιστότητα της μετάφρασής μας», αφήνοντας ανοιχτό το τι θα συζητηθεί πίσω από τις κλειστές πόρτες του Οβάλ Γραφείου στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυμίζεται ότι στην αραβοαμερικανική σύνοδο για τη Γάζα, ο Τραμπ επέλεξε να έχει στο πλευρό του τον Ερντογάν – και όχι το Κατάρ – μια κίνηση που ερμηνεύθηκε ως απόπειρα γεφύρωσης του ρήγματος μεταξύ των δύο πλευρών.