Χαμένο έργο τέχνης που λεηλάτησαν οι Ναζί εντοπίστηκε τυχαία σε αγγελία ακινήτου στην Αργεντινή

Περισσότερα από 80 χρόνια μετά τη λεηλασία του από τους Ναζί στο Άμστερνταμ, ένα πορτρέτο του Ιταλού ζωγράφου Τζουζέπε Γκισλάντι (γνωστού ως Fra’ Galgario) φαίνεται πως επανεμφανίστηκε σε φωτογραφία κτηματομεσιτικής αγγελίας στην Αργεντινή.

Η εφημερίδα AD της Ολλανδίας εντόπισε τον πίνακα «Portrait of a Lady (Contessa Colleoni)» να κρέμεται πάνω από έναν καναπέ σε σαλόνι σπιτιού κοντά στο Μπουένος Άιρες, σε φωτογραφία που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του μεσιτικού γραφείου Robles Casas & Campos.

Η ιστορία της συλλογής Γκούντστικερ

Το έργο ανήκε στον Ολλανδό έμπορο τέχνης Ζακ Γκούντστικερ, ο οποίος διέφυγε από την Ολλανδία τον Μάιο του 1940 για να αποφύγει τους Ναζί, αλλά πέθανε στο πλοίο που τον μετέφερε. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, η συλλογή του, με περισσότερα από 1.100 έργα τέχνης, πέρασε με αναγκαστική πώληση στον Χέρμαν Γκαίρινγκ, υπαρχηγό του Χίτλερ, σε τιμή πολύ χαμηλότερη της πραγματικής.

Μετά τον πόλεμο, ορισμένα έργα επεστράφησαν και εκτέθηκαν στο Ράικσμουζεουμ. Το 2006, 202 πίνακες αποδόθηκαν στη μοναδική κληρονόμο, τη νύφη του Γκούντστικερ, Μάρεϊ φον Σάερ. Το Portrait of a Lady όμως δεν βρέθηκε ποτέ.

Από τα αρχεία στους απογόνους ενός Ναζί

Σύμφωνα με την AD, έγγραφα της περιόδου του πολέμου δείχνουν ότι ο πίνακας βρισκόταν στην κατοχή του Φρίντριχ Κάντγκιεν, αξιωματικού των SS και στενού συνεργάτη του Γκαίρινγκ. Ο Κάντγκιεν διέφυγε το 1945 στην Ελβετία και στη συνέχεια μετανάστευσε στη Βραζιλία και την Αργεντινή, όπου δημιούργησε οικογένεια και πέθανε το 1978.

Οι δημοσιογράφοι της AD προσπάθησαν επί χρόνια να μιλήσουν με τις δύο κόρες του στο Μπουένος Άιρες χωρίς επιτυχία. Όταν τελικά έφτασαν στο σπίτι τους, δεν τους άνοιξε κανείς. Λίγο αργότερα, όμως, διαπίστωσαν ότι το ακίνητο είχε βγει προς πώληση. Μέσα από τις φωτογραφίες της αγγελίας οι ερευνητές διέκριναν τον πίνακα να δεσπόζει στο σαλόνι.

Επιβεβαίωση από ειδικούς

Ο ιστορικός τέχνης Μπραμ ντε Κλέρκ από το Πανεπιστήμιο Radboud ανέφερε ότι η σύνθεση, οι διαστάσεις και τα χρώματα ταιριάζουν με παλαιότερες φωτογραφίες του έργου, αν και τόνισε πως χρειάζεται φυσική εξέταση. Δύο ερευνητές της ολλανδικής Υπηρεσίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς υπογράμμισαν επίσης ότι «δεν υπάρχει λόγος να θεωρηθεί αντίγραφο», αλλά μόνο αυτοψία μπορεί να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του.

Η AD υποστηρίζει ότι εντόπισε και φωτογραφία δεύτερου χαμένου έργου του Γκούντστικερ, μια νεκρή φύση του Ολλανδού καλλιτέχνη Αβραάμ Μινιόν, σε ανάρτηση κόρης του Κάντγκιεν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, οι προσπάθειες επικοινωνίας με τις δύο αδελφές απέτυχαν.

Ο δικηγόρος της οικογένειας Γκούντστικερ στις ΗΠΑ δήλωσε ότι οι κληρονόμοι θα επιδιώξουν την επιστροφή του έργου. Η φον Σάερ, σήμερα 81 ετών, τόνισε ότι δεν θα σταματήσει τον αγώνα της: «Η οικογένειά μας στοχεύει να φέρει πίσω κάθε έργο που λεηλατήθηκε από τη συλλογή του Ζακ και να αποκαταστήσει την κληρονομιά του».

Με πληροφορίες από Guardian