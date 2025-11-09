Χαμάς: «Οι μαχητές μας που κρύβονται στη Ράφα, δεν θα παραθοδούν στο Ισραήλ»

Η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς ανακοίνωσε πως οι μαχητές της, που κρύβονται στην περιοχή της πόλης Ράφα, η οποία τελεί υπό τον έλεγχο του Ισραήλ, δεν θα παραδοθούν στις ισραηλινές δυνάμεις.

Η Χαμάς παρότρυνε τους μεσολαβητές των διαπραγματεύσεων να βρουν μία λύση, σε μία κρίση που απειλεί την εκεχειρία που εφαρμόζεται μεταξύ της οργάνωσης και του Ισραήλ, εδώ κι ένα μήνα.

Πηγές που βρίσκονται κοντά στις προσπάθειες διαπραγματευτικής μεσολάβησης είχαν δηλώσει την Πέμπτη στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ότι οι μαχητές θα μπορούσαν να παραδώσουν τα όπλα τους σε αντάλλαγμα για το πέρασμά τους σε άλλες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, στο πλαίσιο μιας πρότασης που είχε στόχο την επίλυση του αδιεξόδου.

Χαμάς: Οι συνθήκες στη Γάζα

Επρόκειτο για μία πρόταση των Αιγυπτίων μεσολαβητών, σε αντάλλαγμα για ένα ασφαλές πέρασμα, ώστε οι μαχητές που βρίσκονται ακόμη στη Ράφα να παραδώσουν τα όπλα τους στην Αίγυπτο και να δώσουν λεπτομέρειες για τις θέσεις των τούνελ, ώστε αυτά να καταστραφούν, δήλωσε μία από τις πηγές, ένας Αιγύπτιος αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας.

Η σημερινή ανακοίνωση από τις Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ θεωρεί υπεύθυνο το Ισραήλ για την εμπλοκή με τους μαχητές, για τους οποίους υποστηρίζει ότι αμύνονται.

Πριν από λίγες ημέρες, παλαιστινιακές και ανθρωπιστικές οργανώσεις είχαν γνωστοποιήσει πως η ανθρωπιστική βοήθεια, μετά την εκεχειρία των δύο πλευρών, φτάνει με το «σταγονόμετρο» στη Γάζα. Οι ίδιες υπηρεσίες επισημαίνουν -ενόψει Χειμώνα- πως οι σκηνές σε διάφορους προσφυγικούς καταυλισμούς στη Γάζα διαλύονται, έπειτα από δύο χρόνια καταστροφικών, ισραηλινών επιθέσεων.

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP), μόνο η μισή από την αναγκαία ποσότητα τροφίμων εισέρχεται στον παλαιστινιακό θύλακα, την ώρα που παλαιστινιακές υπηρεσίες διευκρινίζουν ότι ο συνολικός όγκος της βοήθειας υπολογίζεται ότι φτάνει τo 1/4 έως 1/3 του αναμενόμενου.

Χαμάς: Τι απαντά το Ισραήλ

Απαντώντας στις παραπάνω κατηγορίες, το Ισραήλ ισχυρίζει πως τηρεί τις υποχρεώσεις του με βάση τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία ορίζει ότι κατά μέσο όρο θα περνούν στη Γάζα 600 φορτηγά με εφόδια σε καθημερινή βάση. Επιρρίπτει τις ευθύνες για τις ελλείψεις σε τρόφιμα στους μαχητές της Χαμάς, τους οποίους κατηγορεί ότι τα κλέβουν πριν καν μοιραστούν, κάτι που η οργάνωση αρνείται.

Οι τοπικές αρχές της Γάζας, που ελέγχονται από τη Χαμάς, υποστηρίζουν ότι τα περισσότερα φορτηγά δεν φτάνουν στον προορισμό τους λόγω των περιορισμών που θέτει το Ισραήλ και μόνο 145 την ημέρα παραδίδουν εφόδια.

«Είναι φρικτή η κατάσταση. (Δεν υπάρχουν) ούτε κατάλληλες σκηνές, ούτε νερό, ούτε κατάλληλο φαγητό, ούτε κανονικά λεφτά» είπε η Μανάλ Σάλεμ, 52 ετών, που ζει σε μια σκηνή στο Χαν Γιουνίς, στη νότια Γάζα. Η σκηνή της είναι «εντελώς διαλυμένη» και φοβάται ότι δεν θα αντέξει τον χειμώνα.