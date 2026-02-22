Χαμάς: Οι βασικοί διεκδικητές για την ηγεσία της μετά τον πόλεμο στη Γάζα

Η Χαμάς εισέρχεται σε νέα φάση, καθώς ολοκλήρωσε τη διαδικασία εσωτερικών εκλογών για την ανάδειξη νέας ηγεσίας, σε μια περίοδο ανασυγκρότησης μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και τις στοχευμένες εξοντώσεις κορυφαίων στελεχών της.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της οργάνωσης που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο της ανωνυμίας, δύο πρόσωπα διεκδικούν την ηγεσία του πολιτικού γραφείου: ο 69χρονος Χάλεντ Μεσάαλ, πρώην επικεφαλής του πολιτικού γραφείου και νυν πρόεδρος του γραφείου διασποράς, και ο 65χρονος Χαλίλ αλ Χάγια, ο οποίος ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ που οδήγησαν στην κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Η εκλογική διαδικασία διήρκεσε αρκετές εβδομάδες και πραγματοποιήθηκε στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη και μεταξύ των μελών της οργάνωσης στο εξωτερικό. Χιλιάδες μέλη συμμετείχαν στην ανανέωση του Συμβουλίου της Σούρα, συμβουλευτικού οργάνου με περισσότερα από 80 μέλη, το οποίο ανασυγκροτείται κάθε τέσσερα χρόνια.

Χαμάς: Ανακοινώνει τον νέο πρόεδρό της

Το Συμβούλιο εξέλεξε νέο πολιτικό γραφείο 18 μελών, το οποίο θα αναδείξει τον επικεφαλής της οργάνωσης. Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, η Χαμάς βρίσκεται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας και αναμένεται να ανακοινώσει το όνομα του νέου προέδρου πιθανότατα κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού.

Άλλο στέλεχος σημείωσε ότι το πολιτικό γραφείο ενδέχεται να ορίσει ηγεσία για «μεταβατική περίοδο» ενός έτους. Βασικός στόχος, όπως ανέφερε, ήταν η αποκατάσταση της εσωτερικής νομιμοποίησης και η κάλυψη των κενών που δημιουργήθηκαν στα ανώτατα κλιμάκια.

Η Χαμάς υπέστη σοβαρά πλήγματα στην κορυφή της ιεραρχίας της. Ο πολιτικός ηγέτης Ισμαήλ Χανίγια σκοτώθηκε στις 31 Ιουλίου 2024 στην Τεχεράνη. Στις 16 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, ο ηγέτης της οργάνωσης στη Γάζα, Γιαχία Σινουάρ, σκοτώθηκε στη Ράφα. Ο Σινουάρ, που θεωρείται από το Ισραήλ «εγκέφαλος» των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023, είχε διαδεχθεί τον Χανίγια. Μετά τον θάνατό του, η Χαμάς συγκρότησε πενταμελές πολιτικό γραφείο έως την ολοκλήρωση των εκλογών.

Χαμάς: Ποιοι είναι οι δύο βασικοί διεκδικητές

Ο Μεσάαλ, γεννημένος στη Δυτική Όχθη το 1956, ηγήθηκε του πολιτικού γραφείου από το 2004 έως το 2017 και δραστηριοποιήθηκε κυρίως εκτός Γάζας, με παρουσία σε Κουβέιτ, Ιορδανία, Συρία και Κατάρ. Η οργάνωση Counter Extremism Project αναφέρει ότι επί της ηγεσίας του η Χαμάς εξελίχθηκε σε «υβριδική οντότητα», με ταυτόχρονη πολιτική και στρατιωτική δράση.

Ο αλ Χάγια, γεννημένος στη Γάζα το 1960, κατέχει ηγετικές θέσεις τουλάχιστον από το 2006 και φέρεται να έχει τη στήριξη του στρατιωτικού σκέλους της οργάνωσης, των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσεμ.

Η τελική επιλογή αναμένεται να σηματοδοτήσει τη στρατηγική κατεύθυνση της Χαμάς στη μεταπολεμική περίοδο, τόσο στο εσωτερικό παλαιστινιακό σκηνικό όσο και στις σχέσεις της με την περιοχή.