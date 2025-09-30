Χαμάς: «Μεροληπτικό το σχέδιο Τραμπ για Γάζα» - Νετανιάχου: Δεν συμφώνησα σε δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) «θα παραμείνουν στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής», αναφερόμενος στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο κανάλι του στο Telegram, κατά τη διάρκεια της αναφοράς του στην επίσκεψή του στις ΗΠΑ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι οι IDF «θα παραμείνουν στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής» σύμφωνα με το σχέδιο που καταρτίστηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ και ότι το Ισραήλ «απολύτως δεν συμφώνησε» σε ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος.

Ο Νετανιάχου δήλωσε: «Ήταν μια ιστορική επίσκεψη. Αντί να αφήσουμε τη Χαμάς να μας απομονώσει, γυρίσαμε τα δεδομένα και απομονώσαμε τη Χαμάς. Τώρα ολόκληρος ο κόσμος, συμπεριλαμβανομένου του Αραβικού και Μουσουλμανικού κόσμου, πιέζει τη Χαμάς να αποδεχθεί τους όρους που θέσαμε μαζί με τον Πρόεδρο Τραμπ: να απελευθερώσει όλους τους απαγωγμένους μας, ζωντανούς και νεκρούς, ενώ οι IDF παραμένουν στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής.»

Σε ερώτηση αν συμφώνησε σε παλαιστινιακό κράτος, ο Νετανιάχου απάντησε: «Απολύτως όχι, και δεν αναγράφεται ούτε στη συμφωνία. Αλλά ένα πράγμα που ξεκαθαρίσαμε: είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι σε ένα παλαιστινιακό κράτος. Ο Πρόεδρος Τραμπ το κατάλαβε και το επανέλαβε και στα Ηνωμένα Έθνη, δηλώνοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν μια τεράστια ανταμοιβή για την τρομοκρατία και κίνδυνος για το κράτος του Ισραήλ. Και φυσικά, δεν θα συμφωνήσουμε.»

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμοτρίτς, μέλος της κυβέρνησης συνασπισμού του Νετανιάχου, χαρακτήρισε το σχέδιο «δραματική διπλωματική αποτυχία». «Κατά την εκτίμησή μου, θα τελειώσει με δάκρυα. Τα παιδιά μας θα αναγκαστούν να πολεμήσουν ξανά στη Γάζα», τόνισε.

Χαμάς: Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα «εντελώς μεροληπτικό υπέρ του Ισραήλ»

Πηγή κοντά στη Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι το σχέδιο ήταν «εντελώς μεροληπτικό υπέρ του Ισραήλ» και επέβαλε «αδύνατους όρους» με στόχο την εξουδετέρωση της οργάνωσης. Ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος, που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος, ανέφερε: «Αυτό που προτείνει ο Τραμπ είναι η πλήρης υιοθέτηση όλων των ισραηλινών όρων, που δεν παρέχουν στο παλαιστινιακό λαό ή στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας κανένα νόμιμο δικαίωμα.»

Δεν είναι σαφές πώς θα διατυπώσει η Χαμάς την απάντησή της, καθώς απόλυτη άρνηση μπορεί να έρθει σε σύγκρουση με μια ομάδα αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που υποδέχθηκαν θετικά το σχέδιο.

Πηγή της AFP κοντά στη Χαμάς δήλωσε ότι η αξιολόγηση της πρότασης Τραμπ για τη λήξη του πολέμου «μπορεί να χρειαστεί μερικές ημέρες». Συγκεκριμένα: «Η Χαμάς έχει ξεκινήσει μια σειρά διαβουλεύσεων εντός της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, τόσο εντός Παλαιστίνης όσο και στο εξωτερικό. Οι συζητήσεις μπορεί να διαρκέσουν αρκετές ημέρες λόγω της πολυπλοκότητας της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ηγεσίας, ειδικά μετά την ισραηλινή επιθετικότητα στην Ντόχα».

Με πληροφορίες από Guardian