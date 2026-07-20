Χαμάς: Ανακοίνωσε το νέο ηγέτη της - Ποιος είναι ο Χαλίλ αλ Χάγια

Η Χαμάς ανακοίνωσε τον διορισμό του Χαλίλ αλ Χάγια ως νέου ηγέτη της, διαδεχόμενος τον Γιαχία Σινουάρ, τον οποίο σκότωσε ο ισραηλινός στρατός τον Οκτώβριο του 2024.

Ο Αλ Χάγια, μέχρι πρότινος αναπληρωτής πρόεδρος της Χαμάς και μέλος του πενταμελούς ηγετικού της συμβουλίου, επικράτησε του πρώην πολιτικού αρχηγού της οργάνωσης, Χάλεντ Μεσάαλ, σε εσωτερική ψηφοφορία, όπως ανακοίνωσε η οργάνωση τη Δευτέρα.

Ο ρόλος του Αλ Χάγια αναβαθμίστηκε σημαντικά μετά τις δολοφονίες κορυφαίων στελεχών της Χαμάς το 2024, του Σινουάρ, του στρατιωτικού διοικητή Μοχάμεντ Ντέιφ στη Γάζα, αλλά και του Ισμαήλ Χανίγια, που δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Τεχεράνη την ίδια χρονιά.

Μετά από αυτές τις απώλειες, ο Αλ Χάγια ανέλαβε κομβικό ρόλο στο πενταμελές διοικητικό συμβούλιο της Χαμάς. Πρόκειται για την προσωρινή επιτροπή που συγκροτήθηκε στα τέλη του 2024 για να διευθύνει την οργάνωση εν μέσω του πολέμου.

Ποιος είναι ο νέος ηγέτης της Χαμάς

Γεννημένος στη Λωρίδα της Γάζας το 1960, ο Αλ Χάγια ανήκει στη Χαμάς από την ίδρυσή της το 1987. Εξελίχθηκε σε κεντρικό πρόσωπο στο διπλωματικό πεδίο, έχοντας ως βάση του κυρίως το Κατάρ, το οποίο αναδείχθηκε ως ο κύριος κόμβος για τη διαμεσολάβηση με άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων το Ισραήλ, η Αίγυπτος και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η παρουσία του εκτός Γάζας του επέτρεπε να ταξιδεύει και να συντονίζει τις επαφές με γειτονικά κράτη, μακριά από τους περιορισμούς του ισραηλινού αποκλεισμού. Παράλληλα, ο Αλ Χάγια τέθηκε επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Χαμάς στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.

Με πληροφορίες από Reuters, aljazeera



