Χαλκ Χόγκαν: Στη δημοσιότητα το πόρισμα της έρευνας για τον θάνατό του

Οι αρχές εξέδωσαν ενημέρωση σχετικά με τον θάνατο του Χαλκ Χόγκαν, δημοσιεύοντας τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξήχθησαν.

Ο επαγγελματίας παλαιστής Χαλκ Χόγκαν, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Terry Gene Bollea, πέθανε στις 24 Ιουλίου 2025 σε ηλικία 71 ετών.

«Η έρευνα για τον θάνατο του Τέρι Μπολέα έχει πλέον κλείσει και ο θάνατος έχει χαρακτηριστεί ως φυσικός θάνατος υπό επίβλεψη», ανέφερε το Αστυνομικό Τμήμα του Κλιαργουότερ στη Φλόριντα σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του την Παρασκευή, 5 Ιουνίου.

Μεταξύ άλλων, δημοσιοποιήθηκε έκθεση 72 σελίδων με λεπτομέρειες για την υπόθεση.

Χαλκ Χόγκαν: Πού αποδίδεται ο θάνατός του

Σύμφωνα με την έκθεση, αστυνομικός έφτασε στο σπίτι περίπου στις 10:21 το πρωί της 24ης Ιουλίου 2025 έπειτα από κλήση για «πιθανό επείγον ιατρικό περιστατικό». Στον Χόγκαν έγινε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Morgan Plant, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 11:17 τοπική ώρα.

Η αστυνομία, επικαλούμενη τα ευρήματα της νεκροψίας, ανέφερε ότι ο Χόγκαν πέθανε «αποκλειστικά λόγω σοβαρής φυσικής νόσου, χωρίς να υπάρχουν εύλογες ενδείξεις τραυματικής ή τοξικολογικής αιτίας που να συνέβαλε στον θάνατο».

«Έπειτα από εξαντλητική εξέταση καταθέσεων, ιατρικών φακέλων, υλικού από κάμερες ασφαλείας εντός της κατοικίας και οπτική εξέταση της σορού του κ. Μπολέα, δεν βρέθηκαν στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι ο θάνατός του οφείλεται σε οτιδήποτε άλλο πέρα από φυσικά αίτια», αναφέρεται στην έκθεση και προστίθεται: «Κατά τη διάρκεια της έρευνας δεν προέκυψαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας που να σχετίζονται με τον θάνατό του. Η υπόθεση κλείνει ως εξιχνιασμένη και μη εγκληματική».

Σύμφωνα με τα πρακτικά που περιλαμβάνονται στην έκθεση, στο σπίτι βρισκόταν και η σύζυγός του, Σκάι Ντέιλι, όταν έφτασαν οι πρώτοι διασώστες.

Με πληροφορίες από People