Χαιρετίζει η Τουρκία την εκεχειρία στη Γάζα: «Συνέβαλε και η Άγκυρα» λέει ο Ερντογάν - «Τελειώνει η γενοκτονία» λέει το ΥΠΕΞ

Τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα χαιρετίζει με ικανοποίηση ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον απόηχο των συνομιλιών στο Σαρμ Ελ Σέιχ, «στις οποίες συνέβαλε και η Τουρκία», όπως αναφέρει, προσπαθώντας για ακόμα μια φορά να φέρει στο προσκήνιο τον ρόλο της Τουρκίας ως υπερμάχου της ελευθερίας των Παλαιστινίων.

Ο Τούρκος πρόεδρος ευχαριστεί ιδιαίτερα τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος «επέδειξε την απαραίτητη πολιτική βούληση για να ενθαρρύνει την ισραηλινή κυβέρνηση», προκειμένου αυτή να δεχτεί την εκεχειρία. Παράλληλα, ευχαριστεί την Αίγυπτο και Κατάρ για τον ρόλο τους στην επίτευξη της συμφωνίας.

Ο Ταγίπ Ερντογάν τονίζει ότι η Άγκυρα θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της συμφωνίας και επαναλαμβάνει την πάγια θέση του υπέρ της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Αναλυτικά, το μήνυμα του προέδρου της Τουρκίας έχει ως εξής: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος με την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ως αποτέλεσμα των συνομιλιών μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, που διεξήχθησαν στο Σαρμ Ελ Σέιχ και στις οποίες συνέβαλε και η Τουρκία. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, κ. Τραμπ, ο οποίος επέδειξε την απαραίτητη πολιτική βούληση για να ενθαρρύνει την ισραηλινή κυβέρνηση στην εκεχειρία, καθώς και τις αδελφές χώρες Κατάρ και Αίγυπτο, οι οποίες συνέβαλαν σημαντικά στην επίτευξη της συμφωνίας. Ως Τουρκία θα παρακολουθούμε στενά την πιστή εφαρμογή της συμφωνίας και θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στη διαδικασία. Ομοίως, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι να ιδρυθεί ένα ανεξάρτητο, κυρίαρχο και γεωγραφικά ενιαίο παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με βάση τα σύνορα του 1967. Με την ευκαιρία αυτή, χαιρετίζω με την πιο εγκάρδια αγάπη μου τους αδελφούς μου Παλαιστίνιους, οι οποίοι εδώ και δύο χρόνια υφίστανται απερίγραπτους πόνους, αγωνίζονται για τη ζωή και την αξιοπρέπειά τους υπό απάνθρωπες συνθήκες, έχουν χάσει τα παιδιά, τις μητέρες, τους πατέρες, τους συγγενείς και τους φίλους τους, αλλά παρά όλες τις τραγωδίες που έχουν βιώσει, δεν υποχωρούν από την αξιοπρεπή στάση τους. Ο Κύριος να είναι ο σύμμαχος και ο βοηθός των Παλαιστινίων αδελφών μας. Ο Κύριος να ευλογήσει τις ψυχές των μαρτύρων μας και να τους δώσει την ευλογία του παραδείσου».

Ανακοίνωση και από το ΥΠΕΞ της Τουρκίας

Λίγη ώρα αργότερα σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας ότι αναμένει την πλήρη εφαρμογή της, ελπίζοντας -όπως σημειώνει- ότι θα βάλει τέλος «στη γενοκτονία που συνεχίζεται τα τελευταία δύο χρόνια».

Η Άγκυρα κάνει λόγο για επιτακτική ανάγκη να παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και ζητεί να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση οι προσπάθειες για την ανοικοδόμησή της. Το τουρκικό ΥΠΕΞ κάνει ιδιαίτερη μνεία στις προσπάθειες του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ για τη διαμεσολάβηση στις διαπραγματεύσεις και δεσμεύεται «να συμβάλει ενεργά και να επεκτείνει την υποστήριξή της σε όλες τις φάσεις εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας αναφέρει: «Χαιρετίζουμε την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα και ελπίζουμε ότι αυτή η εκεχειρία θα θέσει τέλος στη γενοκτονία που συνεχίζεται τα τελευταία δύο χρόνια. Αναμένουμε την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας. Με την εκεχειρία σε ισχύ, είναι επιτακτική ανάγκη να παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, όπου εκτυλίσσεται ανθρωπιστική καταστροφή, και να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση οι προσπάθειες για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Η Τουρκία θα συνεχίσει να παρέχει σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα κατά την προσεχή περίοδο. Η διαρκής ειρήνη στη Μέση Ανατολή μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας δίκαιης επίλυσης του ισραηλινο-παλαιστινιακού ζητήματος. Ελπίζουμε ότι η δυναμική που επιτεύχθηκε στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός θα συμβάλει επίσης στην υλοποίηση μιας λύσης δύο κρατών στην επόμενη περίοδο. Επαινούμε τις προσπάθειες του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ για τη διαμεσολάβηση στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός. Η Τουρκία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να συμβάλει ενεργά και να επεκτείνει την υποστήριξή της σε όλες τις φάσεις εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».