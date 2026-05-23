Χαβάη: Σεισμός 6 Ρίχτερ σημειώθηκε στο Μεγάλο Νησί - Παρακολουθείται το ηφαίστειο Κιλαουέα

Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε κοντά στο Χοναουνάου-Ναπούπου στο Μεγάλο Νησί της Χαβάης αργά χθες (τοπική ώρα).

Μετά τη σεισμική δόνηση το παρατηρητήριο ηφαιστείων της πολιτείας παρακολουθεί το Κιλαουέα, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Υπό παρακολούθηση το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη

Το Κιλαουέα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, βρίσκεται στο Μεγάλο Νησί της Χαβάης. Το ηφαίστειο σημειώνει περιοδικά εκρήξεις από τις 23 Δεκεμβρίου 2024.

Σε ενημέρωση που εκδόθηκε νωρίτερα χθες (τοπική ώρα), το παρατηρητήριο ηφαιστείων της Χαβάης (HVO) ανακοίνωσε ότι με βάση τα μοντέλα προβλέψεων η επόμενη έκρηξη εκτιμάται ότι θα συμβεί κάποια στιγμή μεταξύ 24 και 27 Μαΐου.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στα νησιά της Χαβάης, του Μάουι και του Οάχου και είχε εστιακό βάθος περίπου 23 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το USGS.

Δεν αναμένεται τσουνάμι λόγω του σεισμού, σύμφωνα με το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού και δεν υπήρχαν άμεσα αναφορές για ζημιές ή θύματα.