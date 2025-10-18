Χαβάη: Το ηφαίστειο Κιλαουέα εξερράγη για 35η φορά σε λιγότερο από ένα χρόνο

Το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη εκρήγνυται ξανά, χαρίζοντας άκρως εντυπωσιακά και ταυτόχρονα απόκοσμα πλάνα.

Το ηφαίστειο Κιλαουέα εξερράγη ξανά την Παρασκευή, εκτοξεύοντας αυτή τη φορά εντυπωσιακές πίδακες λάβας ύψους 400 μέτρων από τον κρατήρα του.

Το βίντεο από τη ζωντανή μετάδοση της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας αλλά και δεκάδες βίντεο στην πλατφόρμα Χ, απαθανατίζει τη στιγμή που η λάβα εκτοξεύεται στον αέρα και να ρέει κατά μήκος του ηφαιστείου.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για την 35η έκρηξη του Κιλαουέα από τότε που ξεκίνησε η τελευταία του δραστηριότητα, τον Δεκέμβριο του 2024.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία, κάτω από τον κρατήρα του Κιλαουέα υπάρχει θάλαμος μάγματος που τροφοδοτείται συνεχώς με λιωμένο πέτρωμα από τα έγκατα της Γης. Ο θάλαμος αυτός «φουσκώνει σαν μπαλόνι» και ωθεί το μάγμα σε ανώτερο επίπεδο, μέχρι να βρει διέξοδο μέσα από λεπτούς αγωγούς στην επιφάνεια.

Ο Κεν Χον, διευθυντής του Παρατηρητηρίου Ηφαιστείων Χαβάης, μιλώντας στον Guardian, είχε αναφέρει πως αυτός ο μηχανισμός εξηγεί τις εντυπωσιακές κολώνες λάβας που καταγράφονται τακτικά, φτάνοντας σε κάποιες περιπτώσεις τα 300 μέτρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, με έντονη δραστηριότητα και αυτή είναι η τέταρτη φορά μέσα σε 200 χρόνια που το Κιλαουέα εκτοξεύει λάβα σε επαναλαμβανόμενα επεισόδια.

Την τελευταία φορά που ακολούθησε αυτό το μοτίβο, στην έκρηξη που ξεκίνησε το 1983, υπήρξαν 44 επεισόδια εκτόξευσης λάβας, απλωμένα σε διάστημα τριών ετών. Τα άλλα δύο παρόμοια περιστατικά συνέβησαν το 1959 και το 1969.

Από την πλευρά τους, οι επιστήμονες δε γνωρίζουν πώς ή πότε θα τελειώσει η τρέχουσα έκρηξη, αλλά ούτε πώς μπορεί να εξελιχθεί.



