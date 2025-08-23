Χαβάη: Εξερράγη ξανά το ηφαίστειο Κιλαουέα - Εκτοξεύθηκε λάβα σε ύψος 30 μέτρων

Απόκοσμες είναι οι εικόνες που έρχονται από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη, το οποίο εξερράγη για ακόμη μία φορά την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σήμανε συναγερμός στη Χαβάη περίπου στις 14:04 τοπική ώρα (01:04 ώρα Βρετανίας) την Παρασκευή, όταν ο κρατήρας του ηφαιστείου άρχισε να εκτοξεύει λάβα σε ύψος 30 μέτρων.

Το εντυπωσιακό αυτό φαινόμενο, απαθανάτισε βίντεο που δημοσιεύθηκε από την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS) όπου δείχνει το Κιλαουέα, να εκρήγνυται για 31η φορά μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, με έντονη δραστηριότητα.

Ωστόσο, η έκρηξη περιορίστηκε στον κρατήρα, δεν εκλύθηκε λάβα στις πλάγιες του και δεν απειλήθηκαν σπίτια.

Με πληροφορίες από BBC