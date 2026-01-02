Haaretz: Το Ισραήλ ζήτησε από το Κατάρ αύξηση χρηματοδότησης προς τη Χαμάς έναν μήνα πριν την 7η Οκτωβρίου

Έναν μήνα πριν από την αιματηρή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, το Ισραήλ φέρεται να ζήτησε από το Κατάρ να αυξήσει τα κονδύλια που μεταφέρονταν στη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Yedioth Ahronoth, το οποίο επικαλείται η Haaretz.

Όπως αναφέρεται, το αίτημα διατυπώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, μετά από απειλές της Χαμάς για βίαιη κλιμάκωση. Η ισραηλινή πλευρά μετέφερε το μήνυμα στον απεσταλμένο του Κατάρ για τη Γάζα, Μοχάμεντ αλ-Εμάντι, εκ μέρους της κυβέρνησης, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο της Ιερουσαλήμ.

Στη συνάντηση φέρεται να συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, πρώην επικεφαλής της περιφερειακής διεύθυνσης του Σιν Μπετ, αξιωματούχοι του COGAT και άλλοι Ισραηλινοί εκπρόσωποι.

Ισραήλ: «Στόχος η σταθερότητα», έλεγε το Κατάρ

Το ρεπορτάζ προσθέτει ότι περίπου έναν μήνα πριν από τη συγκεκριμένη συνάντηση, ανώτερος αξιωματούχος του Κατάρ είχε συναντηθεί στη Γάζα με τον τότε ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, στο πλαίσιο προετοιμασίας των συνομιλιών. Μετά την αποχώρησή του από τη Λωρίδα της Γάζας, το Κατάρ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι η Χαμάς εμφανιζόταν διατεθειμένη να διατηρήσει τη σταθερότητα.

Σύμφωνα με έρευνα της ισραηλινής υπηρεσίας ασφαλείας Shin Bet για τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2025, η χρηματοδότηση από το Κατάρ συνέβαλε στον εξοπλισμό της Χαμάς. Όπως αναφερόταν χαρακτηριστικά, η οργάνωση αξιοποίησε τα χρόνια αυτά για να ενισχύσει τη στρατιωτική της ισχύ, σε μεγάλο βαθμό χάρη στη στρατηγική υποστήριξη του Ιράν και στη χρήση κεφαλαίων που προέρχονταν τόσο από την Τεχεράνη όσο και από την Ντόχα.

Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε επιβεβαιώσει ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα των υπηρεσιών ασφαλείας, από τον Μάρτιο του 2022 η Χαμάς είχε εκτρέψει περίπου 4 εκατ. δολάρια προς τη στρατιωτική της πτέρυγα.

Ισραήλ: Οι διαψεύσεις και οι υποψίες

Πηγές του ισραηλινού πρωθυπουργικού γραφείου σημειώνουν πάντως ότι ο Νετανιάχου δεν είχε λάβει ποτέ επίσημο έγγραφο πληροφοριών που να αποδεικνύει ότι τα χρήματα του Κατάρ κατευθύνονταν άμεσα σε τρομοκρατικές δραστηριότητες. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι τα κονδύλια χρησιμοποιήθηκαν για στρατιωτικούς σκοπούς, υποστηρίζοντας ότι η ενίσχυση της Χαμάς οφειλόταν κυρίως στη λαθραία διακίνηση όπλων από το Σινά.

Ωστόσο, επί χρόνια, στελέχη του ισραηλινού μηχανισμού ασφαλείας εξέφραζαν υποψίες ότι η Χαμάς εκμεταλλευόταν τη βοήθεια του Κατάρ προς τους αμάχους της Γάζας. Από το 2018 έως το 2021, δεκάδες εκατομμύρια δολάρια φέρεται να μεταφέρονταν σε μετρητά στη Γάζα, γεγονός που καθιστούσε δύσκολη την ιχνηλάτηση της τελικής τους χρήσης. Παράλληλα, εκτιμάται ότι η κάλυψη πολιτικών αναγκών επέτρεπε στη Χαμάς να διοχετεύει άλλους πόρους στην ενίσχυση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη απάντηση από το γραφείο του πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Με πληροφορίες από Haaretz