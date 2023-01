H Νέα Υόρκη νομιμοποιεί την κομποστοποίηση νεκρών, παρά τις θρησκευτικές πιέσεις

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, νομιμοποίησε το Σάββατο τη φυσική οργανική μείωση, ευρέως γνωστή ως ανθρώπινη κομποστοποίηση μετά θάνατον ή terramation.

Πρόκειται για διαδικασία που μετατρέπει τα ανθρώπινα υπολείμματα σε ζωογόνο έδαφος, ήτοι λίπασμα.

Η Νέα Υόρκη είναι η έκτη πολιτεία των ΗΠΑ που λαμβάνει τέτοια απόφαση, από το 2019, και δίνει στους πολίτες της πρόσβαση σε μια εναλλακτική, πράσινη μέθοδο ταφής που θεωρείται φιλική προς το περιβάλλον.

Η Ουάσινγκτον ήταν η πρώτη πολιτεία που νομιμοποίησε την ανθρώπινη κομποστοποίηση το 2019, ακολουθούμενη από το Κολοράντο και το Όρεγκον το 2021, και στη συνέχεια από το Βερμόντ και την Καλιφόρνια αργότερα το 2022.

Οι συγγενείς των θανόντων πρέπει να κινήσουν τις διαδικασίες και να αποταθούν σε πιστοποιημένη εταιρεία, που θα αναλάβει τη διαδικασία.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο νεκρός τοποθετείται σε ένα επαναχρησιμοποιήσιμο, ημι-ανοικτό δοχείο που περιέχει κατάλληλη στρωμνή - ένας υφασμάτινος σάκος γεμισμένος με βαμβάκι ή άχυρο - ιδανική για τα μικρόβια να κάνουν τη δουλειά τους. Στο τέλος της διαδικασίας, παράγεται ποσότητα χώματος με υψηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα.

«Κάθε τι που μπορούμε να κάνουμε για να απομακρύνουμε τους ανθρώπους από τις τσιμεντένιες επενδύσεις και τα φανταχτερά φέρετρα και την ταρίχευση, οφείλουμε να το κάνουμε και να το υποστηρίξουμε» δήλωσε η Μισέλ Μέντερ, υπεύθυνη του Greensprings Natural Cemetery Preserve στην κεντρική Νέα Υόρκη. Η ίδια δήλωσε ότι η επιχείρησή της θα εξετάσει σοβαρά τη μέθοδο.

Η κυβερνήτης είχε βρεθεί σε πολιτικό δίλημμα σχετικά με το θέμα καθώς δηλώνει περήφανη Ιρλανδοαμερικανίδα και μιλά συχνά για το πώς οι ιρλανδικές, καθολικές ρίζες της επηρέασαν τις πολιτικές της απόψεις.

Το Καθολικό Συνέδριο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης είχε ενθαρρύνει τους πιστούς της εκκλησίας να πιέσουν την Χότσουλ να ασκήσει βέτο στο νομοσχέδιο. Η οργάνωση υποστήριξε ότι η διαδικασία «δεν παρέχει τον σεβασμό που αρμόζει στα ανθρώπινα λείψανα» σύμφωνα με το Catholic Courier.

«Μια διαδικασία που είναι απολύτως κατάλληλη για την επιστροφή των λαχανικών στη γη δεν είναι απαραίτητα κατάλληλη για τα ανθρώπινα σώματα» δήλωσε ο Ντένις Πουστ, εκτελεστικός διευθυντής της οργάνωσης.

Από την άλλη πλευρά, η καλλιτεχνική κολεκτίβα Order of the Good Death προέτρεψε την κυβερνήτη να υπογράψει στην απόφαση και έφτιαξε μια σειρά από διακοσμητικές, χρωματιστές κάρτες που έγραφαν "Compost Me" (κομποστοποιησέ με) και "I Want to Be a Tree" (θέλω να γίνω δέντρο) για να τις στείλει στην κυβερνήτη.

Οι υποστηρικτές του terramation λένε ότι η διαδικασία είναι οικονομική καθώς και περιβαλλοντική, με το σώμα να «μεταμορφώνεται» σε έξι έως οκτώ εβδομάδες.

