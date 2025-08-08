H Γρενάδα ζητά αποζημιώσεις από τον Βασιλιά Κάρολο για κέρδη της μοναρχίας από τη δουλεία

Η Γρενάδα δεσμεύτηκε να εντείνει τις προσπάθειές της για συγγνώμη και αποζημιώσεις από τον Βασιλιά Κάρολο, μετά από νέα έρευνα που αποκάλυψε ότι ο βασιλιάς Γεώργιος Δ΄ αποκόμισε προσωπικά κέρδη από τη δουλεία στο νησί της Καραϊβικής.

Η έρευνα της ανεξάρτητης ερευνήτριας Desirée Baptiste δείχνει ότι ο Γεώργιος Δ΄, που βασίλεψε για μια δεκαετία μέχρι το 1830, έλαβε έσοδα από την εργασία σκλάβων σε φυτείες της Γρενάδας – ένα εύρημα που, σύμφωνα με ειδικούς, αυξάνει την πίεση προς τη μοναρχία να αντιμετωπίσει τις ιστορικές της σχέσεις με τη δουλεία.

Η Baptiste εντόπισε στο Εθνικό Αρχείο του Λονδίνου ένα έγγραφο του 1823-24 που αποδεικνύει πληρωμή £1.000 (περίπου £103.132 σημερινής αξίας) από δύο βασιλικές φυτείες στη Γρενάδα, όπου εργάζονταν εκατοντάδες σκλάβοι τον 18ο και 19ο αιώνα. Τα χρήματα κατέληξαν στον ιδιωτικό θησαυρό του Γεωργίου Δ΄, συμβάλλοντας στον «πολυτελή τρόπο ζωής» του.

Ο Arley Gill, επικεφαλής της Επιτροπής Αποζημιώσεων της Γρενάδας, δήλωσε: «Ξέραμε πάντα ότι η βασιλική οικογένεια κέρδισε από το δουλεμπόριο, αλλά τώρα που γνωρίζουμε ότι επωφελήθηκε άμεσα από τη Γρενάδα, ανανεώνουμε την απαίτησή μας – ακόμη πιο έντονα – για συγγνώμη και αποζημιώσεις».

Ο Βασιλιάς Κάρολος, σε ομιλία του το 2022, είχε εκφράσει «λύπη» για τη δουλεία και πέρσι αναγνώρισε τις «επίπονες πτυχές» του παρελθόντος της Βρετανίας, χωρίς να αναφερθεί απευθείας στις αποζημιώσεις. Ο Gill υποστήριξε ότι ο μονάρχης πρέπει να πάει πέρα από αόριστες εκφράσεις μεταμέλειας και να ζητήσει πλήρη συγγνώμη, καθώς «το αίμα είναι στα χέρια της βρετανικής βασιλικής οικογένειας».

Οι αποκαλύψεις, που επαληθεύτηκαν από ακαδημαϊκούς του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ και του University College London, δίνουν νέα ώθηση στις προσπάθειες να αφαιρεθεί ο Κάρολος από τον ρόλο του αρχηγού κράτους της Γρενάδας.

Η έρευνα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο παγκόσμιο κίνημα για αποζημιώσεις λόγω δουλείας, ιδίως στην Καραϊβική και την Αφρική. Στην Καραϊβική, η Τζαμάικα έχει ήδη υποβάλει επίσημο αίτημα στον Βασιλιά Κάρολο για να εξετάσει νομικά αν η μεταφορά σκλάβων αποτελούσε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και αν η Βρετανία οφείλει αποζημίωση.

Η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ αντιτίθεται σε οποιαδήποτε συζήτηση για το θέμα, δηλώνοντας πέρσι ότι «δεν πληρώνουμε αποζημιώσεις».

Με πληροφορίες από Guardian