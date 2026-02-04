Γυναικοκτονία στην Ιταλία: 28χρονος δολοφόνησε τη 22χρονη αδελφή του

Νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία, περιοχή Ποντιτσέλι, στην περιφέρεια της Νάπολης, με θύμα μία 22χρονη γυναίκα την οποία φέρεται να δολοφόνησε ο 28χρονος αδελφός της.

Το περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Τρίτης (3/2) με τον 28χρονο να κατηγορείται πως έπληξε με μαχαίρι -πισώπλατα- την 22χρονο αδελφή του.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο πως οι δύο συγγενείς διατηρούσαν μέχρι πρόσφατα καλή σχέση, ωστόσο πρόσφατα το κλίμα φέρεται να άλλαξε με συνεχείς εντάσεις.

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης τα οποία επικαλείται το ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο δράστης φέρεται να άφησε την άτυχη κοπέλα, που ψυχορραγούσε, μπροστά σε νοσοκομείο και να απομακρύνθηκε με το αυτοκίνητο.

Καθοριστικής σημασίας για τις έρευνες ήταν εικόνες από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο Τζουζέπε Μουζέλα δολοφόνησε την αδελφή του επειδή, όπως φέρεται να είπε ο ίδιος στους ανακριτές, άκουγε δυνατά μουσική και δεν τον άφηνε να κοιμηθεί.