Guardian: Ο μοναδικός αντίπαλος που δεν μπορεί να νικήσει ο Τραμπ είναι ο χρόνος

Δημοσίευμα του Guardian και του ανταποκριτή του μέσου στην Ουάσινγκτον, David Smith, ασκεί κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τα γενέθλια του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 80 του.

Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση του Guardian, η ηλικία του Ντόναλντ Τραμπ, και οι επιπτώσεις της στη συμπεριφορά και την κρίση του, προκαλούν ολοένα και περισσότερες συζητήσεις.

Ο Τραμπ γεννήθηκε το 1946 στο Κουίνς της Νέας Υόρκης και είναι ο γηραιότερος πρόεδρος που έχει ορκιστεί ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα 80ά του γενέθλια τα γιόρτασε με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, προγραμματίζοντας αγώνες μεικτών πολεμικών τεχνών (MMA) στον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ.

Ντόναλντ Τραμπ: Το 61% των Αμερικανών πιστεύει ότι έχει γίνει πιο απρόβλεπτος με την ηλικία

Την ίδια στιγμή, όμως, πληθαίνουν οι φωνές που εκφράζουν ανησυχία για τη φυσική και πνευματική του κατάσταση. Δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos τον Φεβρουάριο έδειξε ότι το 61% των Αμερικανών πιστεύει πως ο Τραμπ έχει γίνει πιο απρόβλεπτος με την ηλικία, ενώ άλλη έρευνα τον Απρίλιο κατέγραψε ανησυχίες για την ιδιοσυγκρασία και την πνευματική του οξύτητα.

Οι επικριτές του επισημαίνουν ότι εμφανίζει όλο και συχνότερα σημάδια κόπωσης. Έχει φωτογραφηθεί με μελανιές στα χέρια και πρησμένους αστραγάλους, ενώ κατά καιρούς έχει καταγραφεί από τις κάμερες να φαίνεται πως αποκοιμιέται σε δημόσιες εκδηλώσεις, όπως πρόσφατα σε αγώνα των τελικών του NBA στη Νέα Υόρκη.

Παράλληλα, παρατηρητές αναφέρουν ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του γίνονται ολοένα και πιο ασύνδετες και παρορμητικές. Οι ομιλίες του χαρακτηρίζονται από επαναλήψεις, απότομες αλλαγές θέματος και δηλώσεις που συχνά προκαλούν αμηχανία ακόμη και σε στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόεδρος των ΗΠΑ μέχρι τα 82 του

Ο Λάρι Σαμπάτο, διευθυντής του Κέντρου Πολιτικής του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια, δήλωσε ότι παρακολούθησε με ανησυχία πρόσφατη συνέντευξη του Τραμπ στο NBC, στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε έντονα σε ερωτήσεις σχετικά με αβάσιμους ισχυρισμούς περί νοθείας στις εκλογές.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος απορρίπτει κάθε σχετική κριτική. Εκπρόσωποί του επιμένουν ότι ο Τραμπ παραμένει «ο πιο οξυδερκής και προσβάσιμος πρόεδρος στην αμερικανική ιστορία», ενώ ο ίδιος συχνά αναφέρεται στις επιδόσεις του σε γνωστικά τεστ.

Παρά τις επικρίσεις, δεν υπάρχει κανένα πολιτικό σενάριο που να θέτει υπό αμφισβήτηση την παραμονή του στην εξουσία. Αντίθετα, όλα δείχνουν ότι θα ολοκληρώσει τη θητεία του, οδηγώντας τις ΗΠΑ στα 81α και 82α γενέθλιά του ως πρόεδρος.

Για τους επικριτές του, όμως, το ερώτημα δεν είναι μόνο η ηλικία, αλλά το κατά πόσο αυτή επηρεάζει την κρίση του ανθρώπου που εξακολουθεί να κατέχει το ισχυρότερο πολιτικό αξίωμα στον κόσμο.

Με πληροφορίες από Guardian

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