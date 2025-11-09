Guardian: Το Ισραήλ κρατά σε μυστική υπόγεια φυλακή δεκάδες Παλαιστίνιους από τη Γάζα

Το Ισραήλ φέρεται να κρατά δεκάδες Παλαιστίνιους από τη Γάζα σε μια υπόγεια φυλακή όπου δεν βλέπουν ποτέ το φως της ημέρας, δεν έχουν πρόσβαση σε επαρκή τρόφιμα, ούτε τη δυνατότητα επικοινωνίας με τις οικογένειές του, αποκαλύπτει δημοσίευμα του Guardian.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στο Ισραήλ φέρεται να υπόκεινται σε βασανιστήρια. Η αποκάλυψη προέρχεται από έρευνα της Guardian, που βασίστηκε σε στοιχεία και μαρτυρίες δικηγόρων της Δημόσιας Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων στο Ισραήλ (PCATI).

Ισραήλ: Κρατούμενοι χωρίς δίκη, χωρίς ελπίδα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του βρετανικού μέσου, μεταξύ των κρατουμένων στη φυλακή Rakefet, που βρίσκεται στο συγκρότημα φυλακών της πόλης Ράμλα, κοντά στο Τελ Αβίβ, βρίσκονται ένας 34χρονος νοσηλευτής, που συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2023 ενώ εργαζόταν σε νοσοκομείο, και ένας 18χρονος πωλητής τροφίμων, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος τον Οκτώβριο του 2024.

Οι δύο άνδρες κρατήθηκαν χωρίς καμία απαγγελία κατηγορίας ή δίκη, και κατήγγειλαν τακτικούς ξυλοδαρμούς, επιθέσεις από σκύλους και στέρηση ιατρικής φροντίδας και τροφής. Οι συνθήκες κράτησης τους περιλαμβάνουν κελιά χωρίς παράθυρα ή εξαερισμό, στα οποία κοιμούνται σε μεταλλικά πλαίσια χωρίς στρώματα για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας.

Η Rakefet, που σημαίνει «κυκλάμινο» στα εβραϊκά, είχε ανοίξει τη δεκαετία του 1980 για βαρυποινίτες του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά έκλεισε λίγα χρόνια αργότερα, μετά από κατηγορίες από ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίοι τη χαρακτήρισαν ως «απάνθρωπη».

Ωστόσο, μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο ακροδεξιός υπουργός Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ διέταξε την επαναλειτουργία της, δηλώνοντας πως «αυτό είναι το φυσικό μέρος των τρομοκρατών, κάτω από τη γη». Η φυλακή, αρχικά σχεδιασμένη για 15 κρατούμενους, σήμερα φιλοξενεί περίπου 100, σύμφωνα με έγγραφα που έχει στην κατοχή του ο Guardian.

Ισραήλ: «Δεν ξέρουν καν γιατί βρίσκονται εκεί»

Η δικηγόρος Τζανάν Άμπντου της PCATI δήλωσε ότι ο 18χρονος πελάτης της τής είπε: «Είσαι ο πρώτος άνθρωπος που βλέπω από τη σύλληψή μου. Σε παρακαλώ, έλα να με ξαναδείς».Την ίδια ώρα, ο νοσηλευτής, πατέρας τριών παιδιών, ρώτησε στην πρώτη του συνάντηση: «Πού βρίσκομαι και γιατί είμαι εδώ;».

Κανείς δεν του είχε πει ποτέ ούτε το όνομα της φυλακής όπου κρατείται, σύμφωνα με το βρετανικό μέσο ενημέρωσης. Από τις 21 Ιανουαρίου 2025, δεν έχει ξαναδεί το φως του ήλιου.

Οι μαρτυρίες των κρατουμένων και των δικηγόρων κάνουν λόγο για ταπείνωση, απομόνωση και παραβίαση βασικών δικαιωμάτων. Οι κρατούμενοι είναι δεμένοι χειροπόδαρα, μεταφέρονται σκυφτοί με τα κεφάλια στο πάτωμα, ενώ η επικοινωνία με τις οικογένειές τους απαγορεύεται αυστηρά.

Η επικεφαλής της PCATI, Ταλ Στάινερ, χαρακτήρισε τις συνθήκες κράτησης «σκόπιμα απάνθρωπες»: «Η παραμονή κάτω από τη γη, χωρίς φυσικό φως, έχει τρομερές ψυχολογικές συνέπειες. Είναι σχεδόν αδύνατο να παραμείνει κάποιος ψυχικά ακέραιος». Η ίδια πρόσθεσε ότι η έλλειψη φωτός διαταράσσει τους κιρκάδιους ρυθμούς, προκαλώντας αϋπνία, ψευδαισθήσεις και σοβαρές ελλείψεις βιταμίνης D.

Το Ισραηλινό Σωφρονιστικό Σύστημα αρνήθηκε να σχολιάσει τις καταγγελίες, λέγοντας μόνο ότι «λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο». Το υπουργείο Δικαιοσύνης παρέπεμψε τις ερωτήσεις στον στρατό, ο οποίος επίσης αρνήθηκε να απαντήσει.

Παρά την πρόσφατη κατάπαυση του πυρός, δικηγόροι και ανθρωπιστικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι χιλιάδες Παλαιστίνιοι εξακολουθούν να κρατούνται υπό συνθήκες που παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

