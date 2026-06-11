Guardian: Η αστυνομία γνώριζε για τις κατοικίες που στοχοποιήθηκαν στα επεισόδια στο Μπέλφαστ

Μια ομάδα παρακολούθησης προειδοποίησε επανειλημμένα την Αστυνομική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI) τους τελευταίους οκτώ μήνες ότι ακροδεξιοί κατά της μετανάστευσης διέδιδαν τις διευθύνσεις ακινήτων που αποτέλεσαν στόχο στις ταραχές της εβδομάδας αυτής στο Μπέλφαστ.

Το Accountability Project Northern Ireland, μια ομάδα εθελοντών που δημιουργήθηκε το περασμένο καλοκαίρι για να παρακολουθεί τις αντιμεταναστευτικές δραστηριότητες στο διαδίκτυο, έστειλε δεκάδες αναφορές στην PSNI μεταξύ Νοεμβρίου 2025 και Ιουνίου 2026.

Προειδοποίησαν για τη στοχοποίηση συγκεκριμένων πολυκατοικιών (HMOs) από αντιμεταναστευτικές ομάδες και ακροδεξιούς, κάτι που παρατήρησαν για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The Guardian, μια λεγόμενη «λίστα στόχων» με διευθύνσεις κυκλοφορούσε μεταξύ ακροδεξιών ομάδων από τον Αύγουστο του 2025 και στάλθηκε στην PSNI τον Ιανουάριο του 2026. Οι διευθύνσεις αυτές περιλαμβάνονταν μεταξύ των τοποθεσιών που αποτέλεσαν στόχο κατά τη διάρκεια των αντιμεταναστευτικών ταραχών αυτής της εβδομάδας.

Η αποκάλυψη για την στοχοποίηση σπιτιών στο Μπέλφαστ

Η εφημερίδα «The Guardian» έλαβε ένα screenshot από ένα email που στάλθηκε τον Ιανουάριο σε έναν επιθεωρητή της PSNI, στο οποίο επισυνάπτεται ένας τέτοιος κατάλογος. Ακτιβιστές αναφέρουν ότι ένας παρόμοιος κατάλογος κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων αυτή την εβδομάδα. Η PSNI προειδοποίησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα κατά της διαδόσεως διευθύνσεων κατοικιών, προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο προκάλεσε «εξαιρετική αναστάτωση» σε οικογένειες και κατοίκους.

Οι αναφορές που στάλθηκαν στην PSNI επικεντρώνονταν σε μεγάλο βαθμό στις δραστηριότητες στην περιοχή Newtownabbey βόρεια του Μπέλφαστ, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο μερικών από τις πιο σοβαρές ταραχές των τελευταίων ημερών. Μιλώντας στην εκπομπή Today του BBC Radio 4, ο Τζον Μπλερ, βουλευτής της Alliance για το South Antrim, δήλωσε ότι στην περιοχή «ένας όχλος εξαπέλυσε βία και καταστροφές».

Οι αναφορές που στάλθηκαν στην αστυνομία ανέφεραν επίσης μια ανάρτηση στο Facebook που δήλωνε ότι τα HMO στην περιοχή Glengormley «θα αντιμετωπίζονται πλέον ως νόμιμος στόχος και θα αντιμετωπίζονται αναλόγως». Συνέχιζε αναφέροντας: «Όποιος συλληφθεί να χρηματοδοτεί ή να βοηθά αυτά τα "ζώα" να στεγαστούν θα καταδικαστεί ως εξίσου ένοχος».

Η Glengormley ήταν μία από τις περιοχές που επλήγησαν από ταραχές κατά της μετανάστευσης τις τελευταίες ημέρες, με μασκοφόρους άνδρες να βάζουν φωτιά σε σπίτια.

Οι ακτιβιστές κατά του ρατσισμού εξέφρασαν την οργή και την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι δεν δόθηκε συνέχεια στις προειδοποιήσεις που διατυπώνονταν εδώ και μήνες, πριν από τις ταραχές που οδήγησαν σε πυρπολήσεις σπιτιών και αυτοκινήτων, καθώς και στη δημιουργία ρατσιστικών σημείων ελέγχου σε κεντρικούς δρόμους.

Κοινοτικές ομάδες ανέφεραν ότι βοήθησαν ευάλωτες οικογένειες να εγκαταλείψουν τις περιοχές, ενώ εθελοντές οργάνωσαν υποστήριξη για μαθητές από εθνοτικές μειονότητες που μετακινούνταν για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις GCSE. Οι ακτιβιστές ανέφεραν επίσης ότι ορισμένοι εργαζόμενοι από εθνοτικές μειονότητες έφευγαν νωρίτερα από τη δουλειά τους λόγω ανησυχιών για την ασφαλή επιστροφή τους στο σπίτι.

Τι ανέφεραν τα μηνύματα ακροδεξιών και αντιμεταναστευτικών οργανώσεων

Οι δεκάδες αναφορές σχετικά με τις επιθέσεις εναντίον πολυκατοικιών (HMO) ήταν μέρος των περίπου 50 αναφορών που υποβλήθηκαν στην PSNI από τον Αύγουστο του 2025 μέχρι σήμερα.

Ένας εκπρόσωπος του Accountability Project Northern Ireland δήλωσε: «Έχω δει τη λεγόμενη λίστα στόχων που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Μπέλφαστ και την αναγνώρισα αμέσως ως την ίδια λίστα που είχε σταλεί στην PSNI τον Ιανουάριο. Το γεγονός ότι εκφράστηκαν ανησυχίες για κλιμάκωση της βίας πριν από μήνες, αλλά ορισμένες από τις οδούς που αναφέρονται έχουν πλέον δεχτεί επιθέσεις, εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το αν ελήφθησαν μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των προειδοποιήσεων».

Οι αναφορές που έστειλε στην αστυνομία η ομάδα παρακολούθησης εντόπισαν προσωπικότητες του αντιμεταναστευτικού κινήματος και της ακροδεξιάς, γνωστές στο δίκτυο και στην αστυνομία, σε αυτές τις αναρτήσεις και διαδηλώσεις έξω από ενοικιαζόμενα ακίνητα.

Belfast police arrested 16 people after two nights of anti-immigration violence, including attacks on asylum housing, following a stabbing for which a Sudanese man was charged https://t.co/pGUyLdocQz pic.twitter.com/OsQ3rL9LC8 — Reuters (@Reuters) June 11, 2026

Η ομάδα παρακολούθησης προειδοποίησε επανειλημμένα ότι η γλώσσα που χρησιμοποιούσαν οι ακροδεξιοί σε σχέση με τα HMO γινόταν όλο και πιο εχθρική και φορτισμένη με ρατσιστικά στοιχεία, με αναρτήσεις που παρουσίαζαν τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες ως απειλή και ενθάρρυναν την αντίδραση εναντίον ακινήτων που θεωρούνταν ότι τους φιλοξενούσαν.

Η PSNI ενημερώθηκε ότι τα άτομα που διαμένουν σε HMO περιγράφονταν ως «άνδρες σε ηλικία μάχης» που θα μπορούσαν να είναι «βιαστές» και «δολοφόνοι», και ότι υπήρχαν εκκλήσεις προς τον κόσμο να «αρχίσει να αντιδρά» και να «ελπίζει ότι αυτές οι διαμαρτυρίες θα γίνουν μεγαλύτερες».

Τον Απρίλιο, η ομάδα προειδοποίησε την αστυνομία ότι τα HMO παρουσιάζονταν στο διαδίκτυο ως καταλύματα «αλλοδαπών» και ατόμων «που δεν είναι από εδώ», και ότι τέτοιες αφηγήσεις θα μπορούσαν να συμβάλουν στη στοχοποίηση ακινήτων και ατόμων.

The scenes in Belfast last night were shocking and completely unacceptable.



There is no justification for the violence and disorder that we saw threatening our communities, nor for those who encouraged it, online or elsewhere.



It is clear that people were targeted last night… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 10, 2026

Περαιτέρω αναφορές κατέγραφαν εβδομαδιαίες διαμαρτυρίες κατά των HMO, αυξανόμενες αναφορές σε ένα «πολυάσχολο καλοκαίρι», καθώς και προσπάθειες στοχοποίησης κτηματομεσιτών και εκδηλώσεων σχετικών με ακίνητα.

Σε ένα email που στάλθηκε στον ίδιο επιθεωρητή της PSNI στις 5 Ιουνίου, η ομάδα τόνισε τις αυξανόμενες ανησυχίες και ανέφερε ότι ορισμένα μέλη εθνοτικών μειονοτήτων αποθήκευαν τρόφιμα, καθώς δεν ήταν σίγουρα για το τι θα μπορούσε να συμβεί τους επόμενους μήνες. Η PSNI δεν απάντησε.

Τρεις ημέρες αργότερα, ο Χάντι Αλοντίντ μαχαίρωσε τον Στίβεν Όγκιλβι σε μια βίαιη επίθεση. Η οικογένεια του θύματος καταδίκασε τις βίαιες διαμαρτυρίες.

Ένας εκπρόσωπος της οργάνωσης «End Deportations Belfast» δήλωσε ότι η στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε στις ταραχές στο Μπέλφαστ ήταν η ίδια με εκείνη που εφαρμόζεται στη Βόρεια Ιρλανδία από τη δεκαετία του 1970. «Έστηναν οδοφράγματα και έλεγχαν τα στοιχεία των οδηγών γύρω από τα νοσοκομεία», ανέφερε. «Αυτά τα οδοφράγματα έχουν ως στόχο να εξαντλήσουν τους αστυνομικούς πόρους, για να μπορέσουν στη συνέχεια να διαπράξουν βίαιες επιθέσεις σε συγκεκριμένες περιοχές».

Με πληροφορίες από Guardian