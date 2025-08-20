Guardian: Γιατί η Ρωσία καθυστερεί τις προσπάθειες Τραμπ για συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι πρέπει να είναι μέρος των διεθνών συνομιλιών για την ασφάλεια της Ουκρανίας, καθώς συνεχίζει να καθυστερεί τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, προχώρησε σε δηλώσεις νωρίτερα σήμερα κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Ιορδανία, αναφέροντας ότι η Μόσχα πρέπει να συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε συνομιλία σχετικά με εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Παράλληλα, απορρίπτει τη διπλωματία της Ευρώπης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «το να μιλάς σοβαρά για εγγυήσεις ασφαλείας χωρίς τη Ρωσία είναι δρόμος προς το πουθενά». Δήλωσε επίσης ότι η Κίνα, σύμμαχος της Ρωσίας στον πόλεμο, θα πρέπει να είναι μεταξύ των εγγυητών ασφάλειας της Ουκρανίας, επαναφέροντας έτσι μια πρόταση που είχαν κάνει Ρώσοι διαπραγματευτές στις συνομιλίες στην Τουρκία, την άνοιξη του 2022.

Στο μεταξύ, ο Ρώσος υπουργός απέφυγε κάθε αναφορά σε πιθανή συνάντηση Πούτιν–Ζελένσκι, κάτι που δείχνει ότι η Ρωσία σκοπεύει να καθυστερήσει κάθε σχέδιο για μια τέτοια συνάντηση.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν αρχίσει να εξετάζουν εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο, μετά και τη δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ να βοηθήσει στην προστασία της χώρας σε περίπτωση συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι η Μόσχα δεν θα αποδεχτεί την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Ουκρανία, ένα από τα βασικά σημεία των συζητήσεων για την ασφάλεια.

Για το Κίεβο, η προοπτική η Κίνα να λειτουργήσει ως εγγυητής ασφάλειας, πιθανότατα θα προκαλέσει σκεπτικισμό.

Η Ρωσία δεν έχει δείξει κανένα σημάδι ότι ετοιμάζεται για μια τέτοια συνάντηση

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι έχει «ξεκινήσει τις διαδικασίες» για την πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών από την αρχή της ρωσικής εισβολής. Αργότερα, δήλωσε ότι έχει οργανώσει διμερή συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, εξηγώντας: «Σκέφτηκα να τους αφήσω πρώτα να συναντηθούν».

Το άνοιγμα άμεσων συνομιλιών με τον Ζελένσκι έρχεται σε αντίθεση με τη ρητορική που έχει καλλιεργήσει ο Πούτιν από την εισβολή του 2022, όπου παρουσίαζε τον Ουκρανό πρόεδρο ως παράνομο και μαριονέτα της Δύσης. Ο Πούτιν, που σχεδόν ποτέ δεν αποκαλεί τον Ζελένσκι με το όνομά του, αλλά μιλά για το «καθεστώς του Κιέβου», έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει αν ο Ουκρανός ομόλογός του έχει καν την εξουσία να υπογράψει συμφωνία ειρήνης.

«Μπορείς να διαπραγματευτείς με οποιονδήποτε, αλλά λόγω της μη νομιμότητάς του, δεν έχει δικαίωμα να υπογράψει τίποτα», είχε δηλώσει νωρίτερα φέτος σε Ρώσους αξιωματούχους.

Η υπόσχεση του Τραμπ για συνάντηση όμως, φέρνει τον Πούτιν σε δύσκολη θέση. H απόρριψή της μπορεί να προκαλέσει ένταση με τον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ η αποδοχή της θα ανύψωνε τον Ζελένσκι στο ίδιο επίπεδο και θα έφερνε τον Πούτιν αντιμέτωπο με έναν αντίπαλο με ισχυρή παρουσία στα μέσα, έτοιμο για συνομιλίες χωρίς σοβαρές προϋποθέσεις.

Ωστόσο, μέχρι τώρα η Μόσχα δεν έχει δείξει σχεδόν κανένα σημάδι ότι ετοιμάζεται για μια τέτοια συνάντηση.

Θα προσπαθήσει ο Ντόναλντ Τραμπ να πιέσει τη Ρωσία;

Ο Λαβρόφ προειδοποίησε την Τετάρτη ότι οποιαδήποτε ενδεχόμενη επαφή μεταξύ των δύο ηγετών θα πρέπει να οργανωθεί «με τη μέγιστη προσοχή», ενώ άλλοι Ρώσοι αξιωματούχοι απαξίωσαν τον Ζελένσκι ως «ελαφρύ» πολιτικό, ανάξιο σοβαρής προσοχής.

Όμως, όπως συχνά συμβαίνει, η Μόσχα αποφεύγει να κλείσει εντελώς την πόρτα, αφήνοντας υπονοούμενα για πιθανή συνάντηση Πούτιν–Ζελένσκι, χωρίς όμως να δίνει καμία ένδειξη ότι αυτή είναι στον ορίζοντα.

Την ώρα που πολλές χώρες έχουν προσφερθεί να φιλοξενήσουν μια τέτοια συνάντηση, οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο Ρώσος ηγέτης θα δεχόταν να συναντήσει τον Ζελένσκι μόνο εάν εκείνος αποδεχτεί τις μέγιστες ρωσικές απαιτήσεις, κάτι που θα ισοδυναμούσε με πλήρη παράδοση της Ουκρανίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος βρίσκεται πλέον σε παρόμοια θέση με προηγούμενες στιγμές όπου ο Ντόναλντ Τραμπ τον πίεζε να δεχτεί κατάπαυση του πυρός. Τότε κατάφερε να αποφύγει την πίεση, και οι αναλυτές πιστεύουν ότι θα ακολουθήσει παρόμοια τακτική τώρα, υποβαθμίζοντας την πιθανότητα συνομιλιών χωρίς όμως να την απορρίπτει εντελώς.

Τώρα, το κρίσιμο ερώτημα είναι αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα προσπαθήσει να πιέσει το Κίεβο να αποδεχτεί ορισμένα από τα αιτήματα της Ρωσίας, για να ανοίξει ο δρόμος για τη συνάντηση.

Με πληροφορίες από Guardian