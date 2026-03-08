Guardian: «Ένα πολύ επικίνδυνο άτομο» - Ο Πιτ Χέγκσεθ φαίνεται να πανηγυρίζει τη σφαγή στον πόλεμο με το Ιράν

Η ένταση στη Μέση Ανατολή έχει αυξηθεί ραγδαία, και στο επίκεντρο της στρατιωτικής στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται ο Πιτ Χέγκσεθ, πρώην παρουσιαστής του Fox News, ο οποίος πλέον κατέχει τη θέση του υπουργού Άμυνας.

Η μετακίνησή του Πιτ Χέγκσεθ από την τηλεόραση στο Πεντάγωνο έχει προκαλέσει έντονες επικρίσεις, καθώς πολλοί αμφισβητούν την ικανότητά του να καθοδηγήσει τον στρατό σε έναν σύνθετο και επικίνδυνο νέο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο 45χρονος εμφανίζεται συχνά επιθετικός, αλλά και θριαμβευτικός. Σε πρόσφατες δηλώσεις του στο Πεντάγωνο, καυχήθηκε για την καταστροφή που προκάλεσαν οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, λέγοντας ότι «δεν πρόκειται για δίκαιο αγώνα», αλλά για επίθεση όταν ο αντίπαλος είναι αδύναμος.

Αναλυτές, τονίζουν ότι η ρητορική του θυμίζει περισσότερο καρτουνίστικο νταή, παρά σοβαρό πολιτικό ή στρατιωτικό ηγέτη. Ωστόσο, η άνοδός του σε τόσο ισχυρό αξίωμα θεωρείται αδιανόητη σε οποιαδήποτε άλλη διοίκηση. Γεννημένος στη Μινεάπολη, σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον, εργάστηκε ως εκδότης σε συντηρητικό φοιτητικό περιοδικό, και υπηρέτησε στον στρατό των ΗΠΑ, σε επιχειρήσεις σε Γκουαντάναμο, Ιράκ και Αφγανιστάν. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι είχε δώσει εντολές στους στρατιώτες να αγνοούν νομικές συμβουλές σχετικά με το πότε επιτρέπεται να σκοτώσουν εχθρούς.

Πριν αναλάβει το Πεντάγωνο, ηγήθηκε της συντηρητικής οργάνωσης Concerned Veterans for America, αλλά αποχώρησε το 2016 λόγω κατηγοριών για οικονομική κακοδιαχείριση και προσωπική ανάρμοστη συμπεριφορά.

Στη συνέχεια έγινε γνωστός μέσω της τηλεόρασης, συμμετέχοντας στο Fox & Friends, υπερασπιζόμενος συχνά τις πολιτικές του Αμερικανού προέδρου. Η σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ τον οδήγησε στην υποψηφιότητά του για υπουργός Άμυνας, παρά τις σοβαρές ανησυχίες γερουσιαστών σχετικά με σχόλια για γυναίκες στον στρατό, καταχρήσεις αλκοόλ και γενικό έλλειμμα εμπειρίας.

Από την τηλεόραση στο Πεντάγωνο: Ο Πιτ Χέγκσεθ και η στρατηγική του πολέμου στο Ιράν

Από την πρώτη εβδομάδα του πολέμου στο Ιράν, ο Πιτ Χέγκσεθ έχει επιλέξει έναν επιδεικτικό και προκλητικό ρόλο, αφήνοντας κατά μέρος την σοβαρότητα ενός παραδοσιακού υπουργού Άμυνας. Κριτικοί αναφέρουν ότι τα τηλεοπτικά του σόου και τα social media βίντεο με σκηνές από ταινίες όπως Braveheart, Gladiator και Top Gun, σε συνδυασμό με πραγματικά πλάνα επιθέσεων στο Ιράν, ενισχύουν μια εικόνα πολεμοκάπηλου που υπηρετεί ιδεολογικές και θρησκευτικές σκοπιμότητες.

Ορισμένοι ειδικοί και βετεράνοι στρατιώτες, τον χαρακτηρίζουν «πολύ επικίνδυνο» λόγω της σύνδεσής του με χριστιανικό εθνικισμό και της πρόσβασης που έχει στον στρατό των ΗΠΑ. Μάλιστα, τ ο Military Religious Freedom Foundation έχει καταγράψει πάνω από 200 καταγγελίες για στρατιωτικούς που χρησιμοποιούν θρησκευτική ρητορική για να δικαιολογήσουν την εμπλοκή στο Ιράν.

Εικόνες και βιβλία του, δείχνουν έντονη εμμονή με σταυροφορίες και χριστιανικό εθνικισμό. Τατουάζ όπως ο Σταυρός της Ιερουσαλήμ και η φράση «Deus vult» («Ο Θεός το θέλει») υπογραμμίζουν τις πεποιθήσεις του και τη σύνδεσή τους με ιστορικά και σύγχρονα ακραία κινήματα.

Στο βιβλίο του American Crusade, προτρέπει όσους επωφελούνται από τον δυτικό πολιτισμό να «ευχαριστούν έναν σταυροφόρο», υποστηρίζοντας ότι η δημοκρατική πολιτική δεν αρκεί για την επίτευξη πολιτικών στόχων.

Καθώς η στρατιωτική σύγκρουση εξελίσσεται, οι επικριτές του επισημαίνουν ότι η ρητορική του και η ιδεολογία του μετατρέπουν έναν πολιτικό πόλεμο σε σχεδόν «ιερό πόλεμο» χριστιανικής προπαγάνδας ενάντια στο Ιράν, με κίνδυνο να υπονομεύσουν τους αραβικούς συμμάχους και να δώσουν στο Ιράν αιτιολογία για θρησκευτικό πόλεμο κατά των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από Guardian





Παρά την επικριτική αυτή εικόνα, συνεχίζει να ηγείται του Πενταγώνου, υπόσχεται «συντριπτική και τιμωρητική βία» και αρνείται τους περιοριστικούς κανόνες εμπλοκής, παραμένοντας ταυτόχρονα το πρόσωπο της στρατιωτικής πολιτικής Τραμπ στο Ιράν.