Γροιλανδία: Ο Αντόνιο Κόστα ετοιμάζει έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ανακοίνωσε ότι συγκαλεί έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για τις εξελίξεις που αφορούν τη Γροιλανδία.

Ως πιθανότερη ημερομηνία θεωρείται η 22 Ιανουαρίου. Στην ανακοίνωσή του, ο Κόστα υπογράμμισε την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ πως «οι δασμοί θα υπονομεύσουν τις διατλαντικές σχέσεις και είναι ασυμβίβαστοι με τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ», τονίζοντας παράλληλα, την «ετοιμότητα να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας έναντι οποιασδήποτε μορφής εξαναγκασμού».

Το μήνυμα του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αναλυτικά:

«Οι διαβουλεύσεις μου με τα κράτη μέλη σχετικά με τις πρόσφατες εντάσεις για τη Γροιλανδία επιβεβαιώνουν εκ νέου την ισχυρή δέσμευσή μας για τα εξής: