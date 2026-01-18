Γροιλανδία: Επιστρέφουν οι Γερμανοί στρατιώτες - «Η αποστολή αναγνώρισης ολοκληρώθηκε επιτυχώς» 

Η γερμανική στρατιωτική ομάδα αναγνώρισης που έφτασε στη Γροιλανδία την Παρασκευή επιστρέφει μετά από 44ωρη αποστολή στο νησί, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Bild την Κυριακή.

Η ομάδα των 15 ατόμων επρόκειτο να επιβιβαστεί σε πτήση από την πρωτεύουσα Νουούκ το μεσημέρι, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, η οποία ανέφερε ότι οι στρατιώτες αναμενόταν να παρατείνουν την αρχική διήμερη παραμονή τους.

«Η αναγνωριστική αποστολή απέδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα για όλους και η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί τώρα στη Γερμανία. Η αποστολή δεν διεκόπη, ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα», δήλωσε εκπρόσωπος της επιχειρησιακής διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων, Bundeswehr, στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Γροιλανδία: Οι δασμοί Τραμπ

Το περιοδικό Der Spiegel μεταδίδει, ότι η αποστολή τους εστίασε στη διερεύνηση των επιλογών για την ασφάλεια της Γροιλανδίας από απειλές όπως π.χ. από τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ είχαν προσκληθεί να συμμετάσχουν, αλλά αρνήθηκαν. Ακόμη, εχθές το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή επιπλέον δασμών ύψους 10% από την 1η Φεβρουαρίου και 25% από 1η Ιουνίου εναντίον των οκτώ ευρωπαϊκών χωρών που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη αποστολή.

Οι 15 στρατιώτες στη Γερμανία τοποθετήθηκαν στη Γροιλανδία ως ένδειξη αλληλεγγύης, ωστόσο η τοπική κυβέρνηση του νησιού ενημερώθηκε από τις γερμανικές αρχές και την ομώνυμη στρατιωτική δύναμη ότι θα φύγουν από την περιοχή.



Με πληροφορίες από Bloomberg