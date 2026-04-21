Γροιλανδία: Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο της Νουούκ μετά από απειλή για βόμβα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης 21 Απριλίου στη Γροιλανδία.

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στην εκκένωση του αεροδρομίου της Νουούκ, έπειτα από απειλή για βόμβα.

Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται την αστυνομία της Γροιλανδίας, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου στο πλαίσιο της υπόθεσης, χωρίς να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την ταυτότητά του ή τον λόγο που συνελήφθη.

Μέχρι στιγμής, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν διευκρινίσει αν εντοπίστηκε κάποιο ύποπτο ή επικίνδυνο αντικείμενο στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου. Τέτοιου είδους περιστατικά θεωρούνται εξαιρετικά σπάνια στη Γροιλανδία, γεγονός που εντείνει την ανησυχία γύρω από το συμβάν.

Με πληροφορίες από Reuters