Γροιλανδία: Εκδόθηκε οδηγός προς τους πολίτες για την αντιμετώπιση «κρίσης»

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας δημοσίευσε έναν οδηγό για τους κατοίκους, σε περίπτωση που η χώρα πληγεί από κρίση.

Οι οδηγίες εστιάζουν σε συμβουλές προς τα νοικοκυριά για το πώς να ανταπεξέλθουν για πέντε ημέρες σε περίπτωση μακροχρόνιας ή βραχυπρόθεσμης διακοπής του ρεύματος, ενώ καλύπτουν παράλληλα, ζητήματα που αφορούν παραδείγματος χάριν το πόσιμο νερό, τα τρόφιμα, τα φάρμακα, τη θέρμανση και τις επικοινωνίες, σε περίπτωση κρίσης.

Περιλαμβάνουν ακόμη, την αποθήκευση τροφίμων και νερού, όπλων κυνηγιού και πυρομαχικών.

Οι συμβουλές έχουν συνταχθεί με σκοπό «την ενίσχυση της ασφάλειας του πληθυσμού» και «τη διασφάλιση της ακόμη μεγαλύτερης συνολικής ετοιμότητας της κοινωνίας», όπως δηλώνει ο υπουργός Αυτοβιωσιμότητας και Αυτάρκειας Πέτερ Μποργκ, σε συνέντευξη Τύπου στο Νούουκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι αναμένουμε μια κρίση», προσθέτει.

Γροιλανδία: Ο Τραμπ αποσύρει τους δασμούς στις 8 ευρωπαϊκές χώρες

Η ανακοίνωση για την προετοιμασία των κατοίκων της Γροιλανδίας, έρχεται λίγο αφότου ο Τραμπ ζήτησε «άμεσες» συνομιλίες σχετικά με την προσπάθειά του να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Ωστόσο, την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, γνωστοποίησε πως αποσύρει τους δασμούς -που θα εφαρμόζονταν από 1η Φεβρουαρίου- στις οκτώ ευρωπαϊκές χώρες με αφορμή το ζήτημα της Γροιλανδίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι έλαβε την απόφαση, μετά από συνάντηση που είχε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τονίζοντας ότι διαμορφώθηκε ένα πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας σε σχέση με τη Γροιλανδία και όλη την Αρκτική Περιοχή.

Γροιλανδία: Η ανάρτηση Τραμπ για τους δασμούς

«Βάσει μιας πολύ παραγωγικής συνάντησης που είχα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έχουμε διαμορφώσει το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σε σχέση με τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη την Αρκτική Περιοχή. Αυτή η λύση, εάν ολοκληρωθεί, θα είναι εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και όλα τα κράτη του ΝΑΤΟ.

Με βάση αυτή τη συμφωνία, δεν θα επιβάλω τους Δασμούς που είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου. Διεξάγονται πρόσθετες συζητήσεις σχετικά με τον Χρυσό Θόλο όσον αφορά τη Γροιλανδία. Περισσότερες πληροφορίες θα διατεθούν καθώς προχωρούν οι συζητήσεις.

Ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Ειδικός Απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και διάφοροι άλλοι, όπως απαιτείται, θα είναι υπεύθυνοι για τις διαπραγματεύσεις — Θα αναφέρουν απευθείας σε εμένα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

Με πληροφορίες από BBC, France 24