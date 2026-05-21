Γροιλανδία: Εκατοντάδες πολίτες σχεδιάζουν να διαδηλώσουν στα εγκαίνια του νέου αμερικανικού προξενείου

Εκατοντάδες πολίτες αναμένεται να διαδηλώσουν στα εγκαίνια του νέου αμερικανικού προξενείου στο Νουούκ της Γροιλανδία.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τις δηλώσεις του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Τζεφ Λάντρι, ότι «ήρθε η ώρα η Ουάσινγκτον να επαναφέρει το αποτύπωμά της» στη Γροιλανδία.

Μάλιστα, αρκετοί πολιτικοί της Γροιλανδίας, ανάμεσά τους και ο πρωθυπουργός Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν θα παραστούν στην τελετή εγκαινίων.

Ο Λάντρι επισκέφθηκε το Νουούκ συνοδευόμενος από αμερικανική αποστολή, προκαλώντας αντιδράσεις όταν δήλωσε ότι στόχος της επίσκεψης ήταν και η «αξιολόγηση των ιατρικών αναγκών της Γροιλανδίας».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, υποστήριξε πως η Γροιλανδία «χρειάζεται τις ΗΠΑ», ενώ αναφέρθηκε και στην ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας και επαναλειτουργίας βάσεων στην περιοχή.



Αντιδράσεις και φόβοι για αυξημένη αμερικανική επιρροή στη Γροιλανδία

Η μεταφορά του αμερικανικού προξενείου σε νέο, σύγχρονο κτίριο θεωρείται από πολλούς συμβολική κίνηση ενίσχυσης της αμερικανικής παρουσίας στο νησί.

Οργανωτές των κινητοποιήσεων τονίζουν πως επιθυμούν να στείλουν μήνυμα ότι το μέλλον και η αυτοδιάθεση της Γροιλανδίας ανήκουν αποκλειστικά στον λαό της.

Την ίδια ώρα, οι σχέσεις ΗΠΑ-Δανία-Γροιλανδία παραμένουν ευαίσθητες, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την αμερικανική παρουσία στην περιοχή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει ενδιαφέρον για τη Γροιλανδία, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας, αλλά και τη στρατηγική σημασία των σπάνιων γαιών και των θαλάσσιων διαδρομών που ανοίγονται λόγω της τήξης των πάγων.

Με πληροφορίες από Guardian



